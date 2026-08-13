Keiko Fujimori niega contacto con Óscar Arriola tras reaparición de Cerrón: “Debió enfrentar la justicia dando la cara”

Keiko Fujimori negó haber hablado con Óscar Arriola sobre la reaparición de Vladimir Cerrón y deslindó cualquier coordinación con el jefe de la PNP

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La presidenta Keiko Fujimori negó este jueves haber conversado con el comandante general Óscar Arriola, jefe de la Policía Nacional (PNP), sobre la reaparición del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien permaneció casi tres años en la clandestinidad debido a una orden judicial de prisión preventiva que fue anulada recientemente por el Tribunal Constitucional.

“Yo no he hablado con el general Arriola sobre la situación del señor Cerrón”, afirmó en diálogo con la prensa. No obstante, sostuvo que las gestiones que estuvieron al frente del país durante ese periodo deberán responder por lo ocurrido. “Ha habido varios gobiernos y serán esos gobiernos durante esos tres años los que tendrán que responder”, señaló.

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La lideresa de Fuerza Popular también cuestionó que Cerrón no haya afrontado el proceso judicial y que se haya dado a la fuga. “Hubiese sido bueno que el señor Cerrón enfrente la justicia dando la cara, que es lo que yo siempre he hecho”, manifestó.

El político, cuyo partido llevó al poder al encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022) tras las elecciones de 2021, reapareció durante un acto por el aniversario de Perú Libre y aseguró que nunca abandonó el país durante los dos años y 10 meses que permaneció prófugo.

Fujimori responsabilizó a los gobiernos de los últimos tres años por la permanencia de Cerrón en la clandestinidad y señaló que deberán explicar lo ocurrido

“Siempre he permanecido en territorio peruano, como lo he manifestado, y siempre se ha dado la información precisa de parte de los congresistas y de parte del partido, por lo tanto, no hay otra cosa más respecto de eso”, dijo.

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“Si la Policía no ha podido dar con mi paradero, lejos de ser una burla, (...) más bien ha expuesto quizá la pobre capacidad en la inteligencia electrónica, porque yo he estado saliendo por todos los medios, por la radio, la televisión, las redes, las cuentas sociales que existen. Eso sí es preocupante”, agregó.

Asimismo, rechazó haber recibido protección política de la exmandataria Dina Boluarte (2022-2025), quien también perteneció a Perú Libre, o de otras autoridades.

“Nada tengo que ver con la Policía, no he tenido ninguna protección de los entes policiales, por los entes mediáticos ni de los entes jurídicos. Esto ha sido una agresión, una conspiración sistemática sobre las espaldas del partido”, sostuvo.

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El video muestra un segmento de noticias que cubre un evento en vivo. Una presentadora de televisión introduce la cobertura. Posteriormente, se observa a un grupo de seis personas, incluidos cuatro hombres y dos mujeres, sentadas detrás de una mesa con un mantel rojo. Entre los presentes está Vladimir Cerrón, participando en una actividad del partido Perú Libre en el Cercado de Lima. Banderas de Perú, México y El Salvador están presentes en la mesa. La pantalla muestra un titular informando sobre la reaparición de Cerrón en el aniversario de Perú Libre. Algunos asistentes levantan sus puños.

Poco antes de las elecciones generales del 12 de abril, la Corte Suprema revocó una condena de tres años y seis meses de prisión dictada contra Cerrón por un caso de corrupción cuando fue gobernador de Junín.

Sin embargo, el médico neurocirujano formado en Cuba mantenía una orden de prisión preventiva por 24 meses en otra investigación por la presunta financiación irregular de las campañas electorales de Perú Libre, una medida que fue revocada hace tres semanas por el Tribunal Constitucional.

Pese a permanecer en la clandestinidad, el líder de Perú Libre fue candidato presidencial en las elecciones de este año, aunque su partido obtuvo apenas el 0,59 % de los votos, con poco más de 100.000 sufragios.

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