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Nadine Heredia podrá regresar a Perú: PJ anula condena de 15 años de prisión y ordena levantar orden de captura

Sala Penal de Apelaciones Nacional extendió los efectos del fallo del TC a favor de Ollanta Humala y archivó el proceso penal contra el exmandatario y la exprimera dama

Fotografía de archivo de la ex primera dama de Perú Nadine Heredia en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar
Fotografía de archivo de la ex primera dama de Perú Nadine Heredia en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar
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El Poder Judicial anuló la condena de 15 años de prisión por lavado de activos contra la exprimera dama Nadine Heredia, archivó el proceso penal y ordenó el levantamiento de las órdenes de captura en su contra. Así lo resolvió la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional al extender los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional a favo del expresidente Ollanta Humala.

Como se recuerda, Heredia se encuentra en Brasil, que le concedió el asilo político el mismo día que el Juzgado Penal Colegiado Nacional la condenó por lavado de activos junto a su esposo, en abril de 2025.

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Luego de que Ollanta Humala recuperó su libertad por el fallo del TC de julio de este año, la defensa de Heredia solicitó que también se le aplique a su favor. Argumentaron que los hechos que se le imputan a la exprimera dama tienen el mismo origen que los que se le imputaron al exmandatario y que el TC declaró inconstitucionales: los presuntos aportes del Gobierno de Venezuela y Odebrecht a las campañas de 2006 y 2011, respectivamente.

La Sala de Apelaciones le dio la razón a Heredia: “Mantener la persecución contra Nadine Heredia exigiría afirmar, para los mismos fondos y dentro de una imputación conjunta, la validez de los presupuestos típicos que la sentencia constitucional descartó respecto del coimputado con quien se le atribuyó la decisión y colocación. Esa escisión produciría una contradicción normativa incompatible con la igualdad procesal, el efecto útil del fallo constitucional y la regla extensiva favorable”.

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Una hoja de resolución judicial; texto impreso; escudo del Poder Judicial del Perú; encabezado con nombres de instituciones judiciales
Una resolución judicial del Poder Judicial de Perú anula el proceso penal por lavado de activos contra Nadine Heredia Alarcón, Ollanta Humala Tasso y otras personas.

Los jueces superiores también extendieron los efectos de la sentencia del TC hacia Antonia Alarcón e Ilán Heredia, madre y hermano de la exprimera dama, así como los otros sentenciados (Mario Torres, Rocío Calderón y Eladio Mego).

El colegiado afirma que decidir lo contrario, entiéndase no anular el proceso penal contra los otros coacusados, implicaría asumir que un aporte es “jurídicamente inhábil” para procesar a quien habría recibido y dispuesto su colocación, pero “simultáneamente apto condenar a quienes habrían registrado, transferido, justificado, custodiado o instrumentalizado ese mismo activo”.

Efectos

Ejecutando y extendiendo la sentencia del TC, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional anuló el proceso penal contra Ollanta Humala, Nadine Heredia, Antonia Alarcón, Ilan Heredia, Mario Torres, Rocío Calderón y Eladio Mega. También se vieron beneficiados Carlos Arenas y Santiago Gastañadui, quienes fueron absueltos en primera instancia.

Un hombre de cabello grisáceo, traje oscuro, camisa blanca y dos pines en la solapa derecha, sentado frente a un fondo beige, señala hacia adelante.
El expresidente de Perú, Ollanta Humala, señala al frente mientras está sentado con un traje oscuro y camisa blanca frente a un fondo beige liso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Debido a que el TC concluyó que los aportes de 2006 y 2011 no son lavado de activos, el colegiado superior dispone el archivo definitivo del proceso penal.

También se ordenó el levantamiento de las órdenes de captura, requisitorias, restricciones personales, medidas coercitivas y medidas reales que se hayan dictado en el caso.

Finalmente, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional dispuso comunicar al Ministerio Público para que “emita las disposiciones de archivo que correspondan en el ámbito de la investigación preliminar, sin posibilidad de reabrir; ni re-etiquetar la misma matriz fáctico imputativa -declarada constitucionalmente inválida- en los términos razonados y decididos por el Tribunal Constitucional”.

Al no haber orden de captura contra Nadine Heredia, podrá regresar a Perú.

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