Keiko Fujimori se opone a moción de vacancia contra José Balcázar en plena crisis por compra de aviones F-16: “No es el momento”

En declaraciones a la prensa desde Huaycán, Keiko Fujimori abordó la moción de censura y la posibilidad de una vacancia. Señaló que aunque los ánimos están "caldeados", se debe permitir que el proceso electoral siga su curso sin interrupciones. | Canal N

La candidata a la presidencia Keiko Fujimori reafirmó que no es momento para impulsar una moción de vacancia contra el presidente José María Balcázar, en un contexto electoral marcado por tensiones políticas y la reciente polémica por la compra de aviones F-16. La también lideresa de Fuerza Popular defendió la estabilidad institucional y llamó públicamente a evitar cualquier alteración en el Ejecutivo durante la segunda vuelta.

Entre las cifras de mayor peso está el proceso de adquisición de 24 aviones de combate, con un presupuesto de 3.500 millones de dólares, decisión que no solo renovaría la flota militar del país sino que también ha generado una ola de controversias, renuncias ministeriales y declaraciones de alto voltaje diplomático. Las implicancias de este gasto millonario y el trasfondo de negociaciones reservadas han elevado el tono del debate parlamentario.

La postura de Keiko Fujimori frente al Congreso se da en un escenario inédito para Perú: la posibilidad de un cambio de gobierno en pleno proceso electoral. Fujimori dejó en claro a los periodistas que, aun reconociendo los “ánimos caldeados”, considera contraproducente precipitar la vacancia presidencial. “No estaría a favor de una moción de vacancia. Creo que no es el momento”, afirmó la candidata en Huaycán. Su intervención tiene especial peso en el equilibrio político actual, al representar la principal fuerza opositora y mantener influencia significativa en el Legislativo.

La candidata Keiko Fujimori reafirma su oposición a la moción de vacancia contra el presidente José María Balcázar, defendiendo la estabilidad institucional en medio de tensiones electorales. (Composición: Infobae Perú)

Keiko Fujimori llama “impasse” a la crisis desatada por los aviones F-16

Durante su aparición, Keiko Fujimori calificó como un “impasse” el enfrentamiento interno generado por la adquisición de los aviones F-16, enfatizando la urgencia de mantener la calma. “Yo creo que ha sido un impasse. El presidente no ha quedado muy bien parado, pero hago un llamado a la calma para que el proceso electoral siga su curso y no se produzcan cambios de gobierno en medio de la segunda vuelta”, manifestó Fujimori a Canal N.

La referencia de Fujimori al clima de tensión refleja el sufrimiento institucional que Perú experimenta desde que se destapó la disputa por la millonaria compra militar. La candidata señaló que su partido, Fuerza Popular, evaluará su posición dentro del Parlamento, pero recalcó estar hablando a título personal y no partidario. El mensaje remarca la línea divisoria entre la posición institucional y la estrategia individual de la candidata.

El presidente peruano José María Balcázar gesticula una negativa sobre la propuesta de compra de aviones F-16 de Estados Unidos, con banderas de ambos países y un caza F-16 de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acuerdo central en disputa, de 3.500 millones de dólares, fue confirmado pocos días después de la renuncia de los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa, Hugo De Zela y Carlos Díaz, quienes revelaron que los contratos se habían firmado sin consenso político previo y bajo secretos administrativos. Estos episodios avivaron las críticas sobre la falta de transparencia presidencial.

Congreso impulsa moción de vacancia tras controversia por aviones

De acuerdo a la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Karol Paredes, la votación sobre la moción de censura impulsada contra José María Balcázar tendrá lugar el lunes 27 de abril, una vez concluida la semana de representación, como informó la legisladora en diálogo con Exitosa. Paredes explicó que el grupo parlamentario citará ese mismo día al premier, al ministro de Defensa y al canciller para conocer y debatir la verdadera dimensión de la controversia, y avanzar con la evaluación tras escuchar los informes respectivos.

El tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, impulsa la censura al evaluar la responsabilidad del presidente tras posponer la firma del contrato por los aviones, cuestión que disparó la crisis interna. Para Paredes, la gestión de Balcázar ha adolecido de “falta de transparencia”, ya que el presidente firmó los decretos y luego expresó su disposición de postergar la compra. “Hay que ser honestos con uno mismo para ser honestos con el resto”, puntualizó Paredes para Exitosa.

A partir del lunes, las bancadas determinarán, cada una, cómo proceder ante la moción, mientras se mantiene la citación a los altos funcionarios y la expectativa de un pronunciamiento definitivo que podría afectar el equilibrio democrático durante la segunda vuelta electoral.

Compra de aviones F-16 desata crisis en el Ejecutivo

En los últimos días, ha surgido una controversia en torno a la compra de 24 aviones F-16 por parte del Estado peruano, operación que implica un desembolso de 3.500 millones de dólares y que en su momento fue suspendida por el presidente desginado. Según Exitosa, la adquisición buscaba sustituir la flota nacional, compuesta por aviones Mirage 2000 franceses de los años ochenta y MIG-29 rusos adquiridos a finales de los noventa. Inicialmente, el objetivo era anunciar la mejor oferta a finales de 2025, pero la destitución previa de la presidenta Dina Boluarte mantuvo el proceso estancado y los plazos se extendieron.

Con el interinato de José Jerí, el proceso se volvió confidencial y derivó en negociaciones directas con Estados Unidos. El acuerdo inicial con Lockheed Martin para el modelo F-16 Block 70 incluía apenas doce aeronaves nuevas, lejos de las expectativas militares peruanas. Durante la transición presidencial, se firmó en secreto un principio de acuerdo con Washington para avanzar con la firma definitiva el 17 de abril y realizar un primer desembolso de 2.000 millones de dólares días después.

El presidente José María Balcázar Zelada niega haber emitido información falsa a la nación. Sin embargo, esta crisis provocó la salida del canciller Hugo de Zela.

La revelación de las gestiones secretas por parte del presidente Balcázar, ya en funciones, provocó la reacción inmediata del embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro. A través de la red social X, Navarro advirtió: “Si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región”.

La demora en ejecutar el pago llevó a la renuncia de los ministros De Zela y Díaz, quienes confirmaron que la firma del contrato ya había ocurrido el lunes anterior a su salida. El pago de 2.000 millones de dólares se concretó finalmente, y la tensión política persistió, alimentando el debate público sobre la legitimidad y oportunidad de la transacción en pleno proceso electoral.