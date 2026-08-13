Vladimir Cerrón se burla de Óscar Arriola y revela que estuvo a 200 metros de la Policía: “Ni idea tenían”

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El líder de Perú Libre y excandidato presidencial Vladimir Cerrón, quien reapareció este jueves en público tras permanecer casi tres años en la clandestinidad, aseguró que estuvo a unos 200 metros de agentes de la Policía Nacional (PNP) durante el periodo en que permaneció prófugo.

“Yo creo que ellos no sabían, pero he estado bastante cerca, tan cerca que ellos han subestimado que yo estaba ahí”, respondió, en alusión a los efectivos que buscaban localizarlo.

Seguidamente, precisó que la distancia entre su ubicación y los agentes era de “200 metros, más o menos” y afirmó que los policías desconocían por completo que se encontraba en ese lugar, cuya ubicación evitó revelar. “La Policía ni idea tenía”, sostuvo.

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Cerrón participó en un acto por el aniversario de Perú Libre y reapareció públicamente tras la reciente anulación de la orden de prisión preventiva que pesaba en su contra por parte del Tribunal Constitucional, además de asegurar que no abandonó el país durante los dos años y 10 meses que permaneció prófugo.

El video muestra un segmento de noticias que cubre un evento en vivo. Una presentadora de televisión introduce la cobertura. Posteriormente, se observa a un grupo de seis personas, incluidos cuatro hombres y dos mujeres, sentadas detrás de una mesa con un mantel rojo. Entre los presentes está Vladimir Cerrón, participando en una actividad del partido Perú Libre en el Cercado de Lima. Banderas de Perú, México y El Salvador están presentes en la mesa. La pantalla muestra un titular informando sobre la reaparición de Cerrón en el aniversario de Perú Libre. Algunos asistentes levantan sus puños.

“Siempre he permanecido en territorio peruano, como lo he manifestado, y siempre se ha dado la información precisa de parte de los congresistas y de parte del partido, por lo tanto, no hay otra cosa más respecto de eso”, dijo.

“Si la Policía no ha podido dar con mi paradero, lejos de ser una burla, (...) más bien ha expuesto quizá la pobre capacidad en la inteligencia electrónica, porque yo he estado saliendo por todos los medios, por la radio, la televisión, las redes, las cuentas sociales que existen. Eso sí es preocupante”, agregó.

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Asimismo, rechazó haber recibido protección política de la exmandataria Dina Boluarte (2022-2025), quien también perteneció a Perú Libre, o de otras autoridades.

“Nada tengo que ver con la Policía, no he tenido ninguna protección de los entes policiales, por los entes mediáticos ni de los entes jurídicos. Esto ha sido una agresión, una conspiración sistemática sobre las espaldas del partido”, sostuvo.

Poco antes de las elecciones generales del 12 de abril, la Corte Suprema revocó una condena de tres años y seis meses de prisión dictada contra Cerrón por un caso de corrupción cuando fue gobernador de Junín.

Sin embargo, el médico neurocirujano formado en Cuba mantenía una orden de prisión preventiva por 24 meses en otra investigación por la presunta financiación irregular de las campañas electorales de Perú Libre, una medida que fue revocada hace tres semanas por el Tribunal Constitucional.

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Pese a permanecer en la clandestinidad, el líder de Perú Libre fue candidato presidencial en las elecciones de este año, aunque su partido obtuvo apenas el 0,59 % de los votos, con poco más de 100.000 sufragios.