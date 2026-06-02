Sport Boys se rearma para el Torneo Clausura 2026: inscribirá a Yuriel Celi y prepara más salidas del plantel en la Liga 1

Después de un Torneo Apertura irregular, Sport Boys quedó instalado en la mitad de la tabla y con el margen de error reducido: la distancia con los puestos de arriba fue amplia y, al mismo tiempo, el equipo se mantuvo más cerca de la zona comprometida que de la pelea por el título.
En el Callao, el segundo certamen del año aparece como una oportunidad para recomponer resultados y, en paralelo, apuntar a una clasificación internacional. Con esa hoja de ruta, la dirigencia y el comando técnico encabezado por el argentino Carlos Desio empezaron a ajustar el plantel.
En esa reconfiguración, el club cuenta con una carta clave: corregir el registro de Yuriel Celi, mediocampista nacional que llegó a préstamo desde Universitario y que no pudo participar en el Apertura por un problema de inscripción.
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La llegada de Yuriel Celi y el error de inscripción en la Liga 1
La novedad principal en el mercado de Sport Boys pasa por Yuriel Celi, volante peruano de 24 años que arribó cedido por Universitario y que, pese a estar considerado como una de las incorporaciones más atractivas para el hincha rosado, no quedó habilitado para actuar en el Torneo Apertura.
El motivo fue administrativo: el futbolista no fue registrado de manera correcta para el primer campeonato del año, por lo que quedó al margen de la competencia. Con el cierre del Apertura, el club chalaco tendrá la posibilidad de subsanar ese procedimiento y volver a inscribirlo con miras al Torneo Clausura.
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En el Callao, el retorno deportivo de Celi asoma como una pieza relevante para un plantel que necesita más claridad en la zona media. La apuesta es sumar un mediocampista con capacidad para conducir y asociarse, en un equipo que buscó regularidad durante el semestre y que, en varios tramos, sufrió la falta de generación de juego.
Celi ya tuvo un recorrido reciente fuera de Ate. En 2025 no ingresó en los planes de la “U” y fue enviado a préstamo a Deportivo Garcilaso. Con el conjunto cusqueño disputó 31 partidos, acumuló 1.200 minutos y registró una asistencia.
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Según Transfermarkt, portal internacional especializado en el mercado de pases, Yuriel Celi mantiene contrato con Universitario hasta finales de 2026, condición que enmarca cualquier negociación futura por su pase. Esa vigencia contractual, de acuerdo con la información citada, le permite quedar habilitado para conversar con otros equipos con vistas a la temporada siguiente.
La salida de Juan David Torres y el recorte de extranjeros
La otra cara del rearmado rosado es la depuración del plantel. Con el Clausura por delante, Sport Boys comenzó a definir quiénes no continuarán en el Primer Puerto, luego de un Apertura que no satisfizo al cuerpo técnico ni a la directiva.
En ese contexto, el periodista Diego Sotomayor, quien sigue el día a día de Sport Boys, informó que el colombiano Juan David Torres no seguirá en el equipo para el segundo semestre. El mediocampista, de 25 años, tuvo participación limitada: jugó cuatro partidos en el Torneo Apertura.
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El destino inmediato del futbolista, de acuerdo con ese reporte, será Estados Unidos, con el objetivo de retomar su carrera en la USL. La decisión se enmarca en una evaluación de rendimiento y en la necesidad de reordenar cupos y funciones en la plantilla.
El movimiento también se conecta con el plan del club para el Clausura: elevar el nivel competitivo, sostener la mejora mostrada en el cierre del Apertura y, con esa base, alejarse de la franja baja. En esa búsqueda, la conducción de Carlos Desio empezó a perfilar un grupo con ajustes puntuales y con mayor equilibrio entre recambio y titularidad.
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Mientras se define la ventana de transferencias, el escenario interno en Sport Boys quedó marcado por una idea: no se tratará solo de sumar nombres, sino de reacomodar piezas, liberar espacios y darle forma a un plantel más funcional para el segundo campeonato.
Los casos de André Vásquez, Juan Carlos Gonzales Peña y Erick Gonzales
Además de la baja de Torres, el club chalaco tramita más movimientos con futbolistas nacionales. Según la información difundida, André Vásquez y Juan Carlos Gonzales Peña dejarán de vestir la camiseta rosada en el Torneo Clausura. En ambos casos, la fórmula prevista sería una cesión a otras instituciones.
La dinámica se repite con Erick Gonzales, quien también saldría del plantel para el segundo certamen del año. En su situación, el destino señalado fue UTC de Cajamarca, en una operación que, de concretarse, le permitiría al jugador tener continuidad y al club reordenar su nómina.
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La lista de posibles partidas, de todos modos, no quedó cerrada. En las últimas horas circularon versiones sobre el interés de equipos grandes por jugadores de Sport Boys, lo que podría empujar nuevas negociaciones antes del inicio del Clausura.
En ese marco, se mencionó que Sporting Cristal estaría atento al colombiano Carlos López. También se indicó que Alianza Lima tendría en agenda el retorno de Oslimg Mora. A la par, el defensor Emilio Saba apareció vinculado a una posible llegada a Universitario de Deportes, lo que dejó su continuidad en el Callao bajo observación.
Con estas piezas sobre la mesa —la reinscripción de Celi, la salida de Torres y las cesiones de Vásquez, Gonzales Peña y Erick Gonzales—, Sport Boys avanza en un recambio que buscará traducirse en puntos desde el arranque del Torneo Clausura.
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