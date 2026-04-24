Keiko Fujimori pide una campaña electoral sin agresiones y llama a respetar las decisiones del JNE: “Hagamos este proceso sin agresiones”

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, hizo un llamado a la calma y a llevar a cabo una campaña electoral sin agresiones físicas ni verbales, en referencia a los recientes ataques contra otros candidatos. | Canal N

La campaña electoral entra en una etapa marcada por tensiones públicas entre actores políticos y advertencias sobre posibles escenarios de confrontación. En este contexto, los mensajes que emiten las candidaturas adquieren un peso decisivo, no solo por sus propuestas, sino por el tono que imprimen al debate.

En medio de este panorama, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, participó en una actividad proselitista en Huaycán, donde sostuvo un encuentro con vecinos para abordar las problemáticas locales. Durante esa jornada también ofreció declaraciones a la prensa, centradas en el desarrollo del proceso electoral y el clima político actual.

El escenario se configura con cuestionamientos, movilizaciones anunciadas y pronunciamientos de instituciones electorales, en un tramo previo a la definición de la segunda vuelta. La discusión pública se desplaza así entre el derecho a la protesta y la necesidad de preservar condiciones de respeto entre candidaturas y ciudadanía.

Durante su intervención, Keiko Fujimori enfatizó la necesidad de reducir la confrontación en el proceso electoral:“Quiero referirme primero a la violencia. He visto imágenes de ataques contra el candidato Sánchez y me preocupan profundamente. Así como en su momento me solidaricé con el señor Rafael López Aliaga por hechos ocurridos en Puno, hoy reitero ese mismo llamado: actuemos con responsabilidad. Hagamos una campaña sin agresiones, ni físicas ni verbales, y prioricemos el respeto entre todos los actores políticos”, expresó.

La candidata precisó que este llamado no se limita a los aspirantes a cargos públicos, sino que también involucra a la ciudadanía. Según indicó, es fundamental que existan condiciones adecuadas para que los electores puedan informarse y decidir con criterio:“No solo se trata de los candidatos, sino también de la ciudadanía. Es importante que puedan escuchar cada una de las propuestas y planes de gobierno, y así tomar una mejor decisión”, añadió.

Movilizaciones y proceso electoral en evaluación

La candidata de Fuerza Popular se pronunció sobre la violencia política, las movilizaciones y el rol de los organismos electorales en un contexto de alta tensión. Captura de video

En relación con las movilizaciones convocadas por sectores políticos, Fujimori reconoció su carácter legítimo dentro de un sistema democrático. “Yo entiendo, es un derecho el poder expresar la voz a través de las movilizaciones”, afirmó. No obstante, subrayó la proximidad de decisiones clave por parte de los organismos electorales.

La candidata mencionó la expectativa en torno al pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones sobre un pedido presentado por Renovación Popular. “Estamos a pocos días de conocer el resultado final y esperamos que el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie sobre un pedido que ha hecho Renovación Popular. Sobre la base de eso, pues empezará ya la contienda, todavía no sabemos con quién”, indicó.

En ese contexto, también se hace referencia al rol de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que, según se informó en la consulta periodística, mantiene los plazos previstos para los comicios.

Reacciones frente a declaraciones de otros candidatos

La situación política reciente incluye declaraciones de otros actores que elevan el tono del debate. En particular, se mencionaron expresiones del candidato Rafael López Aliaga, quien advirtió sobre posibles escenarios de conflicto en caso de no atenderse determinadas demandas.

Ante ello, Keiko Fujimori respondió con cautela y evitó escalar la polémica: “Lamento las declaraciones destempladas del señor Rafael López Aliaga. Es preocupante su agresividad verbal; sin embargo, como ya he señalado, prefiero no responder ni emitir mayor opinión al respecto”, indicó.

Pese a ello, Keiko Fujimori precisó su posición sobre el fondo del planteamiento: “Yo he respaldado esta iniciativa del señor Rafael López Aliaga porque me parece válido defender el derecho al voto. Pero también he señalado que, sea cual sea la decisión que tome el Jurado Nacional de Elecciones, todos debemos respetarla”, sostuvo.

Estas declaraciones se producen en un momento en que los partidos políticos aguardan definiciones institucionales para continuar con el proceso electoral, en medio de un clima que combina expectativa, movilización social y cuestionamientos cruzados.