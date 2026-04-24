Qué se celebra el 24 de abril en el Perú: una jornada que entrelaza historia, cultura y reconciliación nacional

Las efemérides de esta fecha incluyen nacimientos y fallecimientos de figuras relevantes, episodios de reconciliación nacional y la creación de distritos emblemáticos, lo que destaca un mosaico de acontecimientos políticos, culturales y sociales (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 24 de abril reúne diversos hechos relevantes en la historia del Perú, que abarcan ámbitos políticos, culturales y sociales.

En esta fecha nacieron figuras como José de Peralta Barnuevo, Manuel Moncloa, Augusto Aguirre Morales, Enrique Verástegui y Luis Chero Zurita, quienes destacaron en la religión, literatura y arqueología.

También se recuerda el nacimiento de José Antonio Barrenechea y la muerte del virrey Manuel de Oms. El Abrazo de Maquinhuayo puso fin a una guerra civil en 1834, mientras que Pedro Ruiz Gallo falleció en 1880. Además, se crearon distritos como San Isidro y Chaclacayo, y se conmemoran aportes culturales.

24 de abril de 1669 – Nace José de Peralta Barnuevo, obispo peruano y figura eclesiástica del Virreinato del Perú

El nacimiento de José de Peralta Barnuevo en Lima marcó el inicio de la trayectoria de un influyente religioso y académico que alcanzó el obispado de Buenos Aires y destacó en la teología virreinal. (BNP)

José Antonio de Peralta Barnuevo y Rocha Benavides nació en Lima en 1669 y destacó como religioso dominico, teólogo y académico. Obtuvo el doctorado en la Universidad de San Marcos y ejerció como catedrático en diversas áreas de teología.

Fue consultor del Santo Oficio y ocupó cargos relevantes dentro de su orden. En 1741 asumió como obispo de Buenos Aires, donde impulsó acciones pastorales y administrativas en un contexto de limitaciones económicas.

Durante su gestión enfrentó tensiones con instituciones locales y promovió medidas eclesiásticas. Falleció en 1746 antes de asumir como obispo de La Paz.

24 de abril de 1710 - Manuel de Oms y de Santa Pau muere tras ejercer como virrey del Perú y figura cultural destacada

La muerte de Manuel de Oms cerró la etapa de un virrey que impulsó la vida cultural en Lima, promoviendo el arte y la literatura en medio de tensiones administrativas del virreinato. (BNP)

Manuel de Oms y de Santa Pau fue un noble, diplomático y virrey del Perú durante el periodo colonial español, recordado tanto por su gestión política como por su aporte a la vida cultural de Lima.

Asumió el cargo en 1707 y promovió actividades literarias, teatrales y musicales en la capital virreinal, consolidando espacios de expresión artística. Su administración enfrentó dificultades económicas y conflictos administrativos propios de la época.

Falleció el 24 de abril de 1710 en Lima, dejando una huella como impulsor de la cultura en el virreinato y representante de la corona española.

24 de abril de 1829 – Nace José Antonio Barrenechea y Morales, jurista y canciller peruano

La llegada de Barrenechea marcó el inicio de una carrera dedicada al derecho y la diplomacia, con influencia en la política y la educación del Perú republicano. (Pinacoteca del Palacio Torre Tagle, Lima, Perú)

José Antonio Barrenechea y Morales nació en Lima en 1829 y destacó como abogado, diplomático y académico peruano. Estudió en el Convictorio de San Carlos y desarrolló una amplia carrera en la docencia y la administración pública.

Fue ministro de Relaciones Exteriores en los gobiernos de Mariano Ignacio Prado y José Balta, participando en decisiones clave de política internacional, como tratados y posturas frente a conflictos regionales. También ejerció cargos en justicia, hacienda y educación.

Tras su vida política, se dedicó a la enseñanza y al ámbito jurídico, siendo una figura influyente del siglo XIX peruano.

24 de abril de 1834 - Abrazo de Maquinhuayo pone fin a la guerra civil peruana sin combate final

El Abrazo de Maquinhuayo puso fin a la guerra civil peruana cuando los ejércitos decidieron reconciliarse sin combate, en un gesto que evitó un enfrentamiento sangriento. (Ignacio Merino)

El 24 de abril de 1834 se produjo el Abrazo de Maquinhuayo, un hecho decisivo que puso fin a la guerra civil peruana entre las fuerzas de Luis José de Orbegoso y Pedro Bermúdez.

En lugar de enfrentarse en batalla, ambos ejércitos optaron por una reconciliación pacífica en la pampa de Maquinhuayo, en Junín. Los soldados, cansados del conflicto interno, se unieron en un gesto simbólico que evitó un enfrentamiento sangriento.

Este episodio marcó el triunfo del orden constitucional y evidenció el rechazo de las tropas a continuar una guerra entre peruanos.

24 de abril de 1859 – Nace Manuel Moncloa y Covarrubias, periodista y escritor peruano vinculado al teatro

La llegada de Moncloa marcó el inicio de una trayectoria dedicada al teatro y la crítica, fortaleciendo el desarrollo artístico en el país. (Archivo de la Biblioteca Nacional del Perú)

Manuel Moncloa y Covarrubias nació en Lima en 1859 y destacó como periodista, dramaturgo y crítico teatral. Desarrolló una intensa labor en la prensa peruana, donde impulsó la difusión cultural y el análisis del arte escénico.

Fue autor de obras teatrales y estudios sobre la historia del teatro en el Perú, consolidándose como una referencia en este ámbito.

Además, promovió la actividad artística y contribuyó a la formación de espacios culturales en la capital. Su trabajo permitió documentar y fortalecer la identidad teatral peruana a fines del siglo XIX e inicios del XX.

24 de abril de 1880 - Pedro Ruiz Gallo muere en Arica tras intentar construir un torpedo en la Guerra del Pacífico

La muerte de Pedro Ruiz Gallo en Arica evidenció su compromiso con el Perú, al fallecer mientras desarrollaba un torpedo en plena Guerra del Pacífico. (Museo Aeronáutico del Perú)

Pedro Ruiz Gallo fue un militar, inventor e ingeniero peruano destacado por su ingenio y compromiso con el país durante la Guerra del Pacífico. Nació en 1838 y desarrolló diversos proyectos tecnológicos, incluyendo relojes y dispositivos mecánicos.

En medio del conflicto con Chile, trabajó en la creación de un torpedo para defender el puerto de Arica.

El 24 de abril de 1880 falleció trágicamente debido a la explosión del artefacto que elaboraba. Su figura es recordada como símbolo de innovación, sacrificio y patriotismo en la historia del Perú.

24 de abril de 1888 – Nace Augusto Aguirre Morales, escritor peruano vinculado al modernismo literario

En 1888 nació Aguirre Morales, autor vinculado a corrientes renovadoras que impulsaron la modernización de la literatura peruana. (BNP)

Augusto Aguirre Morales nació en Lima en 1888 y fue un destacado escritor, periodista y poeta peruano asociado al modernismo. Participó activamente en el desarrollo literario de inicios del siglo XX, colaborando en revistas y espacios culturales donde difundió ideas renovadoras.

Su obra abarcó poesía, ensayo y narrativa, con un estilo influido por corrientes estéticas de la época. Además, desempeñó labores diplomáticas que complementaron su trayectoria intelectual.

Aguirre Morales formó parte de una generación que buscó modernizar la literatura peruana y ampliar su proyección en el ámbito hispanoamericano.

24 de abril de 1931 - Distrito de San Isidro es creado como nueva jurisdicción urbana en Lima

La creación de San Isidro consolidó un nuevo distrito limeño que con el tiempo se convertiría en el principal centro financiero del país. (Andina)

El distrito de San Isidro fue creado el 24 de abril de 1931 mediante ley durante el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro, como parte del proceso de expansión urbana de Lima.

Surgió a partir de territorios que pertenecían a Miraflores y se consolidó rápidamente como una zona residencial de alto nivel. Con el tiempo, San Isidro se transformó en el principal centro financiero de la capital, albergando empresas, bancos y sedes institucionales.

Su desarrollo urbano, áreas verdes y actividad económica lo posicionan como uno de los distritos más importantes del país.

24 de abril de 1940 - Creación del distrito de Chaclacayo como jurisdicción urbana en Lima

La fundación de Chaclacayo como distrito formalizó una zona agrícola que luego evolucionó hacia un espacio residencial en Lima Este. (Andina)

El distrito de Chaclacayo fue creado el 24 de abril de 1940 mediante la Ley N.º 9080 durante el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, como parte del proceso de organización territorial de Lima.

Su territorio se formó a partir de zonas que antes pertenecían a Ate y Lurigancho, consolidando una nueva jurisdicción en la zona este de la capital.

Antes de su creación, el área estaba compuesta por fundos agrícolas dedicados al cultivo de algodón y crianza de ganado. Con el tiempo, el distrito evolucionó hacia un espacio residencial reconocido por su clima seco y entorno natural.

24 de abril de 1950 – Nace Enrique Verástegui, poeta peruano y figura clave de la generación del 70

En 1950 nació Verástegui, poeta innovador cuya obra marcó un hito por su enfoque experimental y multidisciplinario. (Andina)

Enrique Verástegui nació en Lima en 1950 y fue uno de los poetas más influyentes de la generación del 70 en el Perú. Integró el movimiento Hora Zero, que impulsó una poesía contestataria y experimental.

Su obra abarcó poesía, narrativa, ensayo y dramaturgia, caracterizada por una propuesta innovadora y de fuerte carga intelectual. Publicó libros fundamentales como En los extramuros del mundo, que marcó un hito en la literatura peruana contemporánea.

Además, desarrolló estudios en matemáticas y economía, lo que influyó en su visión multidisciplinaria y en la estructura de su escritura.

24 de abril de 1958 – Nace Luis Chero Zurita, arqueólogo peruano vinculado al hallazgo de Sipán

La llegada de Chero marcó el inicio de una carrera dedicada a la arqueología, con aportes decisivos en excavaciones históricas. (Ctivitae)

Luis Enrique Chero Zurita nació en 1958 en Lambayeque y se consolidó como uno de los arqueólogos peruanos más importantes de su generación.

Participó, junto a Walter Alva y Susana Meneses, en el descubrimiento de las Tumbas Reales de Sipán en 1987, uno de los hallazgos más trascendentes de la arqueología en América. Formó parte activa del Proyecto Arqueológico Sipán, donde contribuyó en excavaciones clave.

Actualmente se desempeña como director del Museo de Sitio Huaca Rajada-Sipán, desde donde impulsa nuevas investigaciones y descubrimientos en el complejo arqueológico.

24 de abril de 2001 – Abelardo Vásquez Díaz muere y deja legado en la música criolla peruana

La muerte de Abelardo Vásquez dejó un legado en la música criolla, tras una vida dedicada a difundir ritmos afroperuanos. (Peña Don Porfirio)

Abelardo Vásquez Díaz fue un destacado cantante, compositor y difusor de la música criolla peruana, nacido en Lima en 1929. Hijo del músico Porfirio Vásquez, creció en un entorno artístico que marcó su trayectoria.

Participó desde niño en expresiones culturales y formó parte de agrupaciones como Cumanana, impulsando ritmos afroperuanos. Realizó giras internacionales y promovió la cultura musical del Perú en diversos escenarios.

Además, fundó la peña Don Porfirio en Barranco, espacio clave para la difusión artística. Falleció el 24 de abril de 2001, dejando una profunda influencia en la música tradicional peruana.

24 de abril de 2009 - Mario Moreno, caricaturista peruano, muere y deja legado en medios y arte gráfico

El deceso de Moreno significó la pérdida de un referente del arte gráfico peruano y la caricatura contemporánea. (Facebook / Regala una caricatura)

Mario Moreno fue un reconocido caricaturista peruano nacido en Cusco en 1944, destacado por su rapidez y habilidad para retratar personajes con humor y crítica social.

Inició su carrera en la década de 1960 en revistas y diarios, y luego ganó notoriedad en televisión al realizar caricaturas en vivo en noticieros. También trabajó en México y participó en proyectos editoriales y educativos, formando a nuevas generaciones de artistas.

Falleció el 24 de abril de 2009 en Lima, tras complicaciones de salud, dejando una trayectoria influyente en el desarrollo de la caricatura en el Perú.