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Regatas Lima descarta traspaso de su capitana Kiara Montes a Universitario en medio de rumores por un fuerte interés ’crema’

Karina Del Castillo, gerente deportiva del club de Chorrillos, resaltó el ”salto de calidad” que ha experimentado la seleccionada nacional, pero aseguró que la atacante es ”camiseta de Regatas”

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Ante la consulta sobre un posible fichaje de Kiara Montes a Universitario de Deportes, la dirigente de Regatas Lima confirmó que la capitana del equipo y la selección nacional no se plantea un cambio de Chorrillos a Breña. Crédito: Movistar Deportes.

La directiva de Regatas Lima ha salido al frente para desestimar las versiones que vinculan a Kiara Montes, capitana del equipo de Chorrillos, con un posible traspaso a Universitario. El club ‘crema’ ha mostrado un marcado interés en reforzar su plantel con la incorporación de la atacante, una de las jugadoras más emblemáticas del voleibol nacional y habitual convocada a la selección peruana dirigida por Antonio Rizola.

Karina Del Castillo, gerente deportiva de Regatas Lima, se refirió a la situación en el podcast ’Se formaron las parejas’, destacando el crecimiento de Montes en las recientes temporadas. “En el caso de Kiara, ha dado un salto de calidad notable en las últimas temporadas; sin embargo, Kiara es camiseta de Regatas, así que veremos qué sucede”, afirmó Del Castillo, dejando en claro la postura institucional de retener a su capitana.

Desde el entorno de Universitario, la intención de sumar a Montes responde al objetivo de fortalecer el equipo y posicionarse como serio candidato al título nacional. No obstante, en Regatas Lima no contemplan desprenderse de una jugadora fundamental para el esquema de Horacio Bastit y para las aspiraciones del club en la próxima edición de la Liga Peruana de Vóley.

Regatas Lima no admite rumores acerca de un posible traspaso de Kiara Montes a Universitario. Crédito: Instagram Kia Montes.
Regatas Lima no admite rumores acerca de un posible traspaso de Kiara Montes a Universitario. Crédito: Instagram Kia Montes.

Los objetivos de la siguiente temporada

La temporada actual de Regatas Lima en la Liga Peruana de Vóley ha estado lejos de lo esperado para un club habituado a pelear por los primeros puestos. Bajo la dirección de Horacio Bastit, el equipo de Chorrillos no logró replicar el rendimiento que lo llevó a la final en la edición anterior y finalizó en la quinta posición, un desenlace que no corresponde ni al esfuerzo realizado ni al potencial del plantel de las ‘celestes’.

La gerente deportiva, Karina Del Castillo, realizó un análisis autocrítico del rendimiento colectivo y señaló los factores que incidieron negativamente en la campaña. “Tuvimos varios inconvenientes, desde lesiones de jugadoras hasta temas en la dinámica interna del grupo”, detalló Del Castillo, quien enfatizó la necesidad de revisar no solo el aspecto técnico, sino también el perfil humano de las futuras incorporaciones.

De cara al próximo curso, Regatas Lima ya comenzó a delinear cambios en su plantel. Figuras como Petra Schwartzman, Darlevis Mosquera y Katherine Ramírez han sido confirmadas para continuar en el equipo, mientras que jugadoras como Shanaiya Aymé y Bárbara Frangella no seguirán en la institución. La depuración del plantel responde a la apuesta por fortalecer la identidad colectiva del equipo, priorizando deportistas con la capacidad de integrarse y aportar al objetivo común.

Se confirmó la salida de cinco figuras de Regatas Lima para la próxima Liga Peruana de Vóley. (Regatas)
Se confirmó la salida de cinco figuras de Regatas Lima para la próxima Liga Peruana de Vóley. (Regatas)

Karina Del Castillo resumió el nuevo enfoque de la dirigencia: “Lo que buscamos ahora es armar un plantel con un perfil específico: deportistas que sepan cohesionarse. Puedes tener mucho talento, pero si no hay respeto, unión y compromiso, no llegas a ningún lado”. Con la mira puesta en la próxima temporada, Regatas Lima aspira a recuperar el protagonismo perdido y volver a instalarse entre los principales animadores de la liga.

Se define el título

Según la programación oficial de la Federación Peruana de Vóley, el segundo capítulo de la serie final entre Alianza Lima y San Martín se desarrollará este domingo 26 de abril a partir de las 17:00 horas. Tal como ocurrió en las instancias previas del certamen, el Polideportivo Villa El Salvador será el escenario que albergue este enfrentamiento definitivo por la gloria nacional.

La emisión de la llave por el campeonato correrá por cuenta de Latina Televisión, señal que transmitirá las incidencias tanto en señal abierta como mediante su plataforma digital y sitio web. Esta cobertura multiplataforma facilitará el acceso de los seguidores al evento desde cualquier dispositivo. Por otro lado, Infobae Perú efectuará un despliegue informativo exhaustivo con el seguimiento punto a punto, las mejores acciones y las declaraciones de las protagonistas tras el pitazo final.

Primer plano de dos jugadoras de voleibol gritando con emoción en medio de la cancha, con una red entre ellas y aficionados animando en el fondo.
Dos jugadoras de Alianza Lima y Universidad San Martín expresan su fervor durante un emocionante punto en la final de vuelta de la Liga Peruana de Vóley. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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