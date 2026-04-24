Alexandra Méndez, ‘La Chama’ no cree en romance entre Shirley Arica y Pablo Heredia: “Ella hace lo que le conviene”

En una reciente aparición en el streaming 'Q’Bochinche’, conducido por Samuel Suárez y Ric La Torre, la modelo y empresaria venezolana fue enfática al afirmar que, en su opinión, la relación entre sus compañeros de reality no es genuina, sino una estrategia habitual de Arica para obtener protagonismo televisivo.

“No sé si creerle el romance, porque ella siempre va a hacer lo que le conviene. Ella sabe qué le genera”, señaló Méndez durante la transmisión del 23 de abril.

La exintegrante de ‘El Gran Show’ recordó que Shirley ya había utilizado tácticas similares en otros realities y mencionó como antecedente su romance con Arturo Longton, quien “tenía pareja afuera y lo volvió loco… salió del reality y adiós”.

Para ‘La Chama’, la historia vuelve a repetirse: “Ella siempre va a hacer lo que le conviene. Tiene un rostrazo, es bellísima, pero sabe cómo moverse en el juego de la televisión”.

Alexandra Méndez, ‘La Chama’ no cree en romance entre Shirley Arica y Pablo Heredia.

Un romance bajo sospecha y la ruptura en vivo

El escepticismo de Alexandra Méndez llegó justo en medio de uno de los momentos más emotivos y comentados de La Granja VIP Perú. Pablo Heredia se quebró en vivo durante la última gala, confirmando el fin de su relación con Shirley Arica y dejando en evidencia el desgaste emocional provocado por la convivencia y la exposición constante del reality.

La ruptura se desencadenó después de que Shirley eligiera a su expareja, Diego Chávarri, para compartir la habitación de la suite del capataz. El gesto no fue bien recibido por Heredia, quien mostró su incomodidad y prefirió distanciarse públicamente. “Hablar contigo en realidad siempre es una pared... Siempre quieres tener razón y tienes mucho ego”, le reclamó el actor argentino a la modelo.

Por su parte, Shirley Arica defendió su decisión y cuestionó el motivo real del enojo de Heredia: “¿Qué tiene de mal lo que he escogido, Diego? ¿Qué te molesta tanto?”. La discusión terminó con la decisión de terminar la relación, un hecho que no pasó inadvertido para el público ni para sus compañeros.

Pablo Heredia se molesta con Shirley Arica

La tensión escaló durante la gala en vivo, donde Heredia, visiblemente afectado, explicó que la inestabilidad dentro de la casa y la falta de empatía en la relación lo llevaron a tomar distancia.

“Estoy incómodo más que molesto… Es una seguidilla de cosas que no puedo explicar. Hay cosas que uno no quiere mostrar. Prefiero mantenerme al margen”, compartió el actor en un momento de vulnerabilidad.

La conductora Ethel Pozo abordó a Heredia en pleno programa para conocer su sentir, lo que derivó en un episodio de alta carga emocional. Pati Lorena, compañera en el reality, intervino para resaltar el aislamiento emocional que atraviesa el argentino, lejos de sus familiares y sin el soporte habitual de su entorno.

La situación impactó visiblemente a Heredia, quien no pudo contener las lágrimas frente a cámaras. El gesto de Samahara Lobatón, acercándose para consolarlo, contrastó con la actitud distante de Shirley Arica, que optó por no intervenir en ese instante.

‘La Granja VIP’: Pablo Heredia termina con Shirley Arica, luego de que ella escogiera a Diego Chávarri para dormir juntos. YouTube: Panamericana TV

Reacciones y repercusiones en la audiencia

El episodio de la ruptura y el posterior comentario de ‘La Chama’ avivaron el debate entre seguidores del reality y usuarios de redes sociales. Mientras algunos respaldan la postura de Méndez y ven en Shirley una jugadora hábil, otros consideran que la presión y la exposición pueden afectar cualquier vínculo sentimental dentro del programa.

La escena de Pablo Heredia quebrándose en vivo generó empatía y comentarios de apoyo, mientras la actitud distante de Shirley y el escepticismo de Alexandra Méndez alimentaron la controversia. Al interior de la casa, la situación ha obligado a los protagonistas a replantear estrategias y vínculos, mientras la producción capitaliza la tensión para mantener el interés del público.