Angie Arizaga confiesa que tuvo miedo de iniciar su romance con Jota Benz: “No quería exponer mi relación”

Angie Arizaga y Jota Benz estuvieron como invitados en el programa En Boca de Todos para participar de una divertida secuencia de preguntas y respuestas donde hablaron de su relación sentimental.

Como se sabe, ambos oficializaron su romance a inicios del 2021 luego de estar varios meses saliendo. Todo comenzó cuando en un reto de actuación en Esto es Guerra se tuvieron que dar un beso en la boca y la química empezó a surgir.

Este 07 de junio, la feliz pareja se presentó en el magazine de América Televisión y fue Maju Mantilla quien comenzó a consultarles sobre su enamoramiento. “Un paso adelante el que tenía miedo de empezar esta relación”.

Al escucharla, Angie Arizaga y Jota Benz caminaron hasta uno de los círculos que estaban en el suelo y Tula Rodríguez les pidió que expliquen por qué tenían temor cuando decidieron formalizar. Ante ello, la popular ‘Negrita’ confesó que no quería que se expusiera su romance con el guerrero.

“Yo tenía miedo porque, uno no quería exponer mi relación en un inicio. Quería que mi relación sea totalmente reservada, fuera de la pantalla, pero todo se fue dando y entre juego y juego, comenzamos a conversar más. La verdad siento que fue sin querer queriendo. Terminamos enamoradísimos”, dijo Arizaga con una sonrisa en el rostro.

Por su parte, el también cantante contó que antes de enamorarse de la exchica reality, estuvo preocupado, pues dejó entrever que tiene un pasado en el cual no le habría ido bien en el amor y tuvo miedo que la historia se repita.

“Yo vengo de un pasado que nadie lo sabe y por eso tenías mis miedos. Al conocerla a ella, era todo lo contrario a lo que yo pensaba que me podía gustar. Me comenzó a dar miedo cuando veía que era todo lo opuesto, pero aún así me atraía. Han sido muchas primeras veces en muchas cosas con ella”, sentenció.

¿POR QUÉ ANGIE ARIZAGA NO ESTÁ EN ESTO ES GUERRA?

Michelle Soifer, Rafael Cardozo, entre otros, fueron algunos guerreros históricos que volvieron a Esto es Guerra para celebrar los 10 años del programa. Pero Angie Arizaga, quien formó parte del reality desde sus inicios, no se hizo presente.

Jota Benz explicó que la ausencia de Angie en Esto es Guerra se debe principalmente a motivos netamente laborales. “Ha sido un tema netamente de trabajo, se dio que no esté esta temporada y con ello se pudo quedar allá (Estados Unidos). Tiene un par de proyectos bonitos allá. Y como dijo el Tribunal, ella está en una terapia intensiva por sus hernias”, explicó.

Como se recuerda, en octubre de 2020, Arizaga informó que padece de fuertes dolores lumbares debido a la presencia de dos hernias. Por esa razón, se perdió la semifinal de Esto es Guerra, siendo reemplazada por Tepha Loza.

Aunque se puso en duda su regreso en la temporada 2021, la ‘Negrita’ regresó al reality de competencia. Sin embargo, en abril rompió en llanto al confesar que no estaba al 100% debido a su lesión. Desde entonces, solo participaba en juegos que no implicaran mucho esfuerzo físico.

