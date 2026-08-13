¿Quién es Erick García Vilca, el extrabajador de Del Barrio Producciones que se hacía pasar por director de la productora?

Erick García Vilca se presentaba en Instagram como director de Del Barrio Producciones, aunque la empresa negó que tuviera ese cargo.

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El extrabajador de Del Barrio Producciones se presentaba en redes como director de la empresa y aprovechó el vínculo que construyó con Patricia Villarreal durante las grabaciones de ‘Señora del destino’ para convencerla de acudir a su vivienda. Las imágenes de las cámaras de seguridad del departamento fueron difundidas por ‘Magaly TV La Firme’.

Erick García Vilca no era director de Del Barrio Producciones, pero así se presentaba en su cuenta de Instagram. Esa falsa identidad, combinada con un vínculo previo construido en el set de grabación de la telenovela ‘Señora del destino’, fue lo que permitió que Patricia Villarreal, una joven actriz que buscaba abrirse camino en la industria, aceptara acudir a su departamento para lo que él presentó como un casting privado.

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Lo que ocurrió dentro de esa vivienda quedó registrado en las cámaras de seguridad del hogar y fue difundido el miércoles 12 de agosto por el programa ‘Magaly TV La Firme’, que expuso la denuncia de la joven por presunto hostigamiento sexual.

El caso derivó en la separación inmediata de García Vilca de todas las actividades y proyectos de la productora de Michelle Alexander, quien también se pronunció en sus redes sociales para llamarlo “depredador” y aclarar que el acusado nunca tuvo funciones de director ni de encargado de casting dentro de la empresa.

El comunicado de Del Barrio Producciones señaló que la empresa seguirá de oficio con las medidas correspondientes y ofreció apoyo legal y psicológico a la denunciante.

De asistente de dirección a falso director: cómo construyó su credibilidad

García Vilca se desempeñaba como asistente de dirección en Del Barrio Producciones, un cargo que implica coordinar la logística en el set para que el director tenga todo lo necesario durante las grabaciones. Pese a ello, en su perfil de Instagram se presentaba como director de la productora, una denominación que la propia Alexander y la conductora Ethel Pozo desmintieron públicamente.

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Su vínculo con Villarreal comenzó de forma aparentemente natural. La joven había participado como extra en las grabaciones de ‘Señora del destino’ y García Vilca fue quien estuvo a cargo de su dirección en esa producción. Ese primer contacto profesional generó una relación de confianza: ambos comenzaron a seguirse en Instagram y, tras ese intercambio, él le pidió su número telefónico. Durante varios días mantuvieron conversaciones por esa vía.

Villarreal también había llevado un taller de actuación organizado por Del Barrio Producciones, lo que reforzó su percepción de que García Vilca era una figura legítima dentro de la empresa. Cuando él le propuso realizar un casting en su departamento, la joven lo interpretó como una oportunidad real para avanzar en su carrera, no como una situación de riesgo.

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Michelle Alexander, CEO de Del Barrio Producciones, se pronuncia enérgicamente tras la denuncia de acoso contra Erick García Vilca. Confirma su despido inmediato y reafirma la política de tolerancia cero de la empresa, ofreciendo total apoyo a la víctima. Video: Instagram Michelle Alexander

Lo que ocurrió en el departamento, según las imágenes y el testimonio de la denunciante

Las imágenes difundidas por ‘Magaly TV La Firme’ muestran parte de lo que ocurrió dentro del departamento de García Vilca. En el material se escucha al exasistente decirle a Villarreal “te veo potencial” mientras ella posa en bikini. La joven, según su propio relato, seguía enfocada en la posibilidad de obtener una oportunidad laboral y le respondió: “Me avisas pues para un casting, no seas malo”.

El momento en que la situación cambió llegó cuando García Vilca le planteó grabar determinadas escenas con él. “Es el video que quería grabar contigo para saber cuánto me das”, se le escucha decir en el material presentado por el programa, mientras explicaba lo que pretendía registrar. Villarreal se negó a realizar esas escenas.

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A partir de ese momento, según su testimonio, la joven comprendió que las intenciones del exasistente no correspondían con lo que esperaba de un proceso de selección profesional. “Busqué todas las maneras posibles para que se vaya de mi casa. Yo no sabía cómo reaccionar. Ya era como si fuera que me va a hacer algo”, relató Villarreal.

La joven aseguró que el supuesto casting comenzó con fotografías y terminó con una propuesta de una escena íntima que, según su testimonio, la hizo sentir incómoda y buscar la manera de que el hombre abandonara su vivienda. ATV/ Magaly TV La Firme.

Del Barrio Producciones confirmó que fue retirado de la empresa desde el lunes, el mismo día en que recibieron la denuncia, y que la empresa está a disposición de la denunciante para brindarle apoyo legal y psicológico.