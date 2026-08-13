“Ya no respetan ni la casa de Dios”: delincuentes ingresan de madrugada a una parroquia y roban objetos sagrados en Chorrillos

Delincuentes ingresaron durante la madrugada a la Parroquia Virgen de la Familia, en Chorrillos, y se llevaron dos vasos sagrados utilizados durante la celebración de la Eucaristía. El hecho generó indignación entre los feligreses y vecinos, mientras la parroquia presentó una denuncia ante la Policía. Fuente: Latina Noticias

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La Parroquia Virgen de la Familia de Chorrillos, un templo frecuentado diariamente por vecinos que acuden a orar y participar en las celebraciones religiosas, fue escenario de un insólito robo durante la madrugada. Delincuentes ingresaron al recinto y se llevaron dos copones del Santísimo, objetos utilizados durante la celebración de la Eucaristía.

El hecho provocó sorpresa e indignación entre los feligreses de Chorrillos, quienes cuestionaron que los responsables hayan ingresado a un templo para cometer el robo. Algunos vecinos también expresaron su preocupación por la seguridad en los alrededores de la parroquia y señalaron que los robos son frecuentes en distintos puntos de la zona.

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La parroquia comunicó el hecho mediante sus redes sociales y confirmó la sustracción de los dos objetos religiosos. La denuncia fue presentada ante la comisaría de Villa, mientras los miembros de la comunidad esperan que la Policía continúe con las diligencias para determinar cómo ocurrió el ingreso e identificar a los responsables.

Un cordón de seguridad policial cruza la entrada abierta de la Parroquia Virgen de la Familia en Chorrillos, con un patrullero peruano estacionado al amanecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Delincuentes ingresaron de madrugada y se llevaron dos copones del Santísimo

Según informó Latina Noticias, el robo ocurrió durante la madrugada, cuando la parroquia se encontraba sin la presencia habitual de los feligreses. Los responsables lograron ingresar al templo y sustrajeron dos copones, vasos sagrados empleados para guardar y distribuir la Eucaristía durante la misa.

La noticia fue difundida por la propia Parroquia Virgen de la Familia a través de sus redes sociales. El comunicado generó numerosas reacciones de rechazo entre quienes conocen el templo y suelen acudir al lugar con sus familias.

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Para los miembros de la comunidad católica, la sustracción de estos objetos tiene una carga particular debido al uso que reciben durante las celebraciones religiosas. La noticia rápidamente se extendió entre los vecinos, quienes acudieron al templo o expresaron su preocupación por lo ocurrido.

Una de las personas consultadas por Latina señaló que visita con frecuencia la parroquia y aseguró que, al menos según su conocimiento, sería la primera vez que ocurre un robo de estas características en el lugar.

Un comunicado de la Parroquia Virgen de la Familia en Chorrillos informa del robo de dos copones del Santísimo, utilizados en la Eucaristía, durante la madrugada. (Foto: Facebook)

“No tienen respeto por nada”: feligreses reaccionan al robo en la parroquia

La sorpresa entre los vecinos estuvo acompañada de indignación. Uno de los feligreses cuestionó que los delincuentes hayan ingresado a una iglesia y manifestó su desconcierto por la forma en que pudieron acceder al recinto, pese a que el lugar cuenta con un cerco.

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“Los ladrones ya no respetan ni la casa de Dios”, comentó el vecino durante el reporte televisivo. Otros entrevistados también expresaron una sensación similar y señalaron que un templo representa un espacio importante para la comunidad.

Las declaraciones también permitieron conocer otra preocupación entre los residentes: la inseguridad ciudadana en Chorrillos. Algunos vecinos afirmaron que en los alrededores de la avenida de los Paisanos se registran robos y cuestionaron las condiciones de seguridad de la zona.

Según los testimonios recogidos por Latina, existe patrullaje de serenazgo en el sector. Sin embargo, los vecinos consideran que la vigilancia resulta insuficiente para evitar este tipo de hechos delictivos, por lo que piden mayor presencia de las autoridades.

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Una mujer habla ante un micrófono de prensa y un candado forzado señala la entrada a la Parroquia Virgen de la Familia de Chorrillos tras un robo. (Composición: Infobae Perú)

Parroquia presentó denuncia y pidió intensificar las oraciones

Tras conocer la sustracción de los copones del Santísimo, la parroquia informó que el caso fue llevado ante la comisaría de Villa. La denuncia permitirá que los agentes realicen las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del robo y determinar quiénes participaron en el ingreso al templo.

Por el momento, no se han informado públicamente mayores detalles sobre la identidad de los responsables ni sobre la forma exacta en que consiguieron ingresar a la parroquia durante la madrugada. Las investigaciones deberán establecer también si existen registros o elementos que puedan ayudar a reconstruir lo ocurrido.

Mientras avanzan las diligencias, la comunidad parroquial pidió a los feligreses intensificar sus oraciones por la Iglesia y por la conversión de las personas responsables del robo. El pedido fue incluido en el comunicado difundido por el templo después de conocer la sustracción.

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El caso vuelve a poner bajo la mirada de los vecinos la seguridad de los espacios religiosos y comunitarios de Chorrillos, mientras los feligreses esperan que los objetos sustraídos puedan ser recuperados y que las autoridades logren esclarecer el robo ocurrido durante la madrugada.