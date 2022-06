Canal para ver Australia vs Emiratos Árabes Unidos EN VIVO: ganador jugará con Perú en el repechaje Qatar 2022

Australia y Emiratos Árabes Unidos jugarán el Play-Off de Asia.

Las selecciones de Australia y Emiratos Árabes Unidos se enfrentarán este martes 7 de junio en un encuentro válido por el Play-Off a disputarse en el Ahmad bin Ali Stadium de Rayán. Este partido definirá el rival del equipo peruano en el repechaje previo al Mundial de Qatar 2022. Conoce los canales de transmisión para no perderte de ningún detalles.

Los australianos vienen de quedar en la tercera posición del grupo B de las Eliminatorias Asiáticas luego de haber obtenido 15 puntos. Hasta las últimas fechas lucharon por la clasificación directa, pero tras haber perdido sus dos partidos: contra Japón por 2-0 y ante Arabia Saudita 1-0 en la tercera ronda, tuvieron que conformarse con jugar un partido extra.

Ahora, los ‘Socceroos’ culminaron el proceso clasificatorio a finales de marzo, pero llegan con rodaje, pues disputaron un amistoso con Jordania el 1 de junio. ¿El resultado? Un 2-1 a su favor con goles de Bailey Wright (40′) y Awer Mabil (68′), quienes revirtieron el tanto de Musa Al-Taamari (17′) en el Al Janoub Stadium, en tierras qataríes.

Entre sus mejores jugadores están el arquero Mathew Ryan, con pasado en el Valencia de España, pero actualmente en el Brighton de la Premier League de Inglaterra. Otro de los destacados es Ajdin Hrustic, volante que milita en el Eintracht de Frankfurt, que recientemente se ha adjudicado la Europa League 2022.

Por su parte, los emiratíes se posicionaron en la tercera casilla del grupo A de las Eliminatorias. Las 12 unidades alcanzadas le dieron el pase a esta definitoria instancia. Específicamente, fue la victoria por 1-0 ante Corea del Sur en la última fecha, la cual determinó que se colocara en dicha ubicación.

Al igual que su oponente de turno, pudieron jugar un amistoso de preparación. Fue ante Gambia que acabó con un marcador 1-1. Ali Mabkhout (38′) anotó la única conquista del equipo árabe, mientras Musa Barrow (48′) puso el empate final.

Ali Mabkhout en un partido con Emiratos Árabes Unidos ante Qatar. | REUTERS

Justamente, Mabkhout es una de las principales figuras de ‘Los Halcones’. No por algo fue el máximo anotador del certamen eliminatorio con 14 dianas. Además, el brasileño nacionalizado emiratí, Caio Canedo, es otro de los exponentes y una de las armas en ataque. Juega en Al-Ain y en la actual temporada anotó 6 goles y brindó 3 asistencias en 23 encuentros.

La motivación del elenco árabe se encuentra a tope, ya que buscarán llegar a su segundo Mundial en su historia tras haber participado en Italia 1990. Son 32 años meterse en el magno evento deportivo, por lo que irán en busca de ese ansiado sueño.

BAJAS

Australia llega con casi todo su plantel completo. La única ausencia será la de Tom Rogic, una de sus figuras y baja sensible para este duelo. ¿El motivo? El volante del Celtic de Escocia tiene problemas personales y fue desconvocado. Después, los emiratíes dirigidos por el argentino Rodolfo Arruabarrena no contarán con Fabio Lima, un futbolista de origen brasileño, pero que se encuentra lesionado.

DECLARACIONES

“No quiero nada más en la vida en este momento que clasificarme para la Copa del Mundo para los jugadores y para el país. Tenemos buena calidad individual y esos muchachos tienen que salir con mucha confianza en que pueden cambiar el juego con una acción”, manifestó Graham Arnold, DT de los ‘Socceroos’.

En cambio, Caio Canedo habló para el diario AS. “No me considero una estrella, pero sí un jugador muy importante en la plantilla. Somos simples y no tenemos estrellas. Todos estamos con el mismo pensamiento y el mismo objetivo de llevar alegría al pueblo emiratí. Son 30 años sin clasificar al Mundial y estamos muy concentrados en hacer historia”, declaró.

ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS

- Emiratos Árabes Unidos 1-0 Australia (Copa Asiática 2019).

- Australia 2-0 Emiratos Árabes Unidos (Eliminatorias Rusia 2018).

- Emiratos Árabes Unidos 0-1 Australia (Eliminatorias Rusia 2018).

- Australia 2-0 Emiratos Árabes Unidos (Copa Asiática 2015).

- Emiratos Árabes Unidos 0-0 Australia (Amistoso 2014).

AUSTRALIA VS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS: POSIBLES ALINEACIONES

Australia: Mathew Ryan, Fran Karacic, Kye Rowles, Bailey Wright, Jason Davidson; Kenny Dougall, Aaron Mooy, Awer Mabil, Riley McGree, Ajdin Hrustic y Jamie Maclaren. DT: Graham Arnold

Emiratos Árabes Unidos: Khalid Eisa, Abdulaziz Hussain, Mahmoud Al Hammadi, Bandar Al-Ahbabi, Walid Abbas; Majed Hassan, Abdallah Ramadan, Omar Abdulrahman; Abdulla Hamad, Ali Mabkhout y Caio Canedo. DT: Rodolfo Arruabarrena

HORARIOS DEL AUSTRALIA VS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

- Perú: 1:00 p.m.

- México: 1:00 p.m.

- Colombia: 1:00 p.m.

- Ecuador: 1:00 p.m.

- Estados Unidos (Miami): 2:00 p.m.

- Venezuela: 2:00 p.m.

- Paraguay: 2:00 p.m.

- Bolivia: 2:00 p.m.

- Chile: 2:00 p.m.

- Argentina: 3:00 p.m.

- Uruguay: 3:00 p.m.

- Brasil: 3:00 p.m.

- España: 8:00 p.m.

CANALES PARA VER AUSTRALIA VS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

- Perú: ESPN 2 y Star+.

- Argentina: ESPN 2 Argentina y Star+.

- Chile: ESPN 2 Chile y Star+.

- Bolivia: ESPN 2 y Star+.

- Paraguay: ESPN 2 y Star+.

- Uruguay: ESPN 2 y Star+.

- Colombia: ESPN 2 y Star+.

- Ecuador: ESPN 2 y Star+.

- Venezuela: ESPN 2 y Star+.

- Estados Unidos: Paramount+.