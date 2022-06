Jazmín Pinedo: “No soy exigente, solo que no quiero relacionarme con cualquiera” | ENTREVISTA

Jazmín Pinedo conversa sobre sus relaciones amorosas con infobae. Foto: Composición.

Jazmín Pinedo fue presentada esta semana como la nueva conductora de +Espectáculos. Como se recuerda, la modelo ha estado alejada de la televisión desde hace meses, por lo que indicó que ya extrañaba el contacto con el público. La joven brindó una conferencia de prensa, donde también contestó las preguntas de Infobae.

En este encuentro con la prensa, la conductora de TV indicó que no ha encontrado una persona con la que pueda iniciar una nueva historia de amor, sin embargo, tampoco está en la búsqueda. Asimismo, señaló qué es lo que espera de un hombre.

“ No es que sea exigente, es que no quiero relacionarme con cualquiera, he tenido tres relaciones bastantes largas… Pero no se trata de que no encuentre alguien, hay muchos chicos guapos, inteligentes, preparados, hay muchos chicos muy buenos pero no hay nadie que me llame la atención …”, expresó a Infobae.

Aunque asegura que no es exigente, Jazmín Pinedo resaltó que el hombre que quiera conquistarla debe contar con tres requisitos indispensables: que sea bueno, inteligente y que la haga reír.

“Si tuviera que fijarme en alguien, sería que sea una buena persona, que creo que es difícil conseguir en estos tiempos, que sea un hombre inteligente, ¿sino cómo conversamos?, y que esté bien, que cuando me levante en las mañanas, lo vea y este inspirada todo el día, y que sea divertido y me haga reír mucho”, acotó a este portal.

También comentó que si se diera la oportunidad, le gustaría volver a conducir el reality de competencia Esto es Guerra, pero lo haría solo como invitada.

“Siempre he dicho, que si en alguno momento se me da la oportunidad, lo haré, si en algún momento tengo que apoyar voy… seguramente iría a visitarlos”, puntualizó.

SEGUIRÁ EN CONTACTO CON JESÚS NEYRA

Al ser consultada si le molestaba que la vinculen con su expareja Jesús Neyra, la popular chinita confesó que era un tema bastante incómodo porque el actor forma parte de su pasado, sin embargo, es parte de su circulo de amigos.

“Yo he vuelto a ver a Jesús Neyra, porque está en mi círculo de amigos, nos tenemos respeto y cariño. Soy amiga de mis exparejas porque hay un cariño…. Y sí confío en la amistad entre un hombre y una mujer”, dijo la modelo, resaltando que el hecho de seguir en contacto con él, no quiere decir que exista más allá de una amistad.

También agregó que le molesta mucho que la estén vinculando con diferentes hombres del espectáculo, sobre todo cuando no hay ningún fundamento.

“Sí me molesta que me relacionen con todos los que salgo, no me gusta … siento incomodidad que me relacionen con hombres que no tengo nada que ver, como por ejemplo con Nicola (Porcella), que es uno de mis mejores amigos… Es una falta respeto, chantarte personas, no soy un objeto, soy una persona”, dejó en claro.

Jazmín Pinedo conducirá programa de Espectáculos. Foto: Instagram.

Asimismo, con respecto al tema de la separación entre la exconductora Melissa Paredes y el futbolista Rodrigo Cuba, comentó que es muy importante separar los temas de trabajo y vida personal porque muchas veces esta última podría verse afectada por escándalos mediáticos.

“Creo que es super importante colocar una línea entre tu trabajo y tu vida personal, lastimosamente cuando no colocamos esta línea, muchas veces nuestro trabajo profesional sí podría verse opacado por nuestras decisiones personales…”, explicó.

Finalmente, comentó cuál será su aporte en el programa de farándula +Espectáculos, espacio que se transmite de lunes a viernes a partir de las 11 a.m., por América Televisión. “Con este segmento trataremos de darle un respiro a la ama de casa, hacerla reír y no tomar las cosas tan en serio”, dijo Pinedo, quien asume este nuevo reto al lado de Choca Mandros.

Jazmín Pinedo y Choca Mandros asumen la conducción de +Espectáculos de América Televisión. Foto: Instagram.

