Selección peruana de vóley define su planificación 2026: giras preparatorias y amistosos con rivales Sudamérica y Europa

Perú se alista para un exigente calendario. Crédito: CSV

La selección peruana de vóley femenino viene afinando su planificación de cara a una temporada 2026 marcada por competencias internacionales de alto nivel y un proceso de preparación que incluye posibles giras amistosas fuera del país. El objetivo del comando técnico que en cabeza Antonio Rizola es llegar con mayor ritmo competitivo a los torneos oficiales del año.

El conjunto ‘blanquirrojo’ afrontará primero la Copa Sudamericana —anteriormente conocida como Copa América— programada del 22 al 26 de julio en Lima. Posteriormente, tendrá uno de los retos más importantes del ciclo: el Campeonato Sudamericano clasificatorio al Mundial y a los Juegos Olímpicos, que se disputará del 8 al 13 de septiembre en Brasil. Ambos torneos serán determinantes en las aspiraciones de clasificación internacional del equipo patrio.

Amistosos ante Argentina y gestión de rivales europeos

En declaraciones brindadas al programa ‘De Una’ de Radio Ovación, Antonio Rizola confirmó que la Federación Peruana de Vóley (FPV) viene gestionando una gira de preparación con rivales de exigencia internacional, entre ellos la selección de Argentina.

“Tenemos la invitación de Argentina para irnos allá a jugar con su selección dos o tres partidos. Están definiendo las ciudades donde vamos a jugar y estamos organizándolo”, señaló el entrenador, quien destacó la importancia de estos encuentros para medir el nivel del equipo antes de las competencias oficiales.

Además, el estratega brasileño explicó que la planificación no se limita solo al continente sudamericano, ya que también existe la intención de enfrentar a selecciones europeas que no participan en la Volleyball Nations League (VNL). “La federación está invitando también equipos de Europa que no están en la liga mundial para que puedan estar aquí jugando con nosotros”, indicó Rizola, en referencia a la posibilidad de ampliar el roce internacional del equipo.

El técnico brasileño armará una lista con 40 jugadoras en total. Créditos: Somos Vóley / Latina TV.

Dentro de esta planificación también se contempla la posibilidad de enfrentar a Croacia, selección con la que la FPV firmó el año pasado un convenio de cooperación deportiva. Sin embargo, el técnico precisó que el encuentro aún no está completamente definido.

“Gino Vegas firmó un contrato con esa intención, pero necesita ajustar con ellos la posibilidad de estar”, explicó Rizola, dejando en claro que la realización de ese amistoso dependerá de la coordinación entre ambas federaciones y de la disponibilidad de fechas dentro del calendario internacional.

Un objetivo claro en el Sudamericano

El entrenador también se refirió a la importancia del Campeonato Sudamericano, que otorgará cupos al Mundial del 2027 y a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. En ese sentido, destacó que el primer objetivo es asegurar la clasificación a este torneo continental, independientemente de la posición final que se obtenga en el mes de julio.

“El objetivo en la Copa Sudamericana es clasificarse para el clasificatorio mundial en Brasil. Cuatro se clasifican de aquí y ya somos ocho participantes confirmados. Si un torneo es clasificatorio, yo puedo ser cuarto o primero, y clasifico igual”, explicó Rizola.

Antonio Rizola inició su preparación para los desafíos de la temporada con la selección absoluta. Crédito: FPV

Sin embargo, el técnico reconoció que el equipo no se conforma únicamente con la clasificación, sino que busca competir en los primeros lugares. “Hoy, claro, se quiere el tercero, el segundo o el primero. Si uno no dice esto, es loco, pero yo quiero clasificarme principalmente mirando las condiciones que tengo en Perú”, agregó.

Con una combinación de torneos oficiales, posibles amistosos internacionales y un calendario exigente, la selección peruana de vóley continúa estructurando su preparación para el 2026. El comando técnico apunta a fortalecer el nivel competitivo del equipo mediante el roce con selecciones de alto nivel, lo que permitirá llegar en mejores condiciones a los desafíos continentales.