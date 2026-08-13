Luis Ramos supera lesión: empieza a agarrar forma física en los entrenamientos de Alianza Lima de cara al Torneo Clausura 2026

Luis Ramos muestra una luz de esperanza sobre su recuperación. - Crédito: Alianza Lima

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Un clima de sosiego se ha instalado en Matute al conocerse que Luis Ramos, una de las grandes apuestas en el mercado de transferencias de inicio de temporada, ha dejado atrás las sensaciones negativas arrastradas por una pubalgia que no solo lo ha mermado físicamente, también le ha afectado mentalmente al perder cualquier clase de consideración en Alianza Lima.

La lesión ha sido tan persistente que ha originado que el ‘Tanque’ pasara más tiempo en los servicios médicos del club de La Victoria que en los campos de fútbol durante las sesiones preparatorias lideradas por el técnico Pablo Guede.

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La ausencia de Luis Ramos responde a una pubalgia. - Crédito: Alianza Lima

Aunque la frustración era grande por ver pasar las oportunidades en Alianza Lima por culpa de una dolencia, Ramos se mimetizó al 100% en su rehabilitación. Así las cosas, pasó grandes partes de los días con sus recuperadores para superar la inflamación muscular en la zona del pubis.

Fue clave, además, la paciencia del integrante de la selección peruana en las sesiones médicas. Lejos de entrar en un panorama cargado de desesperación, el aliancista ha sido capaz de sobrellevar a la perfección un proceso que ha entrado en su punto culminante.

El delantero nacional inició un nuevo capítulo en su carrera con la camiseta 'blanquiazul'. (Video: Prensa AL)

Ahora, Luis Ramos ha comenzado a coger forma física al entrenarse con el resto de la disciplina ‘blanquiazul’ en EGB. En primera instancia, viene ejercitándose con trabajos con balón y en espacios reducidos. Hay sensaciones positivas y se vislumbra un panorama positivo con miras al futuro.

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No obstante, en el club solicitan mucha cautela al momento de encomendarle trabajos físicos específicos al trujillano. Las dudas residen en el estado de momento del futbolista, quien todavía no se ha adentrado al 100% a la dinámica de un plantel hecho que disputa con firmeza el liderato del Torneo Clausura 2026.

Luis Ramos aún no tiene una fecha clara de retorno. - Crédito: Alianza Lima

Una vez que Ramos pueda ofrecer un despliegue físico total, lo que supondría que ha dado el paso definitivo, y haya olvidado cualquier gesto de dolor, podrá ser considerado de inmediato en la planificación de un Guede al que le urge contar con más efectivos en ofensiva.

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Por ahora, el ‘Tanque’ está mostrando una luz de esperanza en lo que respecta su recuperación y solo debe enfocarse en cumplir al pie de la letra el plan individualizado que le ha asignado Alianza Lima. Tal vez dentro de un tiempo no mayor a dos semanas haga su debut en el Clausura 2026 y ofrezca un apoyo sustancial a los suyos.

El delantero puso el 3-0 en la 'Noche Blanquiazul' 2026. (Video: L1MAX)

La última vez que Luis Ramos se hizo presente en un partido liguero con los ‘íntimos’ fue a principios de mayo contra Sporting Cristal, en la igualada agónica acontecida en Matute. En ese lance sufrió un desgarro en el aductor del muslo derecho que lo ha complicado considerablemente. A partir de entonces, se metió de lleno en una rehabilitación que ha llegado a su final.

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Ramos fue fichado por Alianza Lima como parte de un plan de reestructuración. Se estima que hubo una inversión cercana al millón de dólares por la compra de su carta pase a Cusco FC. Su espléndido desempeño en América de Cali, donde se constituyó como un goleador connotado en su primera aventura en el exterior, convenció a los directivos de La Victoria para cerrar su contratación.