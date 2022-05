Selección peruana: Renato Tapia descarta lesión de gravedad y cree que estará apto para el repechaje Qatar 2022

Renato Tapia habló desde Barcelona.

Renato Tapia fue el primer jugador en llegar al centro de entrenamiento de la selección peruana ubicado en Barcelona. El ‘Cabezón’ viene trabajando con precaución, pues se conoció que sufrió una lesión. El mediocampista desmintió que sea de gravedad, pero que aún no se siente al 100%.

“Se exageró cuando dijeron que Tapia quedó fuera del repechaje porque no había un diagnóstico, ni yo lo sabía. Se pensó que fue grave. Fue durante un entrenamiento, es decir que no fue en una exigencia al 100%. Entonces fue algo que me pasó como le puede suceder a cualquiera”, inició Tapia en conversación con Movistar Deportes.

“La verdad que me siento muy bien, hoy corrí al 100%. Vamos progresando día a día, sin exigirme, sin tratar de lograr ese máximo esfuerzo. Poco a poco iré mejorando”, complementó el volante. Su lesión se trataría de una rotura en el isquiotibial izquierdo, pero confesó que sería muy mínima y que había sentido más dolor en otras ocasiones.

Asimismo, Renato Tapia se refirió a la posibilidad de jugar ante el representante asiático en la repesca internacional. “Es más que todo lo que yo quiero, pero clínicamente no me siento bien. Las sensaciones que tuve en estos días han sido buenas, así que si todo sale bien, tendría que llegar en óptimas condiciones”.

¿Será parte del amistoso con Nueva Zelanda? “No es necesario exigirme al 100% porque el objetivo es otro. Pero si estoy recuperado para el 5, si el profe lo decide podría jugar”, respondió el jugador del Celta de Vigo.

Renato Tapia se refirió a su lesión, la cual no sería de gravedad.

LA PALABRA DE SU PADRE

Luis Tapia, papá del integrante de la ‘bicolor’, habló en exclusiva con Movistar Deportes sobre el presente de su hijo con Celta de Vigo y el futuro en otro equipo del volante central. Recordemos que el futbolista de 26 años no cuenta con muchos minutos en el conjunto de Eduardo Coudet, quien en su momento criticó sus constantes lesiones.

“Es relativo decir si puede jugar en un equipo ‘top’. No todos pueden tener esa oportunidad. Creo que él está capacitado para seguir creciendo, todavía es joven y tiene vivo el sueño de gloria, que es lo que te impulsa a mejorar para dar pasos más grandes. Estoy confiado en que seguirá creciendo y muy pronto esté en un equipo, no por decir que el Celta no es un gran equipo, pero la visión de cualquier jugador es ganar grandes cosas y él en algún momento lo hará”, sostuvo ‘Lucho’.

“El año pasado hizo un gran trabajo. En esta temporada no ha tenido la continuidad que tuvo el año pasado, pero son decisiones técnicas. Como él mismo lo dijo, si no juega no es porque no quiera, sino porque el técnico lo decide así. Él siendo un profesional acata las indicaciones y sigue trabajando a la espera de su momento para demostrar que puede ser titular”, enfatizó sobre la actualidad de su hijo en LaLiga.

El padre de Renato Tapia también comentó sobre el repechaje y el nivel mostrado por el volante en el Celta de Vigo. | Video: Movistar Deportes

CONOCE TODAS LAS FECHAS

- Partido amistoso frente a Nueva Zelanda: domingo 5 de junio a las 10:30 am (hora peruana).

-Partido amistoso ante Cornellá o el Sabadell (a puertas cerradas).

- Definición del contrincante para el repechaje (Emiratos Árabes Unidos vs Australia): martes 7 de junio a la 1:00pm (hora peruana).

- Partido definitivo de repechaje: lunes 13 de junio a la 1:00pm (hora peruana).

