Pompinchú en UCI: familia pide cadena de oración por el cómico ambulante y espera un milagro

“Esperamos un milagro”: familia de Pompinchú pide oraciones tras su ingreso a UCI. Captura: Facebook Pompichu.

La salud del reconocido cómico ambulante Alfonso Mendoza, conocido popularmente como Pompinchú, ha generado una profunda preocupación entre sus familiares, colegas y seguidores. Desde inicios de abril, el artista permanece hospitalizado en el Hospital Santa Rosa, enfrentando un cuadro crítico de fibrosis pulmonar que ha deteriorado considerablemente su estado físico.

En las últimas horas, su situación se agravó al punto de requerir su ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), lo que encendió aún más las alarmas. El caso ha conmovido al público que durante años siguió su trayectoria en plazas, parques y escenarios populares, donde su humor directo y cercano logró arrancar sonrisas a miles de peruanos.

Hoy, ese mismo público es convocado por su familia a devolverle ese cariño a través de una cadena de oración y, en la medida de lo posible, con apoyo económico para cubrir los gastos médicos.

“Esperamos un milagro”: familia de Pompinchú pide oraciones tras su ingreso a UCI. Captura: Facebook Pompichu.

Un diagnóstico complejo y un estado delicado

Quien ha dado detalles sobre la situación es su hermano, Raymundo Mendoza, también vinculado al mundo del espectáculo. En declaraciones cargadas de preocupación, describió el estado actual de Pompinchú como crítico y pidió el respaldo de la ciudadanía.

“Mi hermano está mal, está delicado; tiene fibrosis pulmonar, está hospitalizado en el hospital Santa Rosa (Pueblo Libre) y los médicos no dan la bacteria que dañó su organismo. Pido que oren por mi hermano; de corazón deseo que se recupere”, expresó.

Sus palabras reflejan no solo la gravedad del cuadro clínico, sino también la incertidumbre que rodea el origen de la enfermedad, ya que los médicos aún no han identificado con precisión la bacteria que habría comprometido sus pulmones.

“Esperamos un milagro”: familia de Pompinchú pide oraciones tras su ingreso a UCI. Captura: Facebook Pompichu.

Una complicación tras una operación

El origen de este complicado cuadro de salud se remonta a una intervención quirúrgica que, en principio, no presentaba mayores riesgos. Según relató su hermano, Pompinchú fue operado de la cadera a inicios de marzo y su recuperación parecía avanzar con normalidad.

“A él lo han operado a principios de marzo de la cadera. Salió bien de la operación; ya en su casa se comenzó a sentir mal, cada vez peor. Lo llevamos al hospital y luego de los exámenes los médicos dijeron que tenía fibrosis pulmonar; todo indica que una bacteria ingresó a su organismo cuando fue operado en la clínica”, explicó.

“Esperamos un milagro”: familia de Pompinchú pide oraciones tras su ingreso a UCI. Captura: Facebook Pompichu.

Días críticos y deterioro progresivo

Desde su ingreso al hospital a inicios de abril, el estado de Pompinchú ha sido monitoreado constantemente por el equipo médico. Sin embargo, pese a los esfuerzos, su evolución ha sido complicada.

“Fue llevado de emergencia a inicios abril al Hospital Santa Rosa; los médicos lo estabilizaron, pero indicaron que tiene muy mal los pulmones. Voy a diario a verlo; se agita mucho, se cansa, le cuesta hablar. Toda la familia estamos al tanto de mi hermano, no lo dejamos solo. Su saturación es baja, llegó hasta 70. Mi hermano es fuerte, luchador, confío que salga adelante de este difícil momento”, detalló Raymundo.

“Esperamos un milagro”: familia de Pompinchú pide oraciones tras su ingreso a UCI. Captura: Facebook Pompichu.

Dependencia de oxígeno y temor a la UCI

Uno de los aspectos más delicados de su condición es la necesidad de oxígeno permanente. Según su hermano, el artista depende de un concentrador durante todo el día para poder respirar.

“Sí, tiene un concentrador de oxígeno las 24 horas del día, porque no puede respirar bien. Los médicos le han sugerido que ingrese a UCI, pero Pompín no quiere; él me dice que si ingresa a UCI, no sale, tiene miedo”, comentó a El Popular.

Esta enfermedad crónica no tiene cura (iStock)

Un llamado a la solidaridad

Frente a este escenario, la familia ha decidido hacer un llamado público. Más allá del tratamiento médico, buscan el apoyo emocional y espiritual de quienes han seguido la carrera de Pompinchú.

“A sus hinchas que disfrutaron de su talento en El show de los cómicos ambulantes, las veces que los hizo reír en las plazas y parques, les pido una cadena de oración y si pueden apoyarme para sus medicinas al número 965166018. Gracias”, expresó su hermano al citado medio.