Cancillería repatria a peruanos tras terremoto en Colombia: Se activó un operativo de rescate sin precedentes

Ministerio de Relaciones Exteriores logra repatriación de personas afectadas por terremoto en Colombia.

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Las primeras horas tras el terremoto de magnitud 7.4 en Colombia pusieron a prueba a las autoridades consulares, que coordinaron la repatriación de cinco peruanas que quedaron en situación vulnerable.

El operativo, liderado por la Embajada del Perú en Colombia, el Consulado General del Perú en Bogotá, el Consulado Honorario en Cali y la Fuerza Aérea del Perú (FAP), permitió que las afectadas retornaran a salvo.

Entre ellas, una menor de edad que participaba en un campeonato de natación, acompañada de su madre y tías, perdió su hospedaje tras el colapso del edificio. También retornó una joven estudiante de psicología, quien asistía a un seminario cuando ocurrió el desastre.

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El vuelo de retorno partió desde Cali pasada la medianoche, bajo la supervisión del encargado de negocios del Perú en Colombia y funcionarios consulares. El viceministro de Políticas para la Defensa del Ministerio de Defensa (Mindef) recibió a las repatriadas en Lima, donde se reencontraron con sus familias. Según informaron las autoridades, todas se encuentran en buen estado de salud y ya descansan en la capital peruana.

La Cancillería reafirmó su compromiso con la seguridad de los peruanos en el extranjero, especialmente en situaciones de emergencia. “La Cancillería reafirma su compromiso de velar por la seguridad y el bienestar de los ciudadanos peruanos en el exterior, especialmente en situaciones de emergencia”, comunicó la entidad.

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Ministerio de Relaciones Exteriores logra repatriación de personas afectadas por terremoto en Colombia.

Líneas de emergencia y ayuda humanitaria

Mientras se desarrollaba la repatriación, las sedes diplomáticas establecieron líneas de emergencia para los peruanos que permanecen en territorio colombiano. El Consulado General del Perú en Bogotá informó que, hasta el momento, “no se reportan fallecidos ni heridos peruanos”, e instó a la comunidad a comunicarse ante cualquier urgencia a los siguientes contactos:

Celular de Emergencias Bogotá (+57 316 831 6843),

Consulado Honorario Cali (+57 310231 6045),

Teléfono Central Bogotá (601 746 0295)

así como los correos asistenciahumanitaria@consuladodelperu.org.co y peruconsuladocali@gmail.com.

El Consulado General del Perú en Medellín pidió a los ciudadanos “mantener la calma y permanecer atentos a las indicaciones e información que emitan las autoridades colombianas competentes”.

Recomendó a los peruanos “tomar las precauciones necesarias y mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales”, recordando que el consulado se mantiene alerta ante cualquier situación que pudiera afectar a los connacionales.

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CALI, Aug. 12, 2026 -- Rescuers are seen near the ruins of buildings damaged in an earthquake in Cali, Colombia, Aug. 11, 2026. The death toll from Monday's 7.4-magnitude earthquake in western Colombia has risen to 188, with 1,677 others injured, the Colombian Association of Capital Cities, or Asocapitales, said Tuesday. Asocapitales said it has launched a system to report and search for missing persons as rescue and damage assessment work continues.,Image: 1122427799, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Credit line: COLPRENSA / Xinhua News / Europa Press

La respuesta peruana también sumó un componente clave con el envío de ayuda humanitaria. Una aeronave Hércules C-130 de la Fuerza Aérea del Perú partió del Grupo Aéreo N.° 8 con aproximadamente 12 toneladas de suministros, entre ellos carpas, alimentos no perecibles, ropa de abrigo y menaje.

La presidenta Keiko Fujimori supervisó personalmente el traslado en el Grupo Aéreo N.° 8, acompañada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, el canciller Carlos Spa y el ministro de Defensa Rafael Belaunde.

La comitiva verificó la carga y las condiciones de la ayuda antes de su envío, mientras se evaluaban nuevos vuelos de apoyo. “El canciller ha decidido ir en representación del gobierno. Mañana, probablemente, salga un segundo avión con voluntarios, rescatistas certificados”, declaró la mandataria a la prensa.

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El gobierno peruano ya planifica un segundo envío, que incluiría rescatistas y voluntarios especializados. Las coordinaciones para el despliegue se realizan junto al Gobierno colombiano, que mantiene la declaratoria de emergencia nacional y ha instalado un Puesto de Mando Unificado en Bogotá, con sedes auxiliares en Armenia, Quibdó y Cali para articular las operaciones de rescate.