Felipe Vizeu llega a los 300 partidos como futbolista y lo festeja con Sporting Cristal: “Es como si estuviera viendo una película en mi cabeza”

Felipe Vizeu es el último delantero fichado por Sporting Cristal. - Crédito: Barrio Cervecero

Felipe Vizeu ha registrado un hito importante en su carrera: ha llegado a los 300 partidos como profesional. El acontecimiento ha sucedido el pasado miércoles 22 de abril en la resonante caída 4-1 de Sporting Cristal a manos de Atlético Grau, en Piura. A pesar del estruendoso resultado, el delantero brasileño pudo esbozar una leve sonrisa al convertir un gol que coincidió con su fecha especial.

En declaraciones a AV Assessoria, Vizeu hizo un recuento de cómo dio inicio a su trayectoria, haciendo hincapié en una marcha prematura de su hogar y todo lo que sacrificó para centrarse netamente en la vida de un futbolista hoy realizado y consagrado.

“Es como si estuviera viendo una película en mi cabeza. Salí de casa muy joven, a los 14 años, persiguiendo un sueño. Completar 300 partidos como profesional me llena de gratitud por todo lo que he vivido hasta ahora. Renuncié a muchas cosas, pero al alcanzar esta marca tan importante, veo que todo ha merecido la pena”, indicó con un tono muy reflexivo.

Felipe Vizeu registró 20 goles en 70 partidos con Flamengo. - Crédito: AFP

Extenso camino

Felipe Vizeu se formó en las canteras de Flamengo. Durante su etapa de formación en Ninho do Urubú se estableció como un goleador en ciernes. De ahí que, con 20 años, hace una década, fuera promovido al plantel principal a cargo de Reinaldo Rueda. Aunque había una competencia feroz por el titularato con Paolo Guerrero, se las ingeniaba para aprovechar sus oportunidades.

Durante el tiempo que se mantuvo con el ‘mengao’, Vizeu registró 65 partidos y 17 goles, lo que le valió para afrontar su primera aventura internacional fichando por el Udinese (ITA) a cambio de seis millones de euros. Sin embargo, su experiencia no fue la mejor y apenas totalizó cinco apariciones.

El delantero brasileño ingresó desde el banco de suplentes y logró el descuento para los rimenses - Crédito: L1MAX.

Sin convencer al club italiano, se decidió que cumpliera por una serie de cesiones. Desde entonces, pasó a modo de préstamo por el Gremio, Akhmat Grozny (RUS), Ceará y Yokohama FC (JPN). Tiempo más tarde se desvinculó para fichar por el Sheriff Tiraspol, aunque no contó con mayor trascendencia.

Convencido de una reinvención total, Felipe Vizeu puso rumbo nuevamente a su Brasil natal, donde vistió las camisetas del Atlético Goianiense, Criciúma EC y Clube Remo. Cerca de los 30 años le llegó una nueva oportunidad en el exterior al unirse con Sporting Cristal, su actual club. A nivel de selección, entretanto, integró el plantel olímpico campeón de Río 2016, compartiendo espacio con Neymar y Gabriel Jesús.

Vizeu fue el '9' de Brasil U20. - Crédito: Difusión

Redención goleadora

El arranque de Felipe Vizeu en Sporting Cristal estuvo marcado por las dificultades. El delantero brasileño, fichado para solucionar la falta de goles, tuvo problemas de adaptación y su aporte en el área fue menor al esperado durante los primeros meses.

Con la llegada de Zé Ricardo al cuerpo técnico, quien ya lo conocía de su etapa en Flamengo, el panorama cambió drásticamente. El reencuentro favoreció a Vizeu, que comenzó a mostrar un mejor nivel y mayor eficacia frente al arco.

Ahora, el atacante brasileño se ha consolidado como el goleador de Cristal, respondiendo finalmente a las expectativas que generó su contratación y devolviendo la confianza tanto a la directiva como a la hinchada ‘rimense’.