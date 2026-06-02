Perú

DNI para votar este 7 de junio: conoce todo sobre el único documento de identidad con el que podrás sufragar en segunda vuelta

Además de permitir el sufragio, el documento nacional de identidad incorpora medidas de seguridad diseñadas para prevenir falsificaciones y suplantaciones

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DNI azul o electrónico: conoce las diferencias y cuál podrás usar en la segunda vuelta electoral. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
DNI azul o electrónico: conoce las diferencias y cuál podrás usar en la segunda vuelta electoral. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Millones de peruanos regresarán a las urnas este domingo 7 de junio para votar en la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. De acuerdo con la legislación electoral vigente, el único documento válido para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto es el Documento Nacional de Identidad (DNI), emitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Tanto quienes cuentan con el DNI azul convencional como aquellos que poseen el DNI electrónico podrán sufragar sin inconvenientes en sus respectivos locales de votación. Las autoridades electorales han recordado que los ciudadanos deben acudir con este documento para identificarse ante los miembros de mesa y participar en la jornada electoral.

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El DNI constituye el principal instrumento de identificación de los peruanos y contiene información personal que permite acreditar la identidad de cada ciudadano. A lo largo de los años, este documento ha evolucionado incorporando nuevas medidas de seguridad y herramientas tecnológicas orientadas a reducir los riesgos de falsificación y facilitar diversos trámites.

RENIEC informa que hay más de 500 mil DNI listos para ser recogidos. (Foto composición: Infobae Perú/FB: @RENIECPERU﻿)
RENIEC informa que hay más de 500 mil DNI listos para ser recogidos. (Foto composición: Infobae Perú/FB: @RENIECPERU﻿)

DNI azul es válido para votar

El denominado DNI azul continúa siendo uno de los documentos más utilizados por la población. Se caracteriza por presentar un diseño tradicional y mantener plena vigencia para todos los actos de identificación y participación electoral. Sus dimensiones son similares a las de una tarjeta bancaria, lo que facilita su portabilidad y conservación.

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En este documento figuran datos esenciales del ciudadano, como nombres y apellidos completos, fotografía, firma, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, dirección domiciliaria, número único de identificación y fecha de emisión. Toda esta información permite verificar la identidad de la persona en distintos procedimientos públicos y privados.

Además, el DNI azul incorpora diversos mecanismos de seguridad destinados a prevenir adulteraciones y falsificaciones. Entre ellos se encuentran impresiones especiales, códigos de identificación, microtextos y otros elementos visibles únicamente mediante procedimientos de verificación específicos.

DNI azul sigue siendo válido para votar en la segunda vuelta electoral del 7 de junio. (Foto: Agencia Andina)
DNI azul sigue siendo válido para votar en la segunda vuelta electoral del 7 de junio. (Foto: Agencia Andina)

DNI electrónico 3.0 mayor seguridad

En los últimos años, Reniec ha impulsado la modernización de los documentos de identidad mediante la emisión del DNI electrónico. La versión más reciente, conocida como DNI electrónico 3.0, incorpora nuevas herramientas tecnológicas orientadas a reforzar la seguridad y facilitar el acceso a servicios digitales.

Este documento mantiene un tamaño similar al del DNI convencional, pero cuenta con un chip electrónico que almacena información de manera segura. Gracias a esta tecnología, los ciudadanos pueden acreditar su identidad en entornos digitales y realizar trámites virtuales con mayores niveles de protección.

Asimismo, el DNI electrónico 3.0 incorpora elementos avanzados de seguridad, como grabados especiales, imágenes holográficas, datos biométricos y sistemas de autenticación que permiten verificar la identidad del titular con mayor precisión. Estas características buscan reducir los riesgos de suplantación y fortalecer la confianza en los procesos digitales.

Mano sosteniendo DNI electrónico y oficina Reniec en el fondo
Esto es lo que te cuesta sacar el DNI electrónico, que será el único que se podrá acceder en junio, según jefa del Reniec. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Reniec

Beneficios y utilidad del DNI

Además de ser indispensable para votar, el DNI permite acceder a diversos servicios y realizar múltiples gestiones en el país. En el caso del DNI electrónico, sus funciones se amplían gracias a las herramientas digitales incorporadas.

Entre los principales beneficios del documento destacan:

  • Acreditar la identidad ante entidades públicas y privadas.
  • Ejercer el derecho al voto en procesos electorales.
  • Acceder a servicios financieros y bancarios.
  • Realizar trámites notariales y administrativos.
  • Gestionar procedimientos ante instituciones del Estado.
  • Utilizar firma digital con validez legal (en el caso del DNI electrónico).
  • Acceder a servicios digitales que requieren verificación de identidad.
Reniec aclara dudas sobre el DNI electrónico y la vigencia del DNI azul y amarillo. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Reniec aclara dudas sobre el DNI electrónico y la vigencia del DNI azul y amarillo. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Para las elecciones de este 7 de junio, las autoridades han reiterado que tanto el DNI azul como el DNI electrónico serán aceptados en las mesas de sufragio. Por ello, recomendaron a los electores verificar con anticipación que portan su documento de identidad y conservarlo en buen estado, ya que será el requisito indispensable para participar en la segunda vuelta y ejercer su derecho al voto.

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