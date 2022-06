Yahaira Plasencia revela qué hizo con la pulsera de oro que le dio Jefferson Farfán

Yahaira Plasencia habló sobre el regalo de Jefferson Farfán por San Valentín. (Foto: Composición)

En el 2016, cuando Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán mantenían un intenso romance, el futbolista peruano sorprendió a la salsera con una esclava de oro macizo de 24 quilates, que tiene como detalle las iniciales de sus nombres. Han pasado seis años desde entonces, ¿qué hizo la cantante con tremendo detalle por el Día de San Valentín?

Durante su participación en el programa América Hoy, la ‘Yaha’ fue consultada por el presente más costoso que le habían llegado a dar alguna vez. “¿Confiesas que el regalo más caro que has recibido fue una pulsera de oro valorizada en más de 5,500 dólares?”, preguntó Janet Barboza en el set. Algo incómoda, la artista nacional respondió que “no”.

Consciente de que las conductoras se referían al regalo de la ‘Foquita’, la intérprete de “La cantante” aseguró que dicho presente no costó 5.500 dólares como muchos así lo pensaban. “Si por ahí tienen esa pulsera, dénmela y la vendo porque no la tengo. Esa pulsera no costó eso, cuánto habrá costado” , dijo.

Fue en ese instante que Ethel Pozo y Brunella Horna le preguntaron a Yahaira Plasencia qué recuerdas le traía a mente la pulsera y, sobre todo, qué había hecho con luego que su relación amorosa llegara a su fin en el 2020.

“Normal, son etapas de la vida que pasan. Ahí debe estar la pulsera, creo que los regalos no se botan”, contestó Plasencia entre risas, dejando en claro que ya ha superado su ruptura mediática.

Vale resaltar que, según las estimaciones que se dieron en el 2016, la pulsera que le regaló Jefferson Farfán le habría costado de 2400 a 4000 dólares debido al alto relieve de las iniciales. Sin embargo, Yahaira aseguró que no pasaba de los 2500 dólares.

PUEDES LEER: Yahaira Plasencia a Magaly Medina por criticar entrevista con Andrea Llosa: “Respeto su trabajo” | ENTREVISTA

¿POR QUÉ TERMINÓ SU ROMANCE?

La primera invitada especial del programa de Andrea Llosa, Mujers Poderosas, fue la salsera Yahaira Plasencia, quien contó los pormenores de su relación con Jefferson Farfán, su expareja, y por qué decidió terminar su romance con el futbolista después de idas y venidas a lo largo de los años.

La presión mediática y las críticas de los usuarios, que acusaban a la artista nacional de estar con Farfán para hacerse conocida en el medio, habrían afectado gravemente a la relación. Es por eso que la salsera prefirió seguir sus caminos por separado: él con el fútbol y ella con su carrera musical.

“A los 22 años me tocó la fama de un porrazo, no fue fácil manejar el tema. En algún momento, los dos terminamos fue porque los dos queríamos tranquilidad. Yo quería mi carrera, él estaba en lo suyo, cada uno en lo suyo. Tomamos caminos distintos y punto. Nunca hubo nada tóxico”, indicó.

Yahaira Plasencia aseguró que Jefferson Farfán no es el amor de su vida.

En otro momento, reveló que solo considera a Jefferson Farfán y a Hernán Hinostroza como las únicas relaciones formales que ha tenido en su vida. Pese a ello, aseguró que jamás se vio a sí misma en el altar. “No me imaginaba casándome. No pienso en eso, ni está en mis planes. Lo que yo quiero para mi carrera es que mi música se conozca a nivel internacional, esa es mi meta”, dijo.

SEGUIR LEYENDO: