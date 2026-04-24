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Los Chankas dedica triunfazo ante Cienciano por Liga 1 2026 a Héctor González por la pérdida de su padre: “Estamos contigo”

El defensor argentino, de 33 años, ha sufrido la irreparable muerte de su progenitor y en medio de ese devastador suceso ha recibido el apoyo de su familia deportiva de Andahuaylas

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Héctor González está presente en el recorrido de Los Chankas. - Crédito: Difusión
Héctor González está presente en el recorrido de Los Chankas. - Crédito: Difusión

Los Chankas siguen devorando todo aquello que se ponga por delante. En esta ocasión, el equipo de Andahuaylas, acaso la verdadera revelación de la temporada, tiró de la heroica con un gol de último minuto de David Gonzales para ganar en casa y mantener el liderazgo en solitario del Torneo Apertura 2026.

Aunque ha sido una jornada de algarabía, puesto que el equipo ha aumentado exponencialmente sus posibilidades para ganar el primer torneo corto del año, hubo un momento de reflexión y confraternidad para con Héctor González, quien recientemente sufrió la irreparable pérdida de su progenitor.

Por tal razón, el plantel tras el silbatazo final de la contienda salió vestido con polos de apoyo hacia su compañero y posteriormente, mediante un mensaje difundido en sus canales oficiales, le dedicó la victoria ‘in extremis’: “Este triunfo va dedicado al papá de nuestro guerrero Héctor. 𝐅𝐮𝐞𝐫𝐳𝐚, 𝐇é𝐜𝐭𝐨𝐫, 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐠𝐨”.
Jugadores de Los Chankas con polos de apoyo hacia Héctor González. - Crédito: Difusión
Jugadores de Los Chankas con polos de apoyo hacia Héctor González. - Crédito: Difusión

Apoyo incondicional

El triunfo de Los Chankas sobre Cienciano estuvo cargado de emoción y significado para el plantel, luego de que David Gonzáles marcara el gol definitivo en tiempo de descuento tras un rebote de Ítalo Espinoza. La anotación provocó el estallido de alegría entre los hinchas presentes y selló una victoria especial para el grupo.

Al finalizar el partido, el arquero Hairo Camacho dedicó el resultado a su compañero Héctor González, manifestando: “Este partido va dedicado para el papá de nuestro amigo Héctor. La pérdida de un papá es muy fuerte, estamos para apoyarlo”.

Esto con cabezazo de David Gonzáles tras rebote en el portero del cuadro cusqueño. Locura total en Andahuaylas - Crédito: L1MAX.
El club comunicó la pérdida lamentable mediante sus redes sociales un día antes y expresó: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de quien en vida fue Miguel González, padre de nuestro jugador Héctor González. Como familia Chanka, acompañamos a Héctor y a sus seres queridos en este momento tan difícil, elevando una plegaria por su eterno descanso”.

En lo deportivo, Camacho valoró el esfuerzo colectivo y se mostró satisfecho con el desempeño ante Cienciano, señalando que el rival generó pocas ocasiones claras y que su aporte contribuyó al triunfo. El resultado se transformó así en un símbolo de solidaridad y fortaleza para todo el equipo.

Los Chankas, abrazados a una ilusión. - Crédito: Difusión
Los Chankas, abrazados a una ilusión. - Crédito: Difusión

Recta decisiva

El equipo de Los Chankas encara la fase definitiva del Torneo Apertura con un calendario que, según la Liga 1, le resulta favorable en cuanto a localía y condiciones geográficas. La mayoría de los partidos que restan se disputarán en escenarios de altura, lo que suele potenciar el desempeño del plantel andahuaylino.

Solo un desplazamiento lo llevará fuera de la sierra: el encuentro frente a Alianza Lima en la capital. En cambio, deberá visitar a ADT en Tarma y a Cusco FC en el Inca Garcilaso, mientras que recibirá a Deportivo Garcilaso, CD Moquegua y UTC en su propio estadio, donde la afición juega un papel clave.

Sobre este tramo final, el director técnico Walter Paolella subrayó: “Cada partido será una final y el apoyo de la gente en Andahuaylas puede marcar la diferencia”. El plantel apuesta a la fortaleza de la altura y el respaldo local para cerrar el Apertura con aspiraciones.

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