Madres hacen plantón en el nido de la hija de Andrea San Martín. (Foto: Instagram/ Willax TV)

Luego que Juan Víctor Sánchez señalara que Andrea San Martín fue la causante de que una profesora fuera despedida del centro de estudios por haberle enviado una foto de su hija, acaloradas madres salieron al frente para protestar y exigir una explicación de parte de la dirección.

Según se puede ver en el avance de Amor y Fuego, las madres de familia no dudaron en levantar su voz de protesta y agruparse en el nido de la hija de Andrea San Martín, quien hasta la fecha señaló no saber nada al respecto.

En las imágenes se puede ver que las mujeres piden hablar con la directora, pero se les impide el paso. De pronto, una mamá indica: “ Pero viene una mamá de la farándula, y ahí sí la dejan entrar como si nada. Como si fuera su casa”. El clara referencia a Andrea San Martín.

PUEDES LEER: Andrea San Martín publica comunicado tras operarse de emergencia y pide que respeten su vida personal

PROFESORA ROMPE SU SILENCIO

En la promoción se puede ver también que la producción del programa de Gigi Mitre y Rodrigo González se comunicó con la profesora despedida. ¿Qué es lo que dijo? En informe completo será presentado este jueves 9 de junio a través de Willax TV, a partir de la 1:50 p.m.

Madres protestan frente al nido de la hija de Andrea San Martín por profesora que fue despedida. Amor y Fuego se comunicó con la maestra perjudicada. (Video: Willax TV)

Lejos de referirse al tema, este 9 de junio, Andrea San Martín usó sus redes para comunicar que se encuentra bien de salud. Esto tras ser operada de emergencia. Además, negó que haya habido negligencia en su atención.

Asimismo, indicó que se ha visto en la obligación de hablar luego que la prensa abordara a Sebastián Lizarzaburu para preguntarle al respecto. También aclaró que, junto a Sebastián, ha decidido no exponer su relación amorosa, vida personal y situación familiar.

“Ayer (7 de junio) tuve una operación de último minuto (…) pero quiero dejar en claro que todo lo concerniente a mi salud lo he mantenido al margen de las redes sociales desde hace muchísimo tiempo, puesto que más allá de ser un personaje público, ambos decidimos llevar nuestra relación amorosa, familiar y personal de tal manera que la cuidemos ante opiniones públicas”, indicó en su comunicado.

“Decirles que ya me encuentro bien y estaré recuperándome en los próximos días. Con esto quiero aclarar que no ha habido ninguna negligencia médica ni mucho menos, al contrario, creo que recibí la ayuda necesaria para salvar mi vida ante un evento como el que me sucedió y afectó bastante”, acotó.

NIEGA SABER SOBRE LA PROFESORA DESPEDIDA

Como se recuerda, Amor y Fuego le consultó a la propia Andrea San Martín sobre las acusaciones de Juan Víctor. Ante ello, la joven respondió que no estaba enterada y pidió que no la involucren en esos temas.

Por su parte, la expareja de la influencer señala que la maestra solo tuvo la gentileza de enviarle una foto de su hija a través de un mensaje de WhatsApp, la cual Juan Víctor colgó en redes. Esto ocasionó, supuestamente, la furia de San Martín, quien se habría quejado a la dirección provocando el despido de la profesora.

La exmodelo negó haber presionado a la institución educativa de su hija para que sacan a una de las profesoras.

SEGUIR LEYENDO: