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Cómo manejar la ansiedad y el miedo ante un sismo: psicólogo explica qué hacer antes, durante y después de una emergencia

El especialista sostuvo que reconocer el miedo, practicar simulacros y definir rutas de evacuación ayuda a reducir respuestas impulsivas ante una emergencia

Una mujer se apoya en una pared con expresión de temor. En el fondo, un cuarto con polvo en el aire y objetos caídos de un escritorio.
Una mujer se cubre junto a una pared en una habitación donde los objetos caen debido a un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El miedo frente a un sismo puede aparecer incluso antes de que ocurra el movimiento. Las noticias sobre emergencias registradas en otros países pueden elevar la preocupación y generar dudas sobre la forma correcta de reaccionar ante una situación de este tipo. Para el psicólogo Miguel Flores Galindo, ese temor no debe convertirse en un obstáculo para la preparación.

Durante una entrevista con Exitosa, el especialista explicó que la respuesta emocional frente a un sismo debe trabajarse en distintos momentos: antes, durante y después del evento. Según señaló, la preparación previa permite establecer conductas que luego pueden facilitar una reacción más ordenada ante una emergencia.

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Flores Galindo sostuvo que la ansiedad puede utilizarse como un punto de partida para planificar la respuesta ante un posible movimiento sísmico. El objetivo consiste en definir con anticipación qué acciones se realizarán y cómo se actuará en los distintos espacios donde una persona puede encontrarse, como la vivienda o el centro de trabajo.

El psicólogo también precisó que el miedo no desaparece por completo frente a un sismo. En su intervención, señaló que reconocer esa emoción resulta necesario para evitar que la persona niegue lo que siente y termine con una reacción más complicada durante la emergencia.

El entrenamiento permite reducir las reacciones impulsivas

Miguel Flores Galindo explicó que durante un sismo la capacidad para razonar con detenimiento puede disminuir. En ese contexto, las personas pueden responder de forma rápida e impulsiva debido al impacto del momento.

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Frente a esa posibilidad, el especialista destacó la importancia de los simulacros. Según su explicación, estas actividades permiten interiorizar determinadas conductas para que el organismo pueda responder con mayor facilidad ante una situación real.

“Mientras más tengamos interiorizado nuestras conductas en ese momento, más rápidamente o con mayor facilidad nuestro cuerpo va a reaccionar según lo que hemos preparado previamente”, señaló el psicólogo durante la entrevista con Exitosa.

Flores Galindo indicó que el entrenamiento debe considerar los diferentes lugares donde una persona suele permanecer. La preparación no debe limitarse a un solo escenario, pues las acciones previstas pueden variar según si el sismo ocurre en casa, en el trabajo u otro espacio.

Preparación previa para afrontar una emergencia

temblor - sismo - IGP - mochila de emergencia
temblor - sismo - IGP - mochila de emergencia

El especialista recomendó establecer con anticipación las acciones que se deberán ejecutar ante un movimiento sísmico. Entre las medidas mencionadas figuran los simulacros, la preparación de mochilas de emergencia y la definición de las rutas de salida.

También consideró necesario identificar a las personas que podrían requerir asistencia durante una evacuación. Esta previsión adquiere relevancia dentro de una familia cuando existen integrantes que necesitan apoyo para desplazarse ante una emergencia.

“Tenemos que prepararnos, tenemos que ensayar, tenemos que preparar las mochilas de emergencia, tenemos que pensar y tener claro cómo vamos a salir, a quién, quién necesita nuestra ayuda para salir”, afirmó Flores Galindo.

El psicólogo sostuvo que el periodo previo al sismo debe servir para ensayar las acciones previstas. Desde su perspectiva, la práctica permite que la respuesta física ante el evento siga un esquema previamente establecido.

Reconocer el miedo también forma parte de la preparación

Flores Galindo señaló que sentir miedo ante un sismo constituye una reacción que puede presentarse durante una emergencia. El problema surge cuando la persona intenta negar esa emoción o carece de herramientas para manejarla.

“El miedo no se va a ir, va a seguir ahí y está bien y hay que reconocerlo y aceptar que eso es parte de la experiencia”, explicó el especialista en Exitosa.

A partir de ese reconocimiento, planteó la necesidad de entrenarse y mentalizarse sobre las acciones que corresponden a cada escenario. La participación en simulacros permite practicar esas respuestas hasta convertirlas en conductas conocidas.

El psicólogo también señaló que las experiencias anteriores pueden influir en la forma en que una persona responde ante nuevos movimientos sísmicos. Por esa razón, quienes tuvieron reacciones especialmente difíciles frente a emergencias previas pueden requerir mayor preparación.

Cuándo buscar apoyo psicológico

Hombre de espaldas con chaqueta vaquera gesticula con las manos; detrás, una mujer con gafas y un cuaderno toma notas.
Un hombre en primer plano gesticula con las manos mientras una terapeuta escucha y toma notas en una sesión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista explicó que el miedo requiere atención profesional cuando comienza a interferir con las actividades cotidianas y con el bienestar de la persona. En esos casos, la preocupación deja de limitarse a una reacción puntual ante una emergencia.

Flores Galindo señaló que algunas personas pueden desarrollar pensamientos repetitivos e intrusivos relacionados con la posibilidad de una catástrofe. Cuando ese tipo de síntomas aparece de forma persistente, puede ser necesaria una intervención especializada.

“Cuando ese miedo empieza a interferir en nuestras actividades de la vida cotidiana, empieza a interferir en nuestro bienestar”, sostuvo el psicólogo durante la conversación difundida por Exitosa.

El especialista también mencionó que las experiencias previas especialmente difíciles pueden requerir un proceso de elaboración con apoyo profesional. En esos casos, además de la atención psicológica, consideró importante reforzar la participación en simulacros para preparar las respuestas ante futuros movimientos.

Reacciones después de un sismo

El impacto emocional no termina necesariamente cuando concluye el movimiento. Según Flores Galindo, después de un sismo pueden aparecer pesadillas, dificultades para dormir, sobresaltos ante determinados sonidos o la sensación de que el suelo continúa moviéndose.

El psicólogo explicó que estas manifestaciones pueden formar parte de reacciones agudas vinculadas al estrés posterior a una emergencia. De acuerdo con su explicación en Exitosa, suelen presentarse durante un periodo limitado y luego disminuir de forma progresiva.

Sin embargo, el especialista señaló que la situación requiere mayor atención cuando estos síntomas se vuelven persistentes y dejan de desaparecer con el paso del tiempo. En ese escenario, la continuidad de las manifestaciones puede constituir un problema que requiere evaluación especializada.

La preparación previa, el entrenamiento mediante simulacros y la identificación de las propias reacciones emocionales fueron los principales aspectos abordados por Miguel Flores Galindo durante su diálogo con Exitosa sobre la ansiedad y el miedo frente a los sismos.

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