Keiko Fujimori no asegura continuidad de Óscar Arriola en la PNP: “Espero que podamos ver mejores resultados”

Keiko Fujimori no confirma la continuidad de Óscar Arriola al frente de la PNP y señala que la decisión también dependerá del ministro del Interior, César Astudillo

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La presidenta Keiko Fujimori evitó este jueves confirmar la continuidad del comandante general Óscar Arriola al frente de la Policía Nacional del Perú (PNP) y señaló que la decisión también dependerá del ministro del Interior, César Astudillo, con quien mantiene “comunicación constante”.

“Esa decisión va a depender no solamente de mí, sino también del ministro del Interior, con el que estamos en constante comunicación”, declaró ante los medios al ser consultada por el futuro de Arriola, en medio de la reaparición del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien permaneció casi tres años en la clandestinidad.

La lideresa de Fuerza Popular destacó los resultados obtenidos por la institución policial durante “los últimos días” y mencionó el reconocimiento otorgado a efectivos por sus acciones.

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“Hemos visto que hay ya resultados y es por eso que hemos ido a una comisaría a premiar y reconocer los gestos de valentía de algunos efectivos”, dijo. Añadió que espera que estos avances se mantengan y mejoren de forma progresiva.

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“Yo espero que esto siga ocurriendo, y poco a poco, podamos ver mejores resultados”, señaló.

En la misma rueda de prensa, Fujimori también negó haber conversado con Arriola sobre la reaparición de Cerrón, quien permaneció casi tres años en la clandestinidad debido a una orden judicial de prisión preventiva que fue anulada recientemente por el Tribunal Constitucional.

No obstante, sostuvo que los gobiernos que estuvieron al frente del país durante ese periodo deberán responder por lo ocurrido.

“Ha habido varios gobiernos y serán esos gobiernos durante esos tres años los que tendrán que responder (...) Hubiese sido bueno que el señor Cerrón enfrente la justicia dando la cara, que es lo que yo siempre he hecho”, señaló.

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El político, cuyo partido llevó al poder al encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022) tras las elecciones de 2021, reapareció durante un acto por el aniversario de su formación y aseguró que nunca abandonó el país durante los dos años y 10 meses que permaneció prófugo.

“Siempre he permanecido en territorio peruano, como lo he manifestado, y siempre se ha dado la información precisa de parte de los congresistas y de parte del partido, por lo tanto, no hay otra cosa más respecto de eso”, dijo.

“Si la Policía no ha podido dar con mi paradero, lejos de ser una burla, (...) más bien ha expuesto quizá la pobre capacidad en la inteligencia electrónica, porque yo he estado saliendo por todos los medios, por la radio, la televisión, las redes, las cuentas sociales que existen. Eso sí es preocupante”, agregó.

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Asimismo, rechazó haber recibido protección política de la exmandataria Dina Boluarte (2022-2025), quien también perteneció a Perú Libre, o de otras autoridades.

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“Nada tengo que ver con la Policía, no he tenido ninguna protección de los entes policiales, por los entes mediáticos ni de los entes jurídicos. Esto ha sido una agresión, una conspiración sistemática sobre las espaldas del partido”, sostuvo.

Poco antes de las elecciones generales del 12 de abril, la Corte Suprema revocó una condena de tres años y seis meses de prisión en su contra por un caso de corrupción ocurrido cuando fue gobernador de Junín.

Sin embargo, el médico neurocirujano formado en Cuba mantenía una orden de prisión preventiva por 24 meses en otra investigación por la presunta financiación irregular de las campañas electorales de Perú Libre, una medida que fue revocada hace tres semanas por el Tribunal Constitucional.

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