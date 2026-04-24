Perú

Alexandra Méndez, ‘La Chama’ no cree en romance entre Shirley Arica y Pablo Heredia: “Ella hace lo que le conviene”

‘La Chama’ aseguró que la relación entre Shirley y Pablo en ‘La Granja VIP’ responde a una estrategia de la modelo, no a un romance genuino.

Guardar

Alexandra Méndez, ‘La Chama’ no cree en romance entre Shirley Arica y Pablo Heredia: “Ella hace lo que le conviene”

Alexandra Méndez, conocida como ‘La Chama’, generó controversia al poner en duda la autenticidad del romance entre Shirley Arica y Pablo Heredia en ‘La Granja VIP Perú’.

En una reciente aparición en el streaming 'Q’Bochinche’, conducido por Samuel Suárez y Ric La Torre, la modelo y empresaria venezolana fue enfática al afirmar que, en su opinión, la relación entre sus compañeros de reality no es genuina, sino una estrategia habitual de Arica para obtener protagonismo televisivo.

“No sé si creerle el romance, porque ella siempre va a hacer lo que le conviene. Ella sabe qué le genera”, señaló Méndez durante la transmisión del 23 de abril.

La exintegrante de ‘El Gran Show’ recordó que Shirley ya había utilizado tácticas similares en otros realities y mencionó como antecedente su romance con Arturo Longton, quien “tenía pareja afuera y lo volvió loco… salió del reality y adiós”.

Para ‘La Chama’, la historia vuelve a repetirse: “Ella siempre va a hacer lo que le conviene. Tiene un rostrazo, es bellísima, pero sabe cómo moverse en el juego de la televisión”.

Alexandra Méndez, ‘La Chama’ no cree en romance entre Shirley Arica y Pablo Heredia.
Alexandra Méndez, ‘La Chama’ no cree en romance entre Shirley Arica y Pablo Heredia.

Un romance bajo sospecha y la ruptura en vivo

El escepticismo de Alexandra Méndez llegó justo en medio de uno de los momentos más emotivos y comentados de La Granja VIP Perú. Pablo Heredia se quebró en vivo durante la última gala, confirmando el fin de su relación con Shirley Arica y dejando en evidencia el desgaste emocional provocado por la convivencia y la exposición constante del reality.

La ruptura se desencadenó después de que Shirley eligiera a su expareja, Diego Chávarri, para compartir la habitación de la suite del capataz. El gesto no fue bien recibido por Heredia, quien mostró su incomodidad y prefirió distanciarse públicamente. “Hablar contigo en realidad siempre es una pared... Siempre quieres tener razón y tienes mucho ego”, le reclamó el actor argentino a la modelo.

Por su parte, Shirley Arica defendió su decisión y cuestionó el motivo real del enojo de Heredia: “¿Qué tiene de mal lo que he escogido, Diego? ¿Qué te molesta tanto?”. La discusión terminó con la decisión de terminar la relación, un hecho que no pasó inadvertido para el público ni para sus compañeros.

Pablo Heredia se molesta con Shirley Arica

La tensión escaló durante la gala en vivo, donde Heredia, visiblemente afectado, explicó que la inestabilidad dentro de la casa y la falta de empatía en la relación lo llevaron a tomar distancia.

“Estoy incómodo más que molesto… Es una seguidilla de cosas que no puedo explicar. Hay cosas que uno no quiere mostrar. Prefiero mantenerme al margen”, compartió el actor en un momento de vulnerabilidad.

La conductora Ethel Pozo abordó a Heredia en pleno programa para conocer su sentir, lo que derivó en un episodio de alta carga emocional. Pati Lorena, compañera en el reality, intervino para resaltar el aislamiento emocional que atraviesa el argentino, lejos de sus familiares y sin el soporte habitual de su entorno.

La situación impactó visiblemente a Heredia, quien no pudo contener las lágrimas frente a cámaras. El gesto de Samahara Lobatón, acercándose para consolarlo, contrastó con la actitud distante de Shirley Arica, que optó por no intervenir en ese instante.

‘La Granja VIP’: Pablo Heredia termina con Shirley Arica, luego de que ella escogiera a Diego Chávarri para dormir juntos. YouTube: Panamericana TV
‘La Granja VIP’: Pablo Heredia termina con Shirley Arica, luego de que ella escogiera a Diego Chávarri para dormir juntos. YouTube: Panamericana TV

Reacciones y repercusiones en la audiencia

El episodio de la ruptura y el posterior comentario de ‘La Chama’ avivaron el debate entre seguidores del reality y usuarios de redes sociales. Mientras algunos respaldan la postura de Méndez y ven en Shirley una jugadora hábil, otros consideran que la presión y la exposición pueden afectar cualquier vínculo sentimental dentro del programa.

La escena de Pablo Heredia quebrándose en vivo generó empatía y comentarios de apoyo, mientras la actitud distante de Shirley y el escepticismo de Alexandra Méndez alimentaron la controversia. Al interior de la casa, la situación ha obligado a los protagonistas a replantear estrategias y vínculos, mientras la producción capitaliza la tensión para mantener el interés del público.

Temas Relacionados

Alexandra MéndezLa ChamaShirley AricaPablo Herediaperu-entretenimiento

Más Noticias

Resultados del Gana Diario de este 23 de abril de 2026: números ganadores del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este jueves? Descubra si fue el afortunado ganador del último sorteo

Resultados del Gana Diario de este 23 de abril de 2026: números ganadores del último sorteo

Samahara Lobatón en pie de guerra tras la sentencia de Cri Cri en ‘La Granja VIP’: “Desde los 16 trabajo en televisión”

La hija de Melissa Klug no se guardó nada y encaró a Cri Cri por sentenciarla, desatando una ola de comentarios entre los seguidores por su polémica defensa y su historial en la televisión

Samahara Lobatón en pie de guerra tras la sentencia de Cri Cri en ‘La Granja VIP’: “Desde los 16 trabajo en televisión”

Gabriela Herrera y la fuerte respuesta a Samahara Lobatón tras ser llamada ‘robamaridos’ en La Granja VIP

El reality de Panamericana Televisión vive uno de sus momentos más tensos tras el enfrentamiento entre las modelos

Gabriela Herrera y la fuerte respuesta a Samahara Lobatón tras ser llamada ‘robamaridos’ en La Granja VIP

Rafael López Aliaga retrocede ante advertencia de demanda y pide disculpas a Samuel Dyer por acusarlo de pagar a fujimoristas

El líder de Renovación Popular remitió una carta notarial al empresario el 21 de abril tras recibir un pedido de rectificación por declaraciones formuladas durante un acto público

Rafael López Aliaga retrocede ante advertencia de demanda y pide disculpas a Samuel Dyer por acusarlo de pagar a fujimoristas

Alcaldes del Vraem se encadenan frente a Palacio de Gobierno y lanzan duro mensaje: “Mientras compran aviones, no hay agua”

Más de 24 autoridades locales protestaron en Lima para exigir financiamiento urgente ante la paralización de proyectos de saneamiento, salud e infraestructura en sus distritos

Alcaldes del Vraem se encadenan frente a Palacio de Gobierno y lanzan duro mensaje: “Mientras compran aviones, no hay agua”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga retrocede ante advertencia de demanda y pide disculpas a Samuel Dyer por acusarlo de pagar a fujimoristas

Rafael López Aliaga retrocede ante advertencia de demanda y pide disculpas a Samuel Dyer por acusarlo de pagar a fujimoristas

PNP vigila la vivienda de Piero Corvetto en medio del pedido fiscal para que se ordene su detención

Keiko Fujimori pide una campaña electoral sin agresiones y llama a respetar las decisiones del JNE: “Hagamos este proceso sin agresiones”

Keiko Fujimori se opone a moción de vacancia contra José Balcázar en plena crisis por compra de aviones F-16: “No es el momento”

Luis Galarreta revela que el propio círculo de Rafael López Aliaga envió disculpas a Keiko Fujimori por ser “agresivo”

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón en pie de guerra tras la sentencia de Cri Cri en ‘La Granja VIP’: “Desde los 16 trabajo en televisión”

Samahara Lobatón en pie de guerra tras la sentencia de Cri Cri en ‘La Granja VIP’: “Desde los 16 trabajo en televisión”

Gabriela Herrera y la fuerte respuesta a Samahara Lobatón tras ser llamada ‘robamaridos’ en La Granja VIP

Said Palao explota y enfrenta en vivo a la producción de ‘Esto es Guerra’: “Ustedes para inventar historias son los mejores”

Pablo Heredia y Gabriela Herrera harán baile sensual en ‘La Granja VIP’ ante la mirada atenta de Diego Chávarri y Shirley Arica

Samahara Lobatón enfrenta a Pamela López en 'La Granja VIP': "Me pareces una mujer manipuladora, calculadora y tampoco te tolero"

DEPORTES

Selección peruana de vóley define su planificación 2026: giras preparatorias y amistosos con rivales Sudamérica y Europa

Selección peruana de vóley define su planificación 2026: giras preparatorias y amistosos con rivales Sudamérica y Europa

Felipe Vizeu llega a los 300 partidos como futbolista y lo festeja con Sporting Cristal: “Es como si estuviera viendo una película en mi cabeza”

Los Chankas dedica triunfazo ante Cienciano por Liga 1 2026 a Héctor González por la pérdida de su padre: “Estamos contigo”

Los partidos que le faltan a Alianza Lima y Los Chankas: la recta final rumbo al título del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Maxloren Castro en la mira de Flamengo tras destacada actuación en Copa Libertadores: proponen plan inicial para su adaptación en Brasil