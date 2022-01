Alondra García Miró es captada reclamándole a Paolo Guerrero: “¿Por qué mientes?”

Alondra García Miró y Paolo Guerrero protagonizaron fuerte discusión en restaurante. (Foto: Instagram/ Captura TV)

Este 24 de enero, el programa Amor y Fuego transmitió unas imágenes en donde se veía a Alondra García Miró reclamándole a Paolo Guerrero. Recordemos que los rumores de un posible distanciamiento iniciaron hace una semana por un posible encuentro entre el futbolista con unas modelos en un restaurante.

En el vídeo se puede apreciar a la pareja en un conocido restaurante acompañado de algunos amigos. Pese a estar junto a otras personas, la modelo no dudo en cuestionar al popular “Depredador” sobre lo que estaría tomando.

“¿Por qué no tomas?”, se le escucha decir a la exchica reality y a los que el futbolista no se quedó callado. “Sí estoy tomando, hombre”, le responde. Sin embargo, al parecer esta respuesta no le gustó a la “ojiverde”, por lo que decidió increparle. “¿Por qué mientes? No, no estás tomando”.

Tras ello, se pudo ver a la exintegrante de Combate cambiarle el vaso a su pareja tras la petición de una asistente en la mesa. Según se puede escuchar, la reportera señala que dichas imágenes serían del pasado 27 de diciembre en la celebración de un bautizo.

Luego de ver el informe, Rodrigo González resaltó que Alondra quería que el deportista tome licor. “Parece que eran padrinos en un evento y estas son imágenes que nunca antes se habían visto (...) Alondra quiere que chupe y Paolo no quiere, le dice que tome ya”.

Por otro lado, también se mostró cuando las cámaras del programa siguieron a la pareja hasta las afueras de otro restaurante para consultarles sobre si continúan juntos o no. Sin embargo, ambos decidieron guardar silencio y solo sonreír.

“Todo bien, todo bien”, fueron las únicas palabras de la modelo antes de subir a la camioneta que manejaba Paolo, dejando entrever que no habría problemas en su relación.

Gigi Mitre no se quedó callada y aclaró que las especulaciones de una separación deberían concluir. “Está claro que fuera de los rumores, fuera de lo que haya pasado, ahora están juntos, no habría nada que preguntar. Están llegando juntos a un restaurante y están con amigos”.

ALONDRA Y PAOLO PASARÓN NAVIDAD JUNTOS

Paolo Guerrero y Alondra García Miró no suelen subir fotografías juntos y dejarse ver en redes sociales. Esto aviva, de vez en cuando, rumores sobre una posible ruptura amorosa. Es por eso que, el pasado 24 y 25 de diciembre se iniciaron los rumores luego de que el recordado capitán de la Selección Peruana compartió a través de sus redes los preparativos de su cena navideña. En las imágenes no había rastro de su novia Alondra, menos de su madre Doña Peta.

Sin embargo, minutos después dio a conocer que no pasaría la Navidad solo, sino en compañía de su hijo mayor Diego Enrique, de 17 años, fruto de su antigua relación con Marja Irene Santana. En contraparte, Alondra decidió no compartir imágenes de su día, pero sí se dejó ver junto a lo que serían sus amigas y familiares cercanos.

Aunque a simple vista pareciera que el futbolista y la exchica reality no la pasaron juntos, la realidad es distinta. De hecho, la pareja sí celebraron el 24 y 25 de diciembre en compañía del otro. Sin embargo, habrían preferido mantener su relación en reserva.

