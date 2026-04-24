Alex Valera se acerca al Top 10 de máximos goleadores históricos de Universitario: ¿Cuántos tantos le falta?

Álex Valera marcó dos goles en la victoria de Universitario ante Deportivo Garcilaso por 4-1. Crédito: X Universitario.

Alex Valera ha dejado atrás los cinco encuentros de sequía goleadora con un doblete en la reciente victoria de Universitario ante Deportivo Garcilaso. El ariete movió dos veces las redes de Patrick Zubczuk y la celebración fue plena, pues el equipo también se reencontró con la victoria luego de dos derrotas que derivaron en la salida de Javier Rabanal.

Las dos dianas del delantero de Pomalca le han permitido a Valera acercarse a un selecto listado del club: el Top 10 de máximos artilleros históricos. Con sus goles en la noche de Ate del último miércoles, el ex Deportivo Llacuabamba ha llegado a 78 tantos con la camiseta ’crema’.

Con esta cifra, se encuentra a solo dos celebraciones más de igualar la línea de Raúl Ruidíaz. La ’Pulga’ —actual jugador de Atlético Grau— registra 80 tantos y es el máximo artillero en vigencia y el décimo en la lista general.

El próximo reto de Universitario y Valera será ante Alianza Atlético en el Monumental, una oportunidad inmejorable para extender su racha goleadora y hacerse con un nuevo reconocimiento.

Álex Valera, a un paso de hacer historia con Universitario. Crédito: web Universitario.

Top 10 de máximos goleadores de Universitario de Deportes

Lolo Fernandez: 161 goles. Angel Uribe: 124 goles. Percy Rojas: 119 goles. Toto Terry: 111 goles. Oswaldo Ramirez: 95 goles. Daniel Ruiz: 93 goles. Fidel Suarez: 87 goles. Juan Jose Ore: 86 goles. Piero Alva: 84 goles. Raul Ruidiaz: 80 goles.

Top 10 de máximos goleadores históricos de Universitario de Deportes. Crédito: Pasión Crema 1924.

La temporada de Alex Valera

El delantero nacido en Pomalca hace 29 años ha sido una figura determinante en la actual campaña de Universitario bajo la dirección de Fabián Odriozola. Su capacidad goleadora resultó esencial para que el club consiguiera el segundo tricampeonato de su historia, consolidando su estatus como uno de los referentes ofensivos del equipo crema.

Valera vivió su mejor temporada en 2025, firmando una marca personal de 17 tantos, cifra que lo consolidó como máximo artillero del plantel y protagonista en los momentos más decisivos del campeonato. El arranque de 2026 mantuvo esa tendencia: anotó de manera consecutiva en las primeras cuatro fechas, mostrando un nivel de eficacia notable en el área rival.

Sin embargo, a medida que el rendimiento colectivo del equipo se vio afectado, sus actuaciones también experimentaron una merma. Aun así, Valera suma 7 goles en 13 partidos, un registro que lo mantiene como pieza clave en las aspiraciones de Universitario de lograr su cuarto título nacional consecutivo. Su aporte ofensivo sigue siendo fundamental para sostener la competitividad del equipo en una temporada marcada por la exigencia y las altas expectativas.

El delantero combinó con Edison Flores y conectó un buen cabezazo con los 'cremas' - Crédito: L1MAX.

Próximo partido de Universitario

Universitario y Alianza Atlético chocarán este domingo 26 de abril desde las 18:00 horas de Perú en el Estadio Monumental de Ate. En el ámbito internacional, el compromiso iniciará bajo el siguiente cronograma: a las 17:00 horas de México; a las 18:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 19:00 horas de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami); y a las 20:00 horas de Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay.

La emisión exclusiva del encuentro entre ‘cremas’ y el ‘vendaval’ de Sullana correrá por cuenta de L1 MAX. Dicha señal permanece disponible en las grillas de operadores como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar TV, garantizando así la llegada del contenido a los espectadores en cada rincón del país.

Para los usuarios que prefieren el entorno digital, la aplicación Liga 1 Play, administrada por la misma cadena, brinda la opción de sintonizar el duelo vía ‘streaming’ mediante dispositivos móviles o computadoras. Esta alternativa agiliza el acceso al evento deportivo sin necesidad de recurrir a la televisión por cable convencional.

Universitario vs Alianza Atlético: día, hora y canal TV del partido por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Por último, Infobae Perú realizará un despliegue informativo completo de la fecha, incluyendo la previa, el minuto a minuto, videos de las anotaciones y las voces de los principales actores. Esta cobertura garantiza que la audiencia reciba cada incidencia relevante sobre el desarrollo del actual Torneo Apertura 2026.