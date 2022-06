Pedro Gallese cumplió sueño de niño que recorrió más de mil kilómetros para conocerlo y le entregó guantes

El arquero cumplió 90 partidos con la selección peruana.

Gustavo Galarreta estuvo presente en el estadio RCDE en la victoria 1-0 de Perú sobre Nueva Zelanda. Allí, no solo vivió con gran emoción el partido amistoso internacional. sino que además esperaba conocer a su ídolo, Pedro Gallese. Esto no se pudo cumplir porque el guardameta no pudo ver al niño con su cartel, pero gracias a las redes sociales el menor cumplió su sueño.

“Ayer mi hijo recorrió más de 1000 kilómetros para ver ganar a su selección. También fue con un sueño, no pudo ser. Seguro algún día lo alcanzará Pedro Gallese. Enhorabuena por la victoria”, escribió el domingo el padre del pequeño con el cartel para el ‘Pulpo’ que decía “Gallese dame tus guantes”. Esto se dio el domingo pospartido de la ‘bicolor’.

El guardameta y capitán de la ‘bicolor’ no tardó en contestar y usó su cuenta oficial de Twitter para responder: “Con gusto, si mañana va al hotel lo podría conocer”. Galarreta compartió un video de su hijo con un mensaje para el integrante de Orlando City. “Muchas gracias, es una oportunidad que aún no me lo creo, mañana estaremos ahí, dinos simplemente la hora y estamos ahí”, sostuvo emocionado.

Todo se finiquitó este martes. Ambos coordinaron por interno y terminaron sellando el encuentro para que se dé tras el entrenamiento. “Gracias Pedro Gallese, los sueños se cumplen ”, escribió el papá hoy publicando un video donde se le ve al menor acompañado de el arquero del Orlando City.

Alli no quedó todo. “Gustavo le ha entregado también sus guantes, como talismán para el partido de repesca. Los valores del deporte por encima de todo”, añadió Gustavo Galarreta, mostrando que ambos intercambiaron guantes y ahora Gallese espera que estos le ayuden el lunes 13 de junio para conseguir la clasificación a Qatar 2022.

El arquero de la selección peruana cumplió 90 partidos con la selección peruana ante Nueva Zelanda.

GALLESE CONCENTRADO CON LA SELECCIÓN

El ‘Pulpo’, que cumplió 90 partidos con la selección peruana en la victoria ante Nueva Zelanda, dejó en claro que lo dejarán todo en el repechaje, aunque no negó que existe presión por el vital compromiso.

“Nos toca afrontar este partido de repechaje con todos y ya habiendo jugado un duro amistoso previamente. Tenemos jugadores bastante maduros, que tienen varios partidos encima. No es algo nuevo para nosotros. Hay presión, pero lo sabemos manejar. Vamos a afrontar este partido como si fuera el último de nuestras vidas”, declaró el portero del Orlando City.

Pedro Gallese fue el único seleccionado que disputó todos los partidos (18) y todos los minutos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, dejando su valla invícta en cinco oportunidades. Sus mejores actuaciones se dieron en las victorias de visita ante Ecuador 2-1 en Quito y ante Colombia 1-0 en Barranquilla.

Perú y Australia o Emiratos Árabes Unidos se medirán el lunes 13 de junio desde las 1:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Ahmed bin Ali de Al Rayán. El que gane el compromiso se quedará con el boleto al Mundial de Qatar 2022.

SEGUIR LEYENDO