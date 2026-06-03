Elis Bento da giro inesperado a su carrera tras salir de Universitario: es anunciada como DT de club campeón de Suecia

Elis Bento será entrenadora en Suecia tras su salida de Universitario. Crédito: Prensa U

La carrera de Elis Bento tomó un rumbo inesperado apenas días después de confirmarse su salida de Universitario de Deportes. La voleibolista brasileña, que recientemente puso fin a un ciclo de tres temporadas defendiendo la camiseta ‘crema’, fue presentada oficialmente como nueva entrenadora de Engelholms Volleybollsällskap (EVS), vigente campeón de la liga sueca.

De esta manera, la exatacante de las ‘pumas’ iniciará una nueva etapa profesional lejos de las canchas, asumiendo por primera vez el reto de dirigir a un equipo desde el banquillo. Y no será cualquier desafío: estará al frente de una de las instituciones más exitosas y tradicionales del voleibol sueco.

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La oficialización llegó a través de las redes sociales de Engelholms Volleybollsällskap, que anunció el regreso de Elis Bento y resaltó el estrecho vínculo que la brasileña conserva con la institución, donde dejó una grata impresión durante su etapa como jugadora.

“De favorita del público a entrenadora principal. Tras una exitosa etapa como jugadora en el EVS, Elis Bento regresa a Ängelholm, ahora para dirigir al equipo desde la banca. ¡Estamos muy contentos de darle la bienvenida de nuevo a Elis!”, señaló la institución sueca en la publicación que posteriormente fue compartida por la propia exjugadora de Universitario.

La noticia sorprendió a sus seguidores, ya que apenas días atrás había comunicado el final de su historia con el conjunto crema, sin adelantar cuál sería el siguiente paso en su carrera deportiva.

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Elis Bento fue anunciada como la nueva entrenadora del club campeón de Suecia. Crédito: Captura IG

Elis Bento inicia su aventura como entrenadora

El nombramiento marca un punto de inflexión en la carrera de Elis Bento, quien decidió poner fin a su etapa como jugadora para asumir, por primera vez, la dirección técnica de un equipo profesional. Aunque será una experiencia inédita desde el banquillo, la brasileña llega a un entorno que conoce bien y donde ya dejó una huella durante su paso por las canchas.

Bento defendió la camiseta de Engelholms Volleybollsällskap en la temporada 2020/21 y se convirtió rápidamente en una de las principales figuras del plantel gracias a su destacado rendimiento. Su aporte fue clave para que el conjunto sueco alcanzara el subcampeonato tanto de la liga como de la copa nacional, consolidándose además como una de las jugadoras más valoradas por la afición.

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Cinco años después, regresará a Ängelholm con una misión completamente diferente. Esta vez no será protagonista dentro de la cancha, sino la encargada de liderar desde la banca a un equipo acostumbrado a competir por los máximos objetivos.

El reto será exigente. Engelholms Volleybollsällskap llega como vigente campeón de Suecia y forma parte de la élite histórica del voleibol femenino en ese país. Por ello, la directiva apostó por una persona identificada con la institución y conocedora de su filosofía, confiándole la responsabilidad de prolongar el exitoso presente del club y mantenerlo en lo más alto del voleibol sueco.

El difícil adiós de Elis Bento a Universitario

La noticia llega poco después de que la brasileña anunciara el final de su ciclo en Universitario, institución en la que permaneció durante tres temporadas y donde se convirtió en una de las jugadoras más queridas por la afición ‘crema’.

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Tras confirmarse su salida, Bento reconoció que atravesaba un momento complicado a nivel personal y calificó la despedida como un “final de ciclo difícil”. Su partida marcó el cierre de una etapa importante dentro del proyecto que llevó a Universitario a consolidarse como protagonista de la Liga Peruana de Vóley.

Ahora, lejos de las canchas y con un nuevo rol, la brasileña afrontará uno de los mayores retos de su carrera: demostrar desde la dirección técnica las mismas cualidades de liderazgo y competitividad que la convirtieron en referente dentro del campo.