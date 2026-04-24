Samahara Lobatón en pie de guerra tras la sentencia de Cri Cri en ‘La Granja VIP’: “Desde los 16 trabajo en televisión”

Samahara Lobatón enfrenta a Cri Cri tras ser sentenciada en "La Granja VIP" y defiende su papel como generadora de espectáculo televisivo.

Samahara Lobatón protagonizó un tenso enfrentamiento con Cri Cri, uno de sus compañeros en ‘La Granja VIP’, después de ser sentenciada en la última gala del reality. La hija de Melissa Klug, visiblemente incómoda por su nominación, encaró a Cri Cri y defendió su rol en el programa asegurando que su presencia responde al entretenimiento y a su experiencia en la televisión desde que era adolescente.

El reclamo se dio minutos después de que Cri Cri la eligiera como sentenciada, lo que llevó a Samahara a cuestionar sus motivos y a asegurar que el único objetivo de su participación es aportar espectáculo a la competencia. “No vine acá a ser la dulce perita de este país. Yo vine a dar show. Para eso me contratan”, señaló Lobatón, destacando que lleva trabajando desde los 16 años en la pantalla y que ese es el valor que aporta a la convivencia televisiva.

En medio de la discusión, Samahara acusó a Cri Cri de estar siendo manipulado por Diego Chávarri, otro de los participantes del reality. “Si tenías a alguien más que nominar, ¿por qué fui yo? Si me quisieras, no harías lo que Diego te dice que hagas”, expresó Lobatón, insinuando que decisiones clave dentro de la casa están siendo influenciadas por alianzas previas.

Cri Cri, por su parte, negó cualquier manipulación y sostuvo que sus decisiones eran propias: “Diego no dice nada. Jamás me dice nada de nadie”. La discusión se intensificó cuando Samahara recordó su trayectoria en la televisión y los sacrificios que ha hecho por su familia.

Samahara Lobatón no se quedó callada y le reclamó a 'Cri Cri' por haberla sentenciado en el reality 'La Granja VIP', asegurando que ella trabaja desde los 16 años y está para dar show. Video: TikTok @josepastord

“Tengo desde los 16 años trabajando en televisión y rompiéndome el **** para sacar adelante a mi familia”, afirmó Lobatón, justificando su actitud en la competencia y la razón por la que no está dispuesta a cambiar su personalidad.

El intercambio terminó con insultos y la intervención de Pablo Heredia, quien intentó apaciguar el momento y llevarse a Samahara para evitar que la discusión pasara a mayores. Cri Cri, lejos de molestarse, aseguró que estaba tranquilo y que disfrutaba su participación, mientras que Samahara insistió en que él no sería feliz tras la sentencia: “No vas a comer feliz, hue***, en tu casa”, le gritó, a lo que Cri Cri respondió: “Feliz”.

Nominaciones y ambiente en la casa

La tensión no se limitó al enfrentamiento entre Samahara y Cri Cri. La semana de nominaciones en ‘La Granja VIP’ dejó a Samahara entre los sentenciados con seis votos de sus compañeros, seguida por Pamela López con cuatro votos. Ambos se unieron a Cri Cri y Gabriela Herrera en la lista de posibles eliminados, mientras se espera que en los próximos días se lleven a cabo concursos y se conozcan los sentenciados definitivos.

El ambiente en la casa se ha tornado más competitivo y tenso, con alianzas que se reconfiguran y estrategias que apuntan tanto a la convivencia como a la generación de contenido televisivo. Samahara ha dejado claro que su principal objetivo es aportar show y que, pese a las críticas, no dejará de ser fiel a su estilo.

Durante la noche de nominación, Pamela López elige a Samahara y revela una razón muy personal para su voto: no tolera su timbre de voz. Descubre la reacción de Samahara ante esta inesperada justificación. Video: Instagram La Granja VIP

En la misma semana, Samahara Lobatón también fue protagonista de un fuerte enfrentamiento con Pamela López, a quien calificó de “manipuladora” y “calculadora”, acusándola de influir sobre Paul Michael y de tener comentarios pasivo-agresivos hacia otros compañeros. Shirley Arica y Pablo Heredia también se sumaron a las críticas hacia Pamela López, generando un clima de tensión y alianzas cambiantes entre los participantes.

Pamela López, por su parte, respondió a las acusaciones asegurando que no se considera “mustia” y defendiendo su autenticidad frente a las críticas de sus compañeros. La influencer también fue protagonista de una discusión con Paul Michael, su pareja en el programa, mostrando el desgaste emocional que atraviesa la relación en medio del encierro y la presión del reality.

Samahara Lobatón no se guardó nada y nominó directamente a Pamela López en 'La Granja VIP', acusándola de ser una persona manipuladora y calculadora, especialmente con sus compañeros. Revive el tenso momento. Video: Instagram La Granja VIP

La exposición de estos conflictos y las posturas divididas en la casa han generado debate entre los seguidores del programa. Mientras algunos apoyan la actitud frontal de Samahara y su apuesta por el show, otros consideran que la convivencia debe priorizar la armonía y el respeto mutuo.

En los próximos días se definirán los sentenciados y el futuro de los participantes en ‘La Granja VIP’, donde la estrategia, el espectáculo y las alianzas seguirán marcando el ritmo de la competencia y la atención de la audiencia.