Fenómeno El Niño: Línea 113 del Minsa brinda recomendaciones para prevenir enfermedades

Varias personas atraviesan una zona inundada mientras una operadora del Ministerio de Salud ofrece asistencia, reflejando la respuesta ante el Fenómeno El Niño en Perú. (Infobae Perú/Agencia Andina)

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Ante los cambios de temperatura, lluvias intensas, inundaciones y estancamiento de agua que pueden presentarse durante el Fenómeno El Niño, el Ministerio de Salud (Minsa) brinda orientación a la población a través de la Línea 113, opción 1. El servicio ofrece información y recomendaciones para que las familias adopten medidas preventivas y reduzcan los riesgos para su salud.

Entre las principales enfermedades y afecciones relacionadas con estas condiciones se encuentran el dengue, zika, chikungunya, infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas, leptospirosis y enfermedades de la piel. El Minsa busca que la población conozca los riesgos y adopte cuidados oportunos frente a los efectos del evento climático.

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Ministerio de Salud - MINSA

Fenómeno El Niño: ¿qué enfermedades pueden presentarse?

Los cambios ambientales asociados al Fenómeno El Niño pueden generar condiciones favorables para la aparición de distintas enfermedades. Por ello, los profesionales de la Línea 113 orientan a las familias sobre las medidas que deben adoptar para proteger su salud.

Entre las recomendaciones se encuentra eliminar los criaderos de zancudos. Para ello, se debe lavar, escobillar y tapar correctamente los recipientes donde se almacena agua, con el objetivo de evitar la proliferación de estos insectos.

Una ciudadana limpia un recipiente como parte de la prevención del dengue y una operadora atiende consultas de salud a través de la línea 113 del Ministerio de Salud en Perú. (Minsa)

¿Cómo prevenir enfermedades y golpes de calor?

El Minsa también recomienda mantener una adecuada higiene y consumir agua segura, ya sea hervida o clorada. Asimismo, se debe evitar el contacto directo con aguas estancadas o de inundación y no caminar descalzo ni bañarse en este tipo de agua, debido al riesgo de infecciones.

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Frente a las altas temperaturas, la población debe beber agua de manera constante, utilizar ropa ligera, protegerse de la radiación solar y evitar actividades físicas intensas durante las horas de mayor calor. Estas medidas forman parte de las recomendaciones difundidas por el Minsa para reducir los riesgos asociados al evento climático.

El Ministerio de Salud de Perú y su Línea 113 asisten a la población con medidas preventivas frente a enfermedades asociadas al Fenómeno El Niño. (Minsa)

Línea 113 ofrece orientación las 24 horas

La Línea 113, opción 1, está disponible a nivel nacional para responder consultas sobre prevención de enfermedades, identificación de signos de alarma y cuidados frente a los efectos del Fenómeno El Niño. El servicio puede utilizarse desde cualquier operador de telefonía fija o celular.

El Minsa recuerda que recibir orientación sobre las medidas preventivas puede ayudar a identificar oportunamente posibles signos de alarma y evitar complicaciones. Ante cualquier sospecha de enfermedad, la recomendación es acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano.

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El Ministerio de Salud de Perú ilustra la promoción de la higiene de manos en comunidades y la atención telefónica a ciudadanos desde un centro de llamadas. (Minsa)