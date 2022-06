Cathy Sáenz asegura no saber qué pasó con Rodrigo González: “Harta me tienen”

Cathy Sáenz denunció hace varios meses a Rodrigo González por violencia psicológica. (Foto: Instagram y ATV)

Un verdadero escándalo se desató en los exteriores de Willax Televisión al conocerse que un grupo de policías había llegado hasta el canal con la intención de detener a Rodrigo González, conductor del programa Amor y Fuego.

Las autoridades explicaron que esta medida se debía a que el popular ‘Peluchín’ incumplió con las medidas de protección a favor de Cathy Sáenz y Susana Umbert, quienes lo denunciaron por violencia psicológica hace casi un año.

Al darse a conocer lo que sucedió, los fans de Amor y Fuego, así como las seguidoras de Rodrigo González, utilizaron las redes sociales para expresar su total rechazo a Cathy Sáenz, al punto de invadir su cuenta de Instagram para hacerle comentarios ofensivos.

Es en ese momento que la exproductora de Esto es Guerra graba un historia en la mencionada red social y pide una explicación sobre lo que venía sucediendo, pues ella no entendía nada porque se encontraba ocupada editando videos.

“No sé, harta me tienen”, escribió Cathy Sáenz para luego decir: “ A ver... ahora qué pasa... que alguien me explique por favor, estoy editando, no sé, no entiendo nada ”, indicó.

Las imágenes fueron transmitidas por Amor y Fuego, donde se encontraba el abogado de Rodrigo González, Iván Paredes, hablando sobre el tema. En ese sentido, el letrado empezó a explicarle a la popular ‘Mamacha’ que la denuncia por violencia psicológica que le interpuso a el conductor fue archivada.

“ Le explico a la señora que la denuncia que se hizo ante la Fiscalía por violencia psicológica ha sido archivada . El fiscal dijo que no hubo violencia psicológica realizada por Rodrigo González contra usted, basándose en un informe psicológico que señala que usted es una persona con todas sus facultades cognitivas y conductuales normales”, empezó diciendo.

Luego le indicó que dicha denuncia ya fue archivada hace tres meses, por lo que las medidas de protección tendrían que ser retiradas, además que su denuncia por violencia contra la mujer tampoco prosperó como ella pensaba.

“No hay delito, me imagino que ya se ha enterado, en todo caso yo le notifico que ya desde hace más de tres meses que el caso ha sido archivado, no hay violencia psicológica, no hay maltrato contra la mujer, y no solo se lo digo a usted, sino también a Susana Umbert y Karen Schwarz , esos delitos ya no constituyen violencia contra la mujer”, sentenció.

Cathy Sáenz recibió duras críticas en las redes sociales tras darse a conocer que la policía intentó detener a Rodrigo González por la denuncia que le hizo.

