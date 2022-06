Jessica Newton a Magaly Medina tras criticar a Alessia Rovegno: “Aprendí a alejar lo tóxico”

Jessica Newton responde a Magaly Medina una vez más. (Foto: Composición)

Una vez más, Jessica Newton usó sus redes sociales para defender a Alessia Rovegno de Magaly Medina. Para la periodista, la hija de Bárbara Cayo y candidata al Miss Perú no sería una digna representante de nuestro país .

En una edición anterior, la Urraca señaló que la modelo no tenía una belleza autóctona. En su último programa del 7 de junio, continuó con el tema. Esta vez la criticó por una respuesta que dio en una entrevista formal con Janick Maceta, ganadora de la corona en el 2020.

En este encuentro, la joven fue consultada sobre qué cambiaría en el mundo si tuviera el poder de hacerlo. Ante ello, Alessia respondió que cambiaría la paz. Esta respuesta dejó sorprendida a la pareja de Andrés Wiese, quien intentó ayudarla diciendo que, en realidad, lo gustaría es que haya más paz mundial, no que deje de haberlo.

Tras darse cuenta de su respuesta, Alessia Rovegno contestó que quiere “un mundo armonioso, sin maldad, un mundo sin odio”.

Sin embargo, quien no le perdonó tal equivocación fue Magaly Medina, poniendo en tela de juicio la inteligencia de la joven.

“¿Cómo vas a cambiar la paz? Eso es lo que todos queremos. Lo que pasa es que antes, cuando las candidatas eran bonitas pero tontas, lo único que respondían era luchar por la paz mundial y por los niños. Pero ahora ya no, seguro se le quedó eso”, señaló la periodista.

“Si quiera le hubieran dado un libro con frases célebres, para que se los aprenda de memoria y lo diga (...) Ay dios, bueno, no tiene mayor criterio. No me parece tan bonita, hay mucho más bonitas, pero me llama la atención es su falta de personalidad”, acotó.

Magaly Medina cuestionó a la candidata al Miss Perú 2022 por hablar sobre la paz mundial | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

LA RESPUESTA DE JESSICA NEWTON

Estas palabras no cayeron en saco roto. Aunque señaló que no respondería al respecto; la empresaria sí lo hizo, pero fiel a su estilo, sin dar nombres.

“Lo dije al empezar el año, no quiero nada tóxico en mi vida, debo reconocer que vivo así más feliz, se los recomiendo”, escribió Jessica Newton en uno de sus videos.

Asimismo, aclaró que está enfocada en los preparativos para el Miss Perú y que no hará caso a nada negativo. “Cualquier cosa negativa no tiene espacio en mi vida, ni tengo tiempo que perder en comentarios que realmente no ayudan a nadie. Aplíquenlo en su vida, disfruten, la vida es ahora, y hay que aprender a decir gracias”, indicó la otrora amiga de Magaly Medina.

En otro momento, usó un comentario de una seguidora para enviar otro mensaje. La usuaria le resaltó que le gustaba mucho su energía. Newton no dudó en responder de que esto se debe a que ha aprendido a valorar lo que realmente importa. “(Aprendí) A alejar lo tóxico y a dar gracias todos los días. Las personas felices tratan de hacer felices a los demás” , concluyó.

Jessica Newton a Magaly Medina tras criticar a Alessia Rovegno. La empresaria dijo que ha aprendido a alejar todo lo tóxico en su vida. (Video: Instagram)

