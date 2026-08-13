Perú
Agregar Infobae enGoogle

Cancillería repatria a peruanos tras terremoto en Colombia: Se activó un operativo de rescate sin precedentes

La repatriación de cinco compatriotas, la habilitación de líneas de emergencia y un envío masivo de ayuda humanitaria marcaron la respuesta inmediata del Gobierno peruano frente al sismo que sacudió Cali

Ministerio de Relaciones Exteriores logra repatriación de personas afectadas por terremoto en Colombia.
Ministerio de Relaciones Exteriores logra repatriación de personas afectadas por terremoto en Colombia.
Guardar

Las primeras horas tras el terremoto de magnitud 7.4 en Colombia pusieron a prueba a las autoridades consulares, que coordinaron la repatriación de cinco peruanas que quedaron en situación vulnerable.

El operativo, liderado por la Embajada del Perú en Colombia, el Consulado General del Perú en Bogotá, el Consulado Honorario en Cali y la Fuerza Aérea del Perú (FAP), permitió que las afectadas retornaran a salvo.

Entre ellas, una menor de edad que participaba en un campeonato de natación, acompañada de su madre y tías, perdió su hospedaje tras el colapso del edificio. También retornó una joven estudiante de psicología, quien asistía a un seminario cuando ocurrió el desastre.

PUBLICIDAD

El vuelo de retorno partió desde Cali pasada la medianoche, bajo la supervisión del encargado de negocios del Perú en Colombia y funcionarios consulares. El viceministro de Políticas para la Defensa del Ministerio de Defensa (Mindef) recibió a las repatriadas en Lima, donde se reencontraron con sus familias. Según informaron las autoridades, todas se encuentran en buen estado de salud y ya descansan en la capital peruana.

La Cancillería reafirmó su compromiso con la seguridad de los peruanos en el extranjero, especialmente en situaciones de emergencia. “La Cancillería reafirma su compromiso de velar por la seguridad y el bienestar de los ciudadanos peruanos en el exterior, especialmente en situaciones de emergencia”, comunicó la entidad.

PUBLICIDAD

Ministerio de Relaciones Exteriores logra repatriación de personas afectadas por terremoto en Colombia.
Ministerio de Relaciones Exteriores logra repatriación de personas afectadas por terremoto en Colombia.

Líneas de emergencia y ayuda humanitaria

Mientras se desarrollaba la repatriación, las sedes diplomáticas establecieron líneas de emergencia para los peruanos que permanecen en territorio colombiano. El Consulado General del Perú en Bogotá informó que, hasta el momento, “no se reportan fallecidos ni heridos peruanos”, e instó a la comunidad a comunicarse ante cualquier urgencia a los siguientes contactos:

  • Celular de Emergencias Bogotá (+57 316 831 6843),
  • Consulado Honorario Cali (+57 310231 6045),
  • Teléfono Central Bogotá (601 746 0295)
  • así como los correos asistenciahumanitaria@consuladodelperu.org.co y peruconsuladocali@gmail.com.

El Consulado General del Perú en Medellín pidió a los ciudadanos “mantener la calma y permanecer atentos a las indicaciones e información que emitan las autoridades colombianas competentes”.

Recomendó a los peruanos “tomar las precauciones necesarias y mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales”, recordando que el consulado se mantiene alerta ante cualquier situación que pudiera afectar a los connacionales.

CALI, Aug. 12, 2026 -- Rescuers are seen near the ruins of buildings damaged in an earthquake in Cali, Colombia, Aug. 11, 2026. The death toll from Monday's 7.4-magnitude earthquake in western Colombia has risen to 188, with 1,677 others injured, the Colombian Association of Capital Cities, or Asocapitales, said Tuesday. Asocapitales said it has launched a system to report and search for missing persons as rescue and damage assessment work continues.,Image: 1122427799, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Credit line: COLPRENSA / Xinhua News / Europa Press
CALI, Aug. 12, 2026 -- Rescuers are seen near the ruins of buildings damaged in an earthquake in Cali, Colombia, Aug. 11, 2026. The death toll from Monday's 7.4-magnitude earthquake in western Colombia has risen to 188, with 1,677 others injured, the Colombian Association of Capital Cities, or Asocapitales, said Tuesday. Asocapitales said it has launched a system to report and search for missing persons as rescue and damage assessment work continues.,Image: 1122427799, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Credit line: COLPRENSA / Xinhua News / Europa Press

La respuesta peruana también sumó un componente clave con el envío de ayuda humanitaria. Una aeronave Hércules C-130 de la Fuerza Aérea del Perú partió del Grupo Aéreo N.° 8 con aproximadamente 12 toneladas de suministros, entre ellos carpas, alimentos no perecibles, ropa de abrigo y menaje.

La presidenta Keiko Fujimori supervisó personalmente el traslado en el Grupo Aéreo N.° 8, acompañada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, el canciller Carlos Spa y el ministro de Defensa Rafael Belaunde.

La comitiva verificó la carga y las condiciones de la ayuda antes de su envío, mientras se evaluaban nuevos vuelos de apoyo. “El canciller ha decidido ir en representación del gobierno. Mañana, probablemente, salga un segundo avión con voluntarios, rescatistas certificados”, declaró la mandataria a la prensa.

El gobierno peruano ya planifica un segundo envío, que incluiría rescatistas y voluntarios especializados. Las coordinaciones para el despliegue se realizan junto al Gobierno colombiano, que mantiene la declaratoria de emergencia nacional y ha instalado un Puesto de Mando Unificado en Bogotá, con sedes auxiliares en Armenia, Quibdó y Cali para articular las operaciones de rescate.

Temas Relacionados

TerremotoColombiaCancilleríaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cómo manejar la ansiedad y el miedo ante un sismo: psicólogo explica qué hacer antes, durante y después de una emergencia

El especialista sostuvo que reconocer el miedo, practicar simulacros y definir rutas de evacuación ayuda a reducir respuestas impulsivas ante una emergencia

Cómo manejar la ansiedad y el miedo ante un sismo: psicólogo explica qué hacer antes, durante y después de una emergencia

Patricia Villarreal cuenta cómo fue el casting que terminó en una incómoda propuesta: “Me dijo que lo tengo que seducir”

La novel actriz contó en Magaly TV La Firme que aceptó una supuesta prueba vinculada a Del Barrio Producciones, pero todo se volvió extraño cuando le pidieron fotos y una escena íntima

Patricia Villarreal cuenta cómo fue el casting que terminó en una incómoda propuesta: “Me dijo que lo tengo que seducir”

Extrabajador de Del Barrio Producciones responde por ‘casting’ en casa de joven actriz

El extrabajador respondió en el programa de Magaly Medina, aceptó que hizo fotos y usó un celular durante la reunión, aunque aseguró que todo fue una propuesta independiente para un cortometraje

Extrabajador de Del Barrio Producciones responde por ‘casting’ en casa de joven actriz

La Tinka: resultados de hoy 12 de agosto, números ganadores y cuánto se lleva el afortunado

La Tinka lleva a cabo dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Consulte si fue el afortunado ganador del premio mayor

La Tinka: resultados de hoy 12 de agosto, números ganadores y cuánto se lleva el afortunado

El video que expone el supuesto casting de extrabajador de Del Barrio Producciones a joven actriz

Patricia Villarreal relató en Magaly TV La Firme que aceptó reunirse con Erick García Vilca para un supuesto casting debido a que ya lo conocía por actividades vinculadas a Del Barrio Producciones. El encuentro fue registrado por una cámara de seguridad instalada en su departamento, cuyas imágenes posteriormente fueron expuestas en el programa

El video que expone el supuesto casting de extrabajador de Del Barrio Producciones a joven actriz
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Vladimir Cerrón se burla de Óscar Arriola y revela que estuvo a 200 metros de la Policía: “Ni idea tenían”

Vladimir Cerrón se burla de Óscar Arriola y revela que estuvo a 200 metros de la Policía: “Ni idea tenían”

Ministro de Justicia desmonta propuesta de Keiko Fujimori de retirar al Perú de la Corte IDH: “No es posible, no ahora”

Keiko Fujimori no asegura continuidad de Óscar Arriola en la PNP: “Espero que podamos ver mejores resultados”

Nadine Heredia podrá regresar a Perú: PJ anula condena de 15 años de prisión y ordena levantar orden de captura

Keiko Fujimori niega contacto con Óscar Arriola tras reaparición de Cerrón: “Debió enfrentar la justicia dando la cara”

ENTRETENIMIENTO

Ethel Pozo cuenta su sorpresa por Erick García Vilca luego de trabajar con él en tres novelas: "Es una doble vida, me sentí decepcionada"

Ethel Pozo cuenta su sorpresa por Erick García Vilca luego de trabajar con él en tres novelas: "Es una doble vida, me sentí decepcionada"

¿Quién es Erick García Vilca, el extrabajador de Del Barrio Producciones que se hacía pasar por director de la productora?

Manchester City entrenó con Agua Marina de fondo y la orquesta peruana le respondió en redes

Gian Piero Díaz y Rossana Fernández-Maldonado regresan a la pantalla grande como padres de Miranda Capurro

Myriam Hernández: su conexión con Perú, el apoyo de sus fans tras la muerte de su padre y el reto de seguir vigente durante más de 40 años

DEPORTES

Carlos Desio lamenta la partida del goleador Luciano Nequecaur del Sport Boys: “Perdemos a un jugador importante”

Carlos Desio lamenta la partida del goleador Luciano Nequecaur del Sport Boys: “Perdemos a un jugador importante”

Horacio Melgarejo admite que podría dejar Cienciano en cualquier momento: ¿De qué depende su continuidad?

Rodrigo Vera regresa al octágono de la UFC en busca de su segunda victoria: se las verá ante el mexicano Ramiro Jiménez en Arizona

DT de Argentina recuerda la derrota ante Perú en 2024 y espera la revancha en el Mundial Sub 17: “Muy lindo partido”

A qué hora juega Cienciano vs Botafogo HOY: partido en Cusco por octavos de final ida de Copa Sudamericana 2026