Perú

‘Coquito, la película’ inicia su rodaje y revive una de las historias más emblemáticas del Perú

El libro clave en el aprendizaje de lectura para millones de niños, hoy se convertirá en una película, simbolizando el esfuerzo educativo peruano.

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‘Coquito, la película’ inicia su rodaje y revive una de las historias más emblemáticas del Perú. Difusión.
‘Coquito, la película’ inicia su rodaje y revive una de las historias más emblemáticas del Perú. Difusión.

El icónico personaje de la educación peruana llega al cine: ‘Coquito, la película inició oficialmente su rodaje en Arequipa, dando el primer paso para llevar a la gran pantalla la historia del maestro Everardo Zapata Santillana, creador del libro de lectoescritura Coquito, que este año celebra su centenario.

La producción cinematográfica, dirigida por Eduardo Guillot, reconocido por su aporte al cine peruano, busca conectar con el público a través de una narrativa cargada de emoción y nostalgia, resaltando el impacto de la educación en la vida de generaciones de peruanos.

El guion se inspira en la vida real de Zapata Santillana, cuya obra fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación y difundida en distintos países de Latinoamérica.

La película explora el legado de Everardo Zapata, maestro arequipeño que revolucionó la enseñanza de la lectura y la escritura en el Perú a través del emblemático libro Coquito, cuyo impacto se mantiene vigente cien años después de su publicación. La propuesta busca rendir homenaje al poder transformador de la educación y destacar la vocación docente como motor de cambio social.

‘Coquito, la película’ inicia su rodaje y revive una de las historias más emblemáticas del Perú. Difusión.
‘Coquito, la película’ inicia su rodaje y revive una de las historias más emblemáticas del Perú. Difusión.

Un elenco comprometido con la historia

El rodaje cuenta con la participación de Luis José Ocampo, quien interpreta al propio Everardo Zapata, y Elisa Costa, en el rol de Lucía. Ambos actores aportan sensibilidad y fuerza a una historia que refleja valores universales como la dedicación, el esfuerzo y la vocación de servicio. El personaje de Coquito será encarnado por Lucas Mamani, aportando frescura y ternura a la trama.

Las locaciones seleccionadas, entre ellas la ciudad de Arequipa y Punta de Bombón, aportan autenticidad y riqueza visual a la producción, permitiendo al público sumergirse en la atmósfera de la época y los paisajes que marcaron la vida de Everardo Zapata.

El elenco de Coquito, la película durante el primer día de rodaje en Arequipa. Difusión.
El elenco de Coquito, la película durante el primer día de rodaje en Arequipa. Difusión.

Apoyo institucional y enfoque cultural

La filmación se desarrolla con el respaldo de las autoridades locales y la colaboración de empresas comprometidas con la cultura, la educación y la sostenibilidad. Este apoyo ha sido clave para garantizar la viabilidad del rodaje y reafirmar el valor de la propuesta como un homenaje al patrimonio educativo del país.

Coquito, la película no solo busca emocionar al espectador, sino también invitar a la reflexión sobre el papel de la educación en la construcción de la identidad nacional. La historia pone en valor la figura del maestro rural y su esfuerzo por llevar el conocimiento a todos los rincones del país, en un contexto marcado por desafíos y transformaciones sociales.

Locaciones en Arequipa y Punta de Bombón aportan autenticidad a la película inspirada en el clásico educativo peruano. Difusión.
Locaciones en Arequipa y Punta de Bombón aportan autenticidad a la película inspirada en el clásico educativo peruano. Difusión.

Un homenaje al centenario de un clásico educativo

El libro Coquito ha acompañado el aprendizaje de millones de niños y niñas en el Perú y Latinoamérica, consolidándose como un símbolo de acceso a la educación y superación personal. La adaptación cinematográfica coincide con el centenario de la obra, reforzando su relevancia histórica y cultural.

Desde su publicación, el método de lectura de Coquito ha sido referencia en las aulas y en los hogares, formando parte del imaginario colectivo nacional. La película aspira a rescatar esa memoria y transmitirla a nuevas generaciones, subrayando la vigencia de los valores que inspiraron a Everardo Zapata.

Perspectivas y expectativas del estreno

El inicio del rodaje representa un hito para el cine peruano y para la memoria educativa del país. La propuesta combina drama, calidez y un fuerte arraigo cultural, posicionándose como una de las producciones más esperadas del año.

La expectativa crece entre quienes reconocen en Coquito no solo un método de enseñanza, sino un símbolo de oportunidad y esperanza. El equipo de producción espera que la película contribuya al reconocimiento de la labor docente y al fortalecimiento del legado de Everardo Zapata Santillana.

Coquito
Everardo Zapata logró publicar la primera edición de 'Coquito' en Arequipa. Foto: Coquito

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