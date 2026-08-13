Carlos Desio lamenta la partida del goleador Luciano Nequecaur del Sport Boys: “Perdemos a un jugador importante”

Carlos Desio deberá recomponer el plantel chalaco tras la salida de Luciano Nequecaur. - Crédito: Sport Boys

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El Sport Boys vive días de ensueño luego de mostrar un versión espléndida en el Torneo Clausura 2026. Contra todo pronóstico, lucha por meterse en la cúspide de la clasificación, pero el camino que deberá recorrer en los próximos meses deberá hacerlo sin Luciano Nequecaur, su goleador por excelencia.

El buen hacer del argentino, de 34 años, llamó la atención desde el exterior; en concreto del Club Libertad (PAR), que ha puesto en marcha una negociación ‘exprés’ para quedarse con su ficha a través de una compra de institución a institución. Existe un acuerdo de palabra y solo queda por llevarse a cabo la firma del contrato.

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Luciano Nequecaur experimentó las dificultades que entraña desempeñarse como delantero del Sport Boys. - Crédito: Liga 1

Con la irreparable marcha de Luciano Nequecaur del Callao, el entrenador Carlos Desio fue preguntado por TV Perú acerca de su postura tras perder a un efectivo sustancial: “Esta oportunidad que se le presenta es muy importante para él, de ir a un club muy grande de Paraguay como Libertad”.

Al hilo, el estratega añadió que “a la edad que tiene, son muy pocas veces las oportunidades que te tocan. Perdemos un jugador importante, falta la firma nada más, pero después que todo está acordado”.

Luciano Nequecaur puso el empate en el Gallardo. (Video: L1MAX)

Quedaba también la incógnita por despejar de quién será el encargado de ocupar el espacio huérfano por el adiós del atacante. Al respecto, Desio señaló: “Están Pablo [Erustes], Percy [Liza] y Rolando [Díaz]. Tenemos que potenciar a los jugadores que tenemos. Luciano es una baja importante, pero tenemos plantel y tienen que aprovechar las oportunidades”.

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Consignar que a pesar de que el comando técnico del Sport Boys valora la presencia de otros futbolistas que puedan figurar en la zona ofensiva, en los despachos del estadio Miguel Grau se trabaja con celeridad para contratar a un goleador extranjero que supla a Nequecaur.

Luciano Nequecaur disputó su último partido con Sport Boys ante Alianza Lima, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión

Nequecaur será gumarelo

El Club Libertad se dispone a dar por concluida su búsqueda en el mercado internacional para reforzar la delantera con la llegada de Luciano Nequecaur, quien dentro de poco estará bajo las órdenes del entrenador Nelson Haedo Valdez, leyenda de la selección de Paraguay en la época dorada.

Sobre su inminente contratación ha hablado el presidente Rubén Di Tore: “Estamos finiquitando los papeles. Nequecaur llega entre hoy y mañana para las pruebas médicas y después podría acoplarse con el equipo. Nos tomamos un tiempo para ver jugadores y poder ficharlo, él nos puede dar una mano importante”.

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Hernán da Campo y Luciano Nequecaur llevaron a la 'misilera' a la goleada en el debut de Carlos Desio en la zona técnica. | VIDEO: L1MAX

La incorporación de Luciano Nequecaur responde a un plan austero ejecutado por el histórico Libertad. Atrás quedaron los momentos de bonanza en materia de contrataciones; ahora, la entidad se ha moderado en las operaciones de entrada.

No es menos cierto que el último artillero del Sport Boys no exhibe una hoja de vida rimbombante, pero en el apartado estadístico reúne cifras más que interesantes: en 265 partidos celebrados a lo largo de su trayectoria ha saldado 85 goles.

Luciano Nequecaur se dispone a alejarse del Sport Boys para enrumbar hacia Club Libertad. - Crédito: Gustavo Peralta

Nequecaur, de 34 años, cuenta con una trayectoria variopinta. Se formó en Lanús, pero al no hallar sitio en la disciplina principal forjó su propio camino vistiendo las camisetas de All Boys, Olimpo, Stranraer, Nueva Chicago, Venados de Yucatán, Alebrijes de Oaxaca, CS Marítimo, Danubio, Fénix y Huachipato.

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Su último paradero fue con el Sport Boys, donde se constituyó como un goleador destacado entre las temporadas 2025 y 2026. Al marcharse del Callao dejó un saldo de 43 partidos y 15 goles.