¿Qué emergencia se simulará en tu región? Así serán los escenarios del Simulacro Nacional de este viernes 14 de agosto

El Segundo Simulacro Nacional Multipeligro tendrá lugar en la fecha del sismo de Ica del 2007. - Crédito Andina

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Este viernes 14, miles de familias en distintas zonas del país pondrán a prueba su capacidad de reacción durante el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026. El ejercicio planteará situaciones diferentes según las características y peligros que enfrenta cada territorio.

En Lima y Callao, el escenario recreará un sismo de magnitud 8.8 seguido de tsunami. En la sierra se simularán movimientos en masa, como huaicos, mientras que en la selva las poblaciones deberán responder ante lluvias intensas y desborde de ríos, informó Hernando Tavera, presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El especialista explicó que el propósito del simulacro nacional consiste en que la población conozca cómo responder ante los peligros más recurrentes de su localidad. La jornada también permitirá identificar dificultades y reforzar las acciones de preparación frente a una eventual emergencia.

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Simulacro multipeligro se realizó este viernes 15. (Foto: Indeci)

Lima y Callao recrearán un sismo de magnitud 8.8 seguido de tsunami

En Lima y Callao, el principal escenario del simulacro del viernes 14 será un sismo de magnitud 8.8 que dará paso a la recreación de un tsunami. De esta manera, el ejercicio pondrá a prueba la reacción de la población ante dos peligros consecutivos y la capacidad para desplazarse hacia zonas seguras.

Hernando Tavera recordó que la ciencia todavía no puede determinar con exactitud cuándo, dónde y a qué hora ocurrirá un sismo. Los estudios científicos permiten, en cambio, identificar zonas con mayor exposición y estimar las magnitudes que podrían alcanzar futuros terremotos.

Perú se encuentra en una zona de alta actividad sísmica y registra antecedentes de grandes terremotos. Por ello, Tavera pidió que la población concentre sus esfuerzos en la preparación y en reducir los posibles efectos de un movimiento de gran magnitud.

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En la sierra se pondrá a prueba la respuesta ante huaicos y movimientos en masa

Las poblaciones de la sierra peruana participarán en escenarios relacionados con movimientos en masa, entre ellos los huaicos. Este tipo de emergencia puede comprometer viviendas, vías de comunicación, puentes y otros servicios, por lo que conocer las rutas de evacuación resulta fundamental.

El ejercicio busca que cada comunidad practique una respuesta acorde con los peligros que existen en su entorno. Las acciones que se requieren ante un huaico o deslizamiento tienen características distintas a las que corresponden frente a un terremoto o un tsunami.

Para Tavera, conocer el territorio y reconocer las zonas expuestas permite mejorar la capacidad de reacción. La práctica también ayuda a que las familias sepan con anticipación hacia dónde desplazarse y qué decisiones tomar ante una situación de emergencia.

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Personas participan en un simulacro de evacuación por sismo en un edificio público de Lima, Perú, dirigiéndose a un punto de encuentro señalizado por INDECI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lluvias intensas y desbordes de ríos serán el escenario en la selva

En la selva, el simulacro recreará situaciones provocadas por lluvias intensas y desborde de ríos. El escenario permitirá que la población practique medidas de respuesta frente a emergencias relacionadas con el incremento del caudal y la posible afectación de zonas cercanas a los cauces.

Al igual que en otras regiones, el ejercicio busca que las personas reconozcan los peligros propios de su localidad. Identificar las zonas vulnerables y las rutas de evacuación puede facilitar una respuesta organizada cuando una emergencia obliga a abandonar un área determinada.

La diversidad geográfica del Perú hace que las comunidades enfrenten riesgos diferentes. Por ello, el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 plantea escenarios adaptados a cada región, con el propósito de fortalecer la preparación de la población.

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Un brigadista de INDECI dirige a personas (incluyendo niños) a tomar resguardo bajo una mesa durante un simulacro sísmico, practicando protocolos de evacuación y seguridad en un entorno de oficina o aula en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación también comienza dentro de casa

Tavera señaló que la preparación frente a una emergencia debe comenzar en el hogar. En el caso de los sismos, recomendó conocer las condiciones de la vivienda, revisar su estructura y buscar asesoría especializada cuando existan dudas sobre su seguridad.

También llamó la atención sobre la autoconstrucción y las características del suelo, factores que pueden influir en el nivel de afectación de una vivienda durante un terremoto. En Lima Metropolitana, el Centro de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (Cismid) cuenta con un mapa que permite conocer los tipos de suelo de diferentes zonas.

El jefe del IGP también pidió evitar rumores y falsas predicciones sobre futuros terremotos. Recomendó consultar información de instituciones oficiales y aprovechar el simulacro nacional para detectar qué aspectos de la preparación familiar necesitan ser reforzados. La repetición de estas acciones puede ayudar a convertir la reacción ante una emergencia en un hábito.

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¿A qué hora será el Simulacro Nacional Multipeligro este viernes 14?

El II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 se realizará este viernes 14 de agosto a las 3:00 p. m., según la convocatoria del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). La jornada busca fortalecer la preparación y capacidad de respuesta de la población ante distintos escenarios de emergencia. Además, la fecha coincide con los 19 años del sismo de magnitud 7.9 ocurrido frente a Pisco en 2007.