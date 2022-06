Perú vs Australia: Renato Tapia y Luis Advíncula se recuperaron totalmente y llegarán al repechaje

Ambos jugadores llegaron con lesiones, pero este miércoles se recuperaron y entrenaron normal. Foto: FPF.

Dos de las principales preocupaciones de Ricardo Gareca de cara al repechaje ante Australia radicaban an el lado derecho y la mitad de la cancha. Renato Tapia y Luis Advíncula practicaron diferenciado desde su llegada a Barcelona y ambos se perdieron el amistoso ante Nueva Zelanda y el partido de práctica ante Sadabell. Sin embargo, este miércoles entrenaron con normalidad y hasta hicieron fútbol, por lo que llegarán perfectamente el lunes.

El ‘Capitán del Futuro’ sufrió una rotura en el isquiotibial izquierdo, lesión que no le permitió estar presente en la última fecha de LaLiga. Su último partido fue el 15 de mayo, cuando Celta de Vigo venció 1-0 a Elche en el marco de la fecha 37 de la primera división de España. El volante había declarado que su lesión no era nada grave, pero cuando llegó a los entrenamientos con la ‘bicolor’ el cuerpo médico mostró preocupación y no le permitió entrenar a la par de sus compañeros para no empeorar su estado físico. Todo mejoró el martes, que se juntó por minutos con todos para entrenar y este miércoles hizo fútbol sin presentar molestias

El ‘Rayo’ sufrió un desgarro en el último compromiso de la Copa de la Liga Argentina. “Durante el partido de la final, sufrió una lesión muscular en el isquiotibial derecho”, fue lo que mencionó el parte médico oficial publicado por la institución ‘Xeneize’. El ‘Rayo’ se unió directamente a los entrenamientos de la selección peruana en el Centro de Alto Rendimiento en San Cugat, pero trabajaba de manera diferenciada. Recién este martes hizo trabajos con balón y el miércoles hizo fútbol bajo la supervisión del ‘Tigre’.

Lo que se vio el último día de entrenamiento es que ambos practicaron un poco de fútbol con todos los integrantes y por minutos el estratega argentino juntó al equipo que tiene pensado para el vital compromiso y quela mayoría imagina: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco; Renato Tapia, Sergio Peña, Yoshimar Yotún; André Carrillo, Christian Cueva; y Gianluca Lapadula.

Además, Pedro García, periodista de Movistar Deportes que sigue todas las incidencias de la ‘blanquirroja’ muy de cerca. dijo: “Tapia y Advíncula ya entrenan con el equipo de manera normal. Hicieron un partido de práctica y jugaron mezclados. Ellos van a estar”.

Ambos futbolistas llevaban más de una semana entrenando diferenciado, pero se recuperaron y estarán en el repechaje. VIDEO: Movistar Deportes.

FECHA, HORARIO Y ESTADIO DEL PARTIDO

Perú y Australia se verán las caras este lunes 13 de junio desde la 1:00 p.m. (hora peruana) en el Ahmad bin Ali Stadium, escenario que fue construido el 2003, en un principio para aproximadamente 20 mil espectadores. Aunque ahora, luego de su remodelación en el 2020, el complejo tiene una capacidad para 40 mil personas.

PERÚ YA LE GANÓ A AUSTRALIA

Perú y Australia se verán las caras luego de 1.448 días (3 años y 11 meses), la última vez fue en el Mundial rusia 2018, en el marco de la tercera fecha del grupo C. Pasó un martes 26 de mayo. La ‘bicolor’, con cero puntos (y ningún tanto) tras caer ante Dinamarca y Francia pese a gran desempeño, cerraba su participación frente los ‘socceroos’ en el Estadio Olímpico de Sochi.

A los 18 minutos del cotejo, André Carrillo, posiblemente el mejor jugador de la ‘blanquirroja’ en la Copa, llegó por derecha y le pegó un fuerte remate cruzado de volea que venció el arco de Mathew Ryan. ¡Golazo! Y de inmediato, las lágrimas de emoción cayeron desde las tribunas del recinto deportivo. Luego Paolo Guerrero alargó la cuenta y selló el compromiso con el 2-0 final.

Carrillo y Guerrero le dieron la victoria a Perú ante Australia en Rusia 2018. (Video: ESPN).

