Yoshimar Yotún y la broma a Gianluca Lapadula que causó carcajadas en los entrenamientos de Perú

Ambos jugaron juntos por primera vez en la Copa América Brasil 2021. Foto: FPF.

Gianluca Lapadula y Yoshimar Yotún han entablado una linda amistad en la selección peruana. Ambos jugaron juntos por primera vez en la Copa América de Brasil 2021 y desde entonces, entre abrazos por los goles y celebraciones, han congeniado al punto de hacer bromas pesadas a veces. En esta ocasión, ‘Yoshi’ molestó al ‘Bambino’ al final del entrenamiento de la ‘blanquirroja’.

Una mujer que estuvo presente en las prácticas vio al delantero realizando los ejercicios y le gritó “¡Gianluca, te queremos!”. El mediocampista de Sporting Cristal escuchó y al instante dijo “Ay Gianluca te quiero” , con una voz particular que causó la alegría y sonrisas de muchos. “¡Te quiero loco!”, continuó diciendo mientras recorría el césped para cerrar con un “es más vivo este italiano”.

El jugador del Benevento no se pudo contener y también sonrió ante las bromas mientras se seguía ejercitando en el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat. Segundos previos, Renato Tapia también bromeó con el futbolista de 33 años diciéndole: “Gianluca, ya te grabaron ya. Que vende humo este chico”, demostrando que el ambiente en los entrenamientos es muy agradable.

La primera vez que jugaron juntos Gianluca Lapadula y Yoshimar Yotún fue en la derrota 4-0 ante Brasil, en el marco de la primera fecha de la Copa América 2021. El delantero jugó hasta los 67 minutos, mientras que el volante hasta los 74 minutos. Recordemos que hasta ahora el ‘Bambino’ tiene 21 partidos, 20 oficiales y un amistoso.

Este martes 7 de junio la selección peruana completó su décimo día en Barcelona y su octavo entrenamiento. Las buenas noticias fueron que Luis Advíncula, Renato Tapia y Edison Flores, estuvieron por varios minutos entrenando a la par de sus compañeros, pero aún es duda su presencia para el lunes 13 de junio. Mientras tanto, ‘Yoshi’ y ‘Lapagol’ no tiene problemas y seguramente serán titulares en el repechaje.

El delantero de la selección peruana fue autor del único tanto del partido ante Nueva Zelanda. VIDEO: Latina Deportes.

GOL DE LAPADULA ANTE NUEVA ZELANDA

A los 69 minutos del partido Ante Nueva Zelanda, la selección peruana mejoró su intensidad ofensiva y encontró resultados de inmediato con una destacada intervención de Gianluca Lapadula. Luego de un pase largo del zaguero Alexander Callens, el portero de Nueva Zelanda Oliver Sail salió del área para cortar el ataque y cedió el balón a su compañero de equipo. Sin embargo, la presión de Lapadula, que siguió la jugada, obligó a la devolución para el arquero de los ‘kiwis’ que esta vez falló en salida. Sail intentó dar un pase corto, pero sin fortuna ante la arremetida de Lapadula que interceptó la pelota y remató con el arco a disposición para decretar el 1-0.

El delantero abrió el marcador en Barcelona por fecha FIFA. (Video: Movistar Deportes).

LAPADULA ASUMIÓ RESPONSABILIDAD EN EL REPECHAJE

Previo al duelo ante Nueva Zelanda, Gianluca Lapadula fue consultado por el repechaje a Qatar 2022, donde la ‘blanquirroja’ se medirá ante Emiratos Árabes Unidos o Australia. El delantero dijo que prefiere tener la responsabilidad en este encuentro y que tienen un gran posibilidad de cumplir un sueño.

“Yo siempre pienso que, si puedo elegir entre tener una responsabilidad o no, yo prefiero tener una responsabilidad. Me siento muy motivado, tenemos la posibilidad de lograr un sueño y no creo que haya ansiedad. Solo hay mucha motivación, sabemos que es un partido importante y nos jugamos muchísimo. Tenemos que sacar este partido adelante”, resaltó el jugador.

El delantero lleva siete goles en 20 partidos con la selección peruana. VIDEO: Ovación Web.

SEGUIR LEYENDO