Alexandra Chávez renuncia al Miss Perú GZ por diferencias con Jessica Newton, ¿qué pasó?

Alexandra Chavez renunció al Miss Perú GZ por Jessica Newton. (Foto: Composición)

Alexandra Chávez, Miss Perú Generación Z, comunicó a sus seguidores que dio un paso al costado en el concurso de belleza. De acuerdo a la joven, habría tenido una fuerte pelea con Jessica Newton.

Mediante sus redes sociales, la Miss Perú GZ explicó las razones que la llevaron a desistir de su corona. En sus declaraciones mostró pantallazos de las reacciones de la directora del certamen hacia su contenido, que luego terminó rechazando.

En sus historias de Instagram, la joven contó que no estaba de acuerdo con el comportamiento de Jessica Newton, quien recientemente comentó en sus redes sociales que no le parece correcto lo que la Miss Perú comparte en sus redes sociales.

“Quiero contarles, como muchos sabían, yo era parte de la organización Miss Perú y durante todo este proceso yo creí que contaba con el apoyo de mi directora principal, la señora Jessica Newton; sin embargo, ella ha sacado unas historias en las que dice que no está de acuerdo con mi contenido, lo cual me sorprende porque tengo varios chats en los que la señora Newton aplaude mi contenido”, comentó desconcertada.

PUEDES LEER: Jessica Newton sorprende al confesar que final del Miss Perú 2022 podría ser transmitido en Esto es Guerra

Además, agregó que no merece este tipo de faltas de respeto por parte de la directora del certamen. Sin embargo, en otro momento agradeció el apoyo de los otros miembros de la organización.

“He tomado la decisión de retirarme porque no necesito ni merezco esas faltas de respeto porque ser directora no le da el derecho de pasar por encima de mí. Agradezco a la organización, pero yo no tengo porque aguantas ese tipo de cosas”, agregó sobre el tema.

Miss Perú GZ renuncia por diferencias con Jessica Newton. (Video: Instagram)

TIENE PRUEBAS

La reina de belleza aseguró que tiene pruebas de lo que dice. Además, compartió algunos pantallazos de las reacciones de Jessica Newton a su contenido. Por otro lado, aseguró que no es una persona hipócrita, razón por la que decidió dar un paso al costado.

“Son muchos los mensajes en los que ella apoyaba mi contenido (...) Hay más (mensajes), pero no los voy a sacar porque yo no soy doble moral ni hipócrita. Sin embargo, soy agradecida y siempre he defendido la organización, pero he tomado la decisión de retirarme porque no me merezco esas faltas de respeto. Por ser la directora no le da el derecho de pasar por encima mío de esa manera”, agregó.

Jessica Newton reveló que desde Pakistán hackearon su Instagram. (Foto: Instagram)

LA CRÍTICA DE JESSICA NEWTON

A través de sus historias de Instagram, Jessica Newton se refirió al contenido que compartía esta reina de belleza. En sus comentarios señaló que no le gusta lo que muestra a sus seguidores, por lo que lo conversó con los demás integrantes de su organización.

“Creo que Alexandra Chávez está en el Miss Perú Generación Z para aprender y no, no me gusta muchas veces el contenido de sus redes. De eso hablaba con Lutty Lobatón esta mañana”, fueron las palabras de la directora en su cuenta oficial de Instagram.

SEGUIR LEYENDO: