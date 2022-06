Miss Perú 2022: Alessia Rovegno y su madre Bárbara Cayo sorprenden cantando juntas

Alessia Rovegno y Bárbaro Cayo cantaron juntas como parte de un segmento del Miss Perú. (Foto: Instagram)

Alessia Rovegno, cantante y modelo que luchará por la corona del Miss Perú 2022, participó en el segmento “Un día, una reina”, el cual muestra al público qué hacen las candidatas cuando no están preparándose para ser reinas de belleza. La pareja de Hugo García no tuvo mejor idea que presumir su talento para el canto al lado de Bárbara Cayo, su madre.

Mediante las redes sociales de la organización, se publicaron imágenes de Alessia cantando “Bubbly” de la artista estadounidense Colbie Caillat. La joven de 24 años demostró que tiene un buen dominio del inglés y que toca a la perfección la guitarra. Sin embargo, el momento más esperado fue cuando entró en escena la recordada actriz de Torbellino.

En un determinado momento, ambas se sentaron una al lado de otra para entonar juntas “Contando las horas”, balada romántica de Bárbara Cayo. Luego, se animaron a cantar “Si vinieras por mí”, éxito musical de las hermanas Cayo, Bárbara y Fiorella. Finalmente, Alessia Rovegno terminó su repertorio cantando “La Bamba”, mientras que su madre tocaba la guitarra.

“Yo soy fan número uno de mi mamá desde que era súper chiquita. Ella escribía sus canciones y yo las ponía en el carro. Me encantan sus canciones porque son un poco corta venas y románticas, yo soy súper romántica. Sus canciones te hacen llorar y por eso disfruto tanto cuando la canto con ella en guitarra. Me encantan”, expresó la modelo, mostrándose orgullosa del talento de Bárbara Cayo.

¿QUÉ DICE ALESSIA ROVEGNO SOBRE LAS CRÍTICAS?

La guapa modelo es considerada una de las candidatas más mediáticas y favoritas por miles de usuarios para ganar el certamen Miss Perú 2022. Sin embargo, eso no ha evitado que no sea blanco de ataque por otros cibernautas, que consideran que la hija de Bárbara Cayo no está preparada para representar al Perú.

El último acontecimiento que la ha puesto en el ojo de los críticos ha sido por sus comentarios durante el concurso realizado en Esto es Guerra para conocer a la Miss Hispanoamérica. Rovegno se presentó con un pequeño discurso que no fue del agrado de los seguidores del Miss Perú y arremetieron en su contra duramente en redes sociales.

“Peruanísima. Amante de la vida y muy consciente de lo que podemos lograr con nuestro trabajo y energía”, dijo la peruana bastante nerviosa el último viernes 27 de mayo, causando divertidos memes sobre las respuestas que dijo luego de las preguntas que le realizó Renzo Schuller.

Alessia Rovegno desfiló por el set de Esto es Guerra como parte de un certamen interno del Miss Perú. (Foto: Instagram)

Ante ello, la novia de Hugo García, de 24 años, no se quedó callada y respondió. Durante una entrevista con un medio local, recordó que fue difícil tomar la decisión de participar en el certamen de belleza, pero hubo una fuerte razón que la motivo a aceptar.

“Me costó tomar la decisión, pero lo hice porque los concursos ahora empoderan a la mujer. “No solo se trata del rostro o cuerpo bonito, hoy se nos ve con otros ojos y si puedo ser un referente para otras jóvenes como yo, pues aquí estoy poniéndole alma y corazón a este sueño”, dijo para el diario Trome.

