Perú
Agregar Infobae enGoogle

Ministro de Justicia desmonta propuesta de Keiko Fujimori de retirar al Perú de la Corte IDH: “No es posible, no ahora”

El ministro Ernesto Álvarez aseguró que la iniciativa no ha sido discutida con la mandataria ni en el gabinete y cuestionó abandonar el sistema interamericano

Ernesto Álvarez se distancia de Keiko Fujimori: el ministro de Justicia cuestiona la propuesta de retirar al Perú de la Corte IDH y sostiene que no es conveniente hacerlo en el actual escenario
Ernesto Álvarez se distancia de Keiko Fujimori: el ministro de Justicia cuestiona la propuesta de retirar al Perú de la Corte IDH y sostiene que no es conveniente hacerlo en el actual escenario
Guardar

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, tomó distancia de la propuesta de la presidenta Keiko Fujimori de retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para aplicar determinadas medidas contra el terrorismo y la delincuencia.

En una entrevista difundida este jueves por la revista Caretas, el funcionario aseguró que la iniciativa no ha sido discutida con la mandataria ni en el gabinete, y cuestionó que el país abandone el sistema interamericano en el actual escenario.

“Mi posición personal es que con una administración de justicia tan poco confiable como la nuestra no es posible pensar en salir de un sistema internacional que, mal que bien, puede ser una especie de freno a una arbitrariedad”, señaló.

PUBLICIDAD

“Quizás no ahora que hay un gobierno democrático, pero en el futuro podría haber un gobierno de cualquier signo ideológico que cometa arbitrariedades evidentes”, agregó.

Keiko Fujimori
Álvarez afirma que la iniciativa de salida de la Corte IDH no ha sido conversada con Fujimori ni con el gabinete

El titular de Justicia marcó así una diferencia con la posición expresada por Fujimori durante la campaña, cuando había planteado retirar al Perú de la Corte IDH para luego reincorporarlo con “candados” que impidan determinadas decisiones, sobre todo aquellas relacionadas con indemnizaciones a personas condenadas por terrorismo.

Sí, el mecanismo es uno se retira por completo y luego entra con ciertos candados”, sostuvo en una de sus entrevistas televisadas.

En su cuarto intento por llegar a Palacio de Gobierno, esta vez con éxito, la lideresa de Fuerza Popular también afirmó que su objetivo era impedir que el Perú pague indemnizaciones a personas condenadas por terrorismo y recuperar herramientas como los jueces sin rostro.

PUBLICIDAD

Para luchar contra la delincuencia, si es que tenemos que retirarnos de la Corte, pues lo haremos”, afirmó en otra ocasión, ante una pregunta ciudadana durante un debate televisado.

La postura del ministro contradice una de las principales banderas de Fujimori, al alegar que la permanencia en el sistema interamericano debe evaluarse no solo frente al actual Gobierno, sino también ante el riesgo de que futuras administraciones incurran en abusos.

Ocurre mientras la jefa de Estado promueve una política más estricta contra la delincuencia y ha señalado que tomará como referencia el modelo de seguridad aplicado por el líder de El Salvador, Nayib Bukele.

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, detalla su plan de seguridad. Explica que un eventual retiro de la Corte IDH permitiría reinstaurar los "jueces sin rostro" y hacer que los internos trabajen por su alimento, diferenciando su propuesta de las del pasado.

“Sí, mucha firmeza para recuperar el orden”, dijo al responder al comentario de una internauta durante una transmisión en directo.

Durante la campaña, Fujimori también propuso retomar el control de las fronteras y las cárceles, además de construir una megacárcel para reos de alta peligrosidad inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Este recinto, símbolo de la “guerra” de Bukele contra las pandillas, lleva más de tres años en funcionamiento, según las autoridades de seguridad, y alberga a miembros considerados “más peligrosos” de las principales estructuras criminales que operan en El Salvador.

Tiene capacidad para albergar a 40.000 pandilleros, aunque hasta ahora se desconoce el número total de reos que permanecen en la prisión, presentada por el propio mandatario en una cadena nacional de radio y televisión un día después del inicio de sus operaciones.

Temas Relacionados

Ernesto ÁlvarezKeiko Fujimoriperu-politicaCorte IDH

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así quedaron los cruces de cuartos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: los ocho clasificados que buscan el título en Chile

Culminó la fase de octavos de final en Santiago y Valparaíso. Ya están definidos los ocho mejores equipos que lucharán por la gloria en suelo chileno

Así quedaron los cruces de cuartos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: los ocho clasificados que buscan el título en Chile

Simulacro Nacional Multipeligro: ¿cómo participar desde casa, el trabajo o el colegio y qué hacer cuando suene la alarma?

Familias, trabajadores y estudiantes deberán seguir procedimientos distintos según el lugar donde se encuentren. INDECI recomienda identificar rutas de evacuación, zonas seguras y responsabilidades

Simulacro Nacional Multipeligro: ¿cómo participar desde casa, el trabajo o el colegio y qué hacer cuando suene la alarma?

Cienciano presenta dos ausencias claves contra Botafogo en Copa Sudamericana 2026: Carlos Garcés y Santiago Arias quedan fuera del partido de ida

El máximo goleador del conjunto cusqueño observará el desarrollo del primer lance en las graderías al igual que el mediocentro uruguayo. Sus bajas, a todas luces, afectarán la estructura liderada por Horacio Melgarejo

Cienciano presenta dos ausencias claves contra Botafogo en Copa Sudamericana 2026: Carlos Garcés y Santiago Arias quedan fuera del partido de ida

Sky Airline es comprado por Abra Group: Indecopi autoriza la transacción en Perú, pero con condiciones

La decisión se produce tras una revisión en segunda fase, en la que la autoridad evaluó los posibles efectos sobre la competencia en las rutas Lima-Miami y Cusco-Miami, además de establecer ajustes a determinadas cláusulas del acuerdo

Sky Airline es comprado por Abra Group: Indecopi autoriza la transacción en Perú, pero con condiciones

Resultados SERUMS 2026-II: ¿cuándo y dónde se publicará la lista de aprobados de la evaluación del Minsa?

La prueba convocó a profesionales de 12 carreras de ciencias de la salud y forma parte del proceso para la adjudicación de plazas del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud

Resultados SERUMS 2026-II: ¿cuándo y dónde se publicará la lista de aprobados de la evaluación del Minsa?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori no asegura continuidad de Óscar Arriola en la PNP: “Espero que podamos ver mejores resultados”

Keiko Fujimori no asegura continuidad de Óscar Arriola en la PNP: “Espero que podamos ver mejores resultados”

Nadine Heredia podrá regresar a Perú: PJ anula condena de 15 años de prisión y ordena levantar orden de captura

Keiko Fujimori niega contacto con Óscar Arriola tras reaparición de Cerrón: “Debió enfrentar la justicia dando la cara”

Delia Espinoza responde a la JNJ y afirma que el CAL sí puede sancionarlos: “Están generando falacias”

Vladimir Cerrón sale de la clandestinidad y reaparece en público: “Siempre estuve en Perú”

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es Erick García Vilca, el extrabajador de Del Barrio Producciones que se hacía pasar por director de la productora?

¿Quién es Erick García Vilca, el extrabajador de Del Barrio Producciones que se hacía pasar por director de la productora?

Manchester City entrenó con Agua Marina de fondo y la orquesta peruana le respondió en redes

Gian Piero Díaz y Rossana Fernández-Maldonado regresan a la pantalla grande como padres de Miranda Capurro

Myriam Hernández: su conexión con Perú, el apoyo de sus fans tras la muerte de su padre y el reto de seguir vigente durante más de 40 años

Una Noche de Salsa 15 cambia de fecha y anuncia segundo show

DEPORTES

Así quedaron los cruces de cuartos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: los ocho clasificados que buscan el título en Chile

Así quedaron los cruces de cuartos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: los ocho clasificados que buscan el título en Chile

Cienciano presenta dos ausencias claves contra Botafogo en Copa Sudamericana 2026: Carlos Garcés y Santiago Arias quedan fuera del partido de ida

Cienciano vs Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por octavos ida de Copa Sudamericana 2026

Manchester City entrenó con Agua Marina de fondo y la orquesta peruana le respondió en redes

Dónde ver Cienciano vs Botafogo HOY: canal tv online del partido por octavos ida de Copa Sudamericana 2026