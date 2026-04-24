Universidad San Marcos exige respeto del medio pasaje y advierte impacto en la formación de miles de estudiantes del país

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos y un carné universitario que simboliza la demanda por el respeto del medio pasaje, crucial para la formación académica de miles de estudiantes. (Composición: Infobae Perú)

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos demandó a las autoridades el respeto irrestricto del derecho al medio pasaje en el transporte público, advirtiendo que el incumplimiento de esta garantía reconocida por ley afecta la formación académica de miles de estudiantes en el país. La preocupación institucional surge en un contexto de alza de precios del pasaje y de movilizaciones estudiantiles que denuncian cobros irregulares.

El pronunciamiento de San Marcos se sustenta en la Ley N.° 26271, la cual reconoce para los estudiantes universitarios el acceso a una tarifa equitativa, limitada al 50 % del precio adulto, en todos los servicios de transporte público urbano e interurbano. La universidad subrayó que el incumplimiento de esta regla “incide directamente en la formación académica de miles de estudiantes”.

El reclamo institucional tuvo eco inmediato en las calles. El 22 de abril se realizó una movilización masiva en Lima y otras ciudades del país, con participación de más de 40 gremios estudiantiles, para demandar el respeto al medio pasaje y rechazar el incremento sostenido de las tarifas del transporte.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos exige a las autoridades el cumplimiento del derecho al medio pasaje para estudiantes, vital para su formación académica y reconocido por ley. (Fuente: X / UNMSM)

San Marcos exige respeto al medio pasaje

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos expresó oficialmente su inquietud sobre el reiterado desconocimiento del medio pasaje. El comunicado difundido el 23 de abril resume: “El incumplimiento de este derecho genera limitaciones que inciden directamente en la formación académica de miles de estudiantes”, un llamado directo tanto a los operadores del servicio como a los organismos de fiscalización.

La institución recordó que la legislación vigente obliga tanto a transportistas como a autoridades a reconocer y resguardar el beneficio, que constituye un instrumento para la equidad educativa. Desde 2020 hasta la fecha, el Indecopi recibió 450 denuncias de estudiantes por irregularidades en el cobro, una cifra que refleja el carácter sistemático del problema.

El beneficio del medio pasaje se mantiene vigente para los estudiantes con carné universitario y rige tanto en el transporte público urbano como interurbano. Foto: ISIL

“La universidad invoca a las autoridades competentes a adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto y cumplimiento efectivo de este derecho”, dijeron voceros institucionales. El pronunciamiento contiene una demanda explícita al Estado y sugiere que la falta de garantías en el transporte impacta de manera negativa no solo en la vida universitaria, sino en la trayectoria académica y social de miles de jóvenes.

Estudiantes protestaron para exigir el respeto al medio pasaje

La movilización del 22 de abril congregó a universitarios, escolares y ciudadanos en el centro de Lima para exigir el pleno reconocimiento del medio pasaje y cuestionar el aumento del costo de vida. Los manifestantes avanzaron hacia el Congreso y el Palacio de Gobierno, encontrando resistencia de un despliegue policial que bloqueó avenidas principales y generó enfrentamientos aislados.

Organizaciones estudiantiles de universidades públicas y privadas, como la Federación Universitaria de San Marcos, la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional Agraria La Molina y la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú, integraron la protesta. Según los convocantes, “el medio pasaje debe cumplirse como 50 % del pasaje adulto”, un principio que consideran innegociable. Además, denunciaron la desaparición del pasaje mínimo de S/1,00 y un alza generalizada de hasta S/0,50 tras la crisis del GNV y el encarecimiento de combustibles.

Una caótica escena se desarrolla en las calles de la ciudad por la noche, donde un grupo de protestantes se enfrenta a un cordón policial. El video captura la tensión, las corridas y la confusión del momento. X: Omar Coca

En ciudades como Cusco y Arequipa, la protesta incluyó marchas y fuegos artificiales ante sedes institucionales, así como denuncias de cobros indebidos, negativa a entregar vuelto e incluso expulsión de estudiantes de autobuses. La Fiscalía informó que no se produjeron detenciones.

Multarán con hasta S/2,48 millones por incumplir el medio pasaje

El Indecopi recordó tras las protestas que el derecho al medio pasaje se ejecuta exclusivamente con la presentación del carné universitario vigente, aplica durante los días laborables de 5:00 a 24:00 y está garantizado en cualquier ruta, sin importar el destino. Si el pasaje adulto es S/2,00, el estudiante solo debe abonar S/1,00, tal como mandata la Ley 26271.

Con el aumento de pasajes en el transporte público, también se han estado debilitando la aplicación del medio pasaje universitario. - Crédito Andina

El organismo advirtió que las infracciones detectadas en el cobro del medio pasaje pueden derivar en sanciones de hasta 450 UIT, equivalentes a S/2,48 millones en 2026. Esta cifra impone un umbral de riesgo alto para las empresas del rubro que continúan vulnerando la normativa e ignorando las demandas de la comunidad universitaria.