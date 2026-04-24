Perú Deportes

Felipe Vizeu llega a los 300 partidos como futbolista y lo festeja con Sporting Cristal: “Es como si estuviera viendo una película en mi cabeza”

Formado en Flamengo, con experiencia en Udinese y Gremio, Vizeu admite “todo ha merecido la pena” al registrar un hito importante en su dilatada carrera

Guardar
Felipe Vizeu es el último delantero fichado por Sporting Cristal. - Crédito: Barrio Cervecero
Felipe Vizeu es el último delantero fichado por Sporting Cristal. - Crédito: Barrio Cervecero

Felipe Vizeu ha registrado un hito importante en su carrera: ha llegado a los 300 partidos como profesional. El acontecimiento ha sucedido el pasado miércoles 22 de abril en la resonante caída 4-1 de Sporting Cristal a manos de Atlético Grau, en Piura. A pesar del estruendoso resultado, el delantero brasileño pudo esbozar una leve sonrisa al convertir un gol que coincidió con su fecha especial.

En declaraciones a AV Assessoria, Vizeu hizo un recuento de cómo dio inicio a su trayectoria, haciendo hincapié en una marcha prematura de su hogar y todo lo que sacrificó para centrarse netamente en la vida de un futbolista hoy realizado y consagrado.

Es como si estuviera viendo una película en mi cabeza. Salí de casa muy joven, a los 14 años, persiguiendo un sueño. Completar 300 partidos como profesional me llena de gratitud por todo lo que he vivido hasta ahora. Renuncié a muchas cosas, pero al alcanzar esta marca tan importante, veo que todo ha merecido la pena”, indicó con un tono muy reflexivo.
Felipe Vizeu registró 20 goles en 70 partidos con Flamengo. - Crédito: AFP
Felipe Vizeu registró 20 goles en 70 partidos con Flamengo. - Crédito: AFP

Extenso camino

Felipe Vizeu se formó en las canteras de Flamengo. Durante su etapa de formación en Ninho do Urubú se estableció como un goleador en ciernes. De ahí que, con 20 años, hace una década, fuera promovido al plantel principal a cargo de Reinaldo Rueda. Aunque había una competencia feroz por el titularato con Paolo Guerrero, se las ingeniaba para aprovechar sus oportunidades.

Durante el tiempo que se mantuvo con el ‘mengao’, Vizeu registró 65 partidos y 17 goles, lo que le valió para afrontar su primera aventura internacional fichando por el Udinese (ITA) a cambio de seis millones de euros. Sin embargo, su experiencia no fue la mejor y apenas totalizó cinco apariciones.

El delantero brasileño ingresó desde el banco de suplentes y logró el descuento para los rimenses - Crédito: L1MAX.
Sin convencer al club italiano, se decidió que cumpliera por una serie de cesiones. Desde entonces, pasó a modo de préstamo por el Gremio, Akhmat Grozny (RUS), Ceará y Yokohama FC (JPN). Tiempo más tarde se desvinculó para fichar por el Sheriff Tiraspol, aunque no contó con mayor trascendencia.

Convencido de una reinvención total, Felipe Vizeu puso rumbo nuevamente a su Brasil natal, donde vistió las camisetas del Atlético Goianiense, Criciúma EC y Clube Remo. Cerca de los 30 años le llegó una nueva oportunidad en el exterior al unirse con Sporting Cristal, su actual club. A nivel de selección, entretanto, integró el plantel olímpico campeón de Río 2016, compartiendo espacio con Neymar y Gabriel Jesús.

Vizeu fue el '9' de Brasil U20. - Crédito: Difusión
Vizeu fue el '9' de Brasil U20. - Crédito: Difusión

Redención goleadora

El arranque de Felipe Vizeu en Sporting Cristal estuvo marcado por las dificultades. El delantero brasileño, fichado para solucionar la falta de goles, tuvo problemas de adaptación y su aporte en el área fue menor al esperado durante los primeros meses.

Con la llegada de Zé Ricardo al cuerpo técnico, quien ya lo conocía de su etapa en Flamengo, el panorama cambió drásticamente. El reencuentro favoreció a Vizeu, que comenzó a mostrar un mejor nivel y mayor eficacia frente al arco.

Ahora, el atacante brasileño se ha consolidado como el goleador de Cristal, respondiendo finalmente a las expectativas que generó su contratación y devolviendo la confianza tanto a la directiva como a la hinchada ‘rimense’.

Temas Relacionados

Felipe VizeuSporting CristalLiga 1Copa Libertadoresperu-deportes

Más Noticias

Selección peruana de vóley define su planificación 2026: giras preparatorias y amistosos con rivales Sudamérica y Europa

El equipo dirigido por Antonio Rizola proyecta una serie de enfrentamientos amistosos ante contendientes de alto nivel como Argentina, en el marco de su preparación para los desafíos de este año

Selección peruana de vóley define su planificación 2026: giras preparatorias y amistosos con rivales Sudamérica y Europa

Los Chankas dedica triunfazo ante Cienciano por Liga 1 2026 a Héctor González por la pérdida de su padre: “Estamos contigo”

El defensor argentino, de 33 años, ha sufrido la irreparable muerte de su progenitor y en medio de ese devastador suceso ha recibido el apoyo de su familia deportiva de Andahuaylas

Los Chankas dedica triunfazo ante Cienciano por Liga 1 2026 a Héctor González por la pérdida de su padre: “Estamos contigo”

Los partidos que le faltan a Alianza Lima y Los Chankas: la recta final rumbo al título del Torneo Apertura de Liga 1 2026

El desenlace del primer torneo del año mantiene en vilo a los hinchas: ‘blanquiazules’ y ‘guerreros’ se disputan el primer puesto a falta de seis jornadas, con desafíos determinantes que condicionarán sus aspiraciones

Los partidos que le faltan a Alianza Lima y Los Chankas: la recta final rumbo al título del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Maxloren Castro en la mira de Flamengo tras destacada actuación en Copa Libertadores: proponen plan inicial para su adaptación en Brasil

El ‘mengao’ sigue los pasos del extremo peruano de 18 años, quien está valorizado en un millón de euros y pertenece a Sporting Cristal, donde es titular tanto a nivel nacional como internacional

Maxloren Castro en la mira de Flamengo tras destacada actuación en Copa Libertadores: proponen plan inicial para su adaptación en Brasil

Gabriel Costa explica así el fracaso de Javier Rabanal en Universitario: “Su idea no pudo fluir, no es fácil manejar a un equipo grande”

El reciente refuerzo de CA River Plate (U) ofreció una mirada crítica al proceso fallido del técnico español en Ate. “El club no estaba acostumbrado a esa táctica”, apuntó

Gabriel Costa explica así el fracaso de Javier Rabanal en Universitario: “Su idea no pudo fluir, no es fácil manejar a un equipo grande”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga retrocede ante advertencia de demanda y pide disculpas a Samuel Dyer por acusarlo de pagar a fujimoristas

Rafael López Aliaga retrocede ante advertencia de demanda y pide disculpas a Samuel Dyer por acusarlo de pagar a fujimoristas

PNP vigila la vivienda de Piero Corvetto en medio del pedido fiscal para que se ordene su detención

Keiko Fujimori pide una campaña electoral sin agresiones y llama a respetar las decisiones del JNE: “Hagamos este proceso sin agresiones”

Keiko Fujimori se opone a moción de vacancia contra José Balcázar en plena crisis por compra de aviones F-16: “No es el momento”

Luis Galarreta revela que el propio círculo de Rafael López Aliaga envió disculpas a Keiko Fujimori por ser “agresivo”

ENTRETENIMIENTO

Said Palao explota y enfrenta en vivo a la producción de ‘Esto es Guerra’: “Ustedes para inventar historias son los mejores”

Said Palao explota y enfrenta en vivo a la producción de ‘Esto es Guerra’: “Ustedes para inventar historias son los mejores”

Pablo Heredia y Gabriela Herrera harán baile sensual en ‘La Granja VIP’ ante la mirada atenta de Diego Chávarri y Shirley Arica

Samahara Lobatón enfrenta a Pamela López en 'La Granja VIP': "Me pareces una mujer manipuladora, calculadora y tampoco te tolero"

Ale Fuller responde a Renato Rossini Jr. tras declaraciones en ‘La Granja VIP Perú’: “No sé qué está pasando con él”

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo en Cusco: el romántico viaje de la pareja por Perú alimenta los rumores de un amor en ascenso

DEPORTES

Selección peruana de vóley define su planificación 2026: giras preparatorias y amistosos con rivales Sudamérica y Europa

Selección peruana de vóley define su planificación 2026: giras preparatorias y amistosos con rivales Sudamérica y Europa

Los Chankas dedica triunfazo ante Cienciano por Liga 1 2026 a Héctor González por la pérdida de su padre: “Estamos contigo”

Los partidos que le faltan a Alianza Lima y Los Chankas: la recta final rumbo al título del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Maxloren Castro en la mira de Flamengo tras destacada actuación en Copa Libertadores: proponen plan inicial para su adaptación en Brasil

Gabriel Costa explica así el fracaso de Javier Rabanal en Universitario: “Su idea no pudo fluir, no es fácil manejar a un equipo grande”