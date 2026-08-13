DT de selección peruana de vóley Sub 17 no oculta su dolor tras eliminación del Mundial: “Por la forma en que jugamos”

Marcello Bencardino y su análisis del papel de Perú en los octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley. Crédito: Instagram El Poli.

Guardar

La selección peruana Sub 17 de vóley quedó fuera de la pelea por el título del Mundial de la categoría luego de caer ante Italia en los octavos de final. La ‘bicolor’ estuvo lejos del nivel que había mostrado durante la fase de grupos y terminó siendo ampliamente superada por un combinado italiano que aprovechó los errores no forzados y mostró mayor contundencia en los momentos decisivos. Tras el duro golpe, el entrenador Marcello Bencardino no ocultó su frustración y puso el foco en la necesidad de recuperar la identidad y la confianza del equipo.

“Es una derrota amarga y dolorosa por la forma en que jugamos. Ganar o perder es parte del juego, pero ahora necesitamos demostrar mucha más garra, tal como lo hicimos en la primera fase. En esa etapa tuvimos partidos muy disputados, incluso el que perdimos contra Venezuela, donde jugamos prácticamente de igual a igual. Eso es lo que tenemos que reencontrar y es lo que les estoy pidiendo a las jugadoras”, señaló el estratega.

PUBLICIDAD

El técnico brasileño hizo énfasis en que la principal preocupación no pasa únicamente por el resultado, sino por la manera en que Perú afrontó el compromiso. Frente a Italia, las nacionales no pudieron sostener el ritmo de sus anteriores presentaciones, cometieron numerosos errores no forzados y tuvieron dificultades para responder ante el poderío ofensivo y el bloqueo de las europeas.

Marcello Bencardino no ha ocultado su dolor por la eliminación de Perú en el Mundial Sub 17 de vóley. El estratega brasileño señaló que la emoción se intensifica por cómo se desarrolló la derrota ante Italia. Crédito: Instagram El Poli.

Los objetivos de Perú

Bencardino también recordó el camino recorrido por la selección peruana antes de llegar a esta instancia y valoró que el equipo haya conseguido alcanzar uno de los objetivos planteados antes del torneo.

“Nuestro primer objetivo era clasificar al torneo y el segundo era meternos entre los ocho mejores. Al no conseguirlo, ahora debemos ir en busca del noveno lugar. Para el partido de mañana espero un grupo totalmente diferente, que recupere la identidad de la fase de grupos. No sirve de nada lamentarse por lo que no se logró; hay que levantar la cabeza, seguir adelante y dar lo mejor”, manifestó.

PUBLICIDAD

La eliminación supone, por tanto, un duro revés para un grupo que había dejado buenas sensaciones en la primera etapa. Perú debutó con una sólida victoria sobre Túnez y posteriormente afrontó partidos de alta exigencia. La derrota ante Venezuela no caló en el juego del grupo y la ’bicolor’ protagonizó notables victorias frente a México y Filipinas.

Revive el emocionante punto final con el que la selección italiana de vóley femenino venció a Perú por 3 sets a 0 en el Campeonato Mundial Sub-17. El equipo europeo celebra una victoria contundente. | Latina

Perú se mide ante Argentina por reclasificación

El siguiente desafío será Argentina, un rival conocido para varias integrantes del plantel peruano y que también buscará recuperarse después de quedar fuera de la lucha por el título.

“Enfrentaremos a un rival muy difícil: Argentina es un equipo al que le gusta pelear cada pelota y complicar a cualquiera —este año le hizo un gran partido a Estados Unidos—. Lo más importante para nosotros será entrar a la cancha con una postura totalmente distinta”, explicó Bencardino.

PUBLICIDAD

Perú y Argentina se medirán por la reclasificación de los puestos 9 al 16 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. El encuentro está programado para este viernes 14 de agosto desde las 10:00 horas de Perú.

Perú vs Argentina: fecha y horario del partido por Mundial Sub 17 de Vóley 2026 - Crédito: X.

Será, además, un nuevo capítulo de una rivalidad reciente en esta categoría. Ambos seleccionados se enfrentaron hace dos años en el Mundial Sub 17 de Lima 2024, cuando Perú consiguió una ajustada victoria por 3-2 en los octavos de final.

Ahora, el escenario será diferente y estará en juego la posibilidad de comenzar a cerrar el campeonato con mejores sensaciones. Para Bencardino, la prioridad será que sus dirigidas vuelvan a mostrar esa “garra” que caracterizó su primera fase y que les permitió competir de igual a igual en los partidos más exigentes.

PUBLICIDAD