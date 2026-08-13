Ethel Pozo cuenta su sorpresa por Erick García Vilca luego de trabajar con él en tres novelas: "Es una doble vida, me sentí decepcionada"

¡Cuidado con las estafas! Los conductores de 'Sin más que decir' reaccionan con indignación al caso de un supuesto director que intentó aprovecharse de una joven actriz. Entérate de cómo identificar estos peligrosos engaños y proteger tus sueños. Video: Q / Sin más que decir

Guardar

La conductora Ethel Pozo dedicó unos minutos de su programa ‘Sin más que decir’ este miércoles para pronunciarse sobre la denuncia que una joven actriz presentó contra Erick García Vilca, exasistente de dirección de Del Barrio Producciones, por presunto hostigamiento sexual durante un supuesto casting realizado en el departamento de la actriz.

Pozo aclaró el cargo real que García Vilca tenía dentro de la empresa y advirtió a las actrices jóvenes sobre las señales que distinguen un proceso de selección legítimo de una situación de riesgo.

“Qué terribles esas imágenes, decepción total”, afirmó la conductora al inicio de su pronunciamiento, antes de detallar cómo funciona realmente el sistema de casting de Del Barrio y qué lugar ocupaba el acusado dentro de la estructura de la productora de Michelle Alexander.

PUBLICIDAD

Pozo desmiente que García Vilca fuera director y explica su cargo real

Uno de los puntos centrales de la intervención de Pozo fue despejar la confusión sobre el cargo del acusado. García Vilca se presentaba en su Instagram como director de Del Barrio Producciones, pero Pozo fue precisa: en la empresa solo hay tres directores, y él no es uno de ellos.

Los conductores analizan la grave denuncia de acoso contra el productor Erick García Vilca de Del Barrio Producciones. Discuten las señales de alerta en castings fraudulentos y la importancia de denunciar estos actos. Video: Q / Sin más que decir

“Erick no es director. En Del Barrio hay tres directores, Julián(esposo de Ethel y hermano de Michelle), Aldo y Josué. Él es asistente de dirección y el asistente de dirección básicamente está en la escena coordinando que el director tenga todo. Tampoco es productor y menos es castinero, productor de casting ni nada”, afirmó Pozo.

PUBLICIDAD

La conductora también explicó cómo funciona el proceso de selección de actores en la productora. Señaló que Del Barrio trabaja con un servicio externo especializado en casting que maneja un banco de actores y actrices, tanto nuevos como con trayectoria, y que es a través de ese sistema que los interesados acceden a las producciones.

Ese detalle hace aún más evidente que García Vilca no tenía ninguna autorización para ofrecer castings en nombre de la empresa. “Luego vimos que él había puesto en su Instagram su cargo, pésimo, jamás va a pasar esto”, señaló Pozo, en referencia a la autodescripción que el acusado mantenía en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

“Lo he visto, he participado en tres de sus novelas”: la doble vida que nadie vio venir

Pozo también reveló que tuvo contacto directo con García Vilca durante su trayectoria en las producciones de Del Barrio. Participó en tres novelas en las que él estuvo presente y nunca percibió señales de alerta sobre su comportamiento. “Yo he trabajado con él, lo he visto, he participado en tres de sus novelas. No lo ves agresivo, ni mañosón. Es una doble vida. Vi las imágenes y me sentí decepcionada”, declaró la conductora.

Ethel Pozo sostuvo que Erick García Vilca no era productor, castinero ni productor de casting dentro de Del Barrio Producciones.

Pozo también reveló que García Vilca tiene esposa e hijos, un dato que refuerza la imagen de doble vida que ella misma describió. La conductora precisó además que la joven denunciante, Patricia Villarreal, había llevado un taller de actuación organizado por Del Barrio, lo que explica por qué confió en el acusado al recibirlo como una figura legítima de la empresa.

PUBLICIDAD

Su esposo, el director Julián Alexander, también reaccionó con indignación ante la noticia. “Mi esposo me dijo en la mañana: ‘Me da tanta cólera, aparte de la decepción, tanto esfuerzo de la empresa que tiene protocolos para todo’”, relató Pozo.

El mensaje a las actrices jóvenes: cómo identificar un casting falso

Pozo aprovechó su espacio para lanzar un mensaje directo a las jóvenes que aspiran a ingresar al mundo de la actuación y que podrían estar expuestas a situaciones similares. La conductora fue clara sobre las características que distinguen un proceso de selección profesional de uno fraudulento.

“Para las chicas que sueñan con ser actrices, jamás te van a tomar un casting en una casa, con un celular, sin un guion y pidiéndote que te despojes de la ropa”, afirmó. Y añadió: “Me da asco pensar que hay hombres como él que le hacen esto a las chicas, aprovechándose del tan anhelado sueño de ser famoso. Una lástima”, concluyó Pozo.

PUBLICIDAD

García Vilca fue separado de Del Barrio Producciones el mismo lunes en que la empresa recibió la denuncia. El programa ‘Magaly TV La Firme’ difundió este miércoles las imágenes de las cámaras de seguridad del departamento del acusado que registraron parte del encuentro con la denunciante. El exasistente no ha emitido ningún pronunciamiento público sobre las acusaciones en su contra.