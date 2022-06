Presentadores de televisión se solidarizaron con Rodrigo González tras intento de detención

Figuras de televisión apoyaron a Rodrigo González. (Foto: Composición)

Luego del intento de detención a Rodrigo González el último viernes 3 de junio, diversos líderes de opinión y presentadores de televisión alzaron su voz. Mediante sus programas, comentaron lo sucedido y señalaron que se trató de un abuso contra la libertad de expresión.

Como se recuerda, aquel día diversos efectivos policiales llegaron hasta la casa del presentador y luego a la sede de Willax Televisión en su búsqueda. De acuerdo a la policía, querían notificarlo por haber incurrido en actos de violencia psicológica contra Cathy Sáenz.

“Se le prohíbe a Rodrigo González Lupis incurrir en nuevos hechos de violencia psicológica o de cualquier otro tipo, cualquier medio, en agravio de Cathy Sáenz. Se prohíbe al denunciado Rodrigo González Lupis emitir cualquier tipo de referencia, alusión, comentario, imagen u otro análogo a través de las redes sociales, radio y televisión”, señaló el alférez en la puerta del canal.

Tras hacerse público este suceso y con la defensa en vivo de Gigi Mitre, sus colegas se pronunciaron. Aquí te contamos quienes fueron y qué dijeron cada uno de ellos a favor del popular ‘Peluchín’.

BETO ORTIZ

En su programa Beto a Saber, el periodista aseguró que se trató de una farsa, pues ni la autoridad conocía con exactitud cuál era el delito que cometió el conductor de espectáculos. “Ni en la época de Montesinos han sido tan obvios. Es una farsa, porque los policías llegaron sin una orden judicial, no sabían ni siquiera cuál era el supuesto desacato que había incurrido Rodrigo” , comentó.

MAGALY MEDINA

La conductora de espectáculos dejó atrás las diferencias con su examigo y habló del hecho. Magaly Medina se solidarizó con Rodrigo González y aseguró que este era un atentado a la libertad de expresión.

“Pese a las diferencias que yo pueda tener con Rodrigo aquí hay una cuestión principista que va de la mano de la libertad de expresión. Los periodistas, los comunicadores tenemos derecho a la opinión y esta puede ser irónica, sarcástica, puede ser de chapas, es la opinión de nosotros. Nosotros podemos criticar a la gente de televisión”, explicó en su programa.

Rodrigo González: Conductores de TV se solidarizaron con su caso. (Video: Willax)

MILAGROS LEIVA

La periodista de Willax se solidarizó con su colega. Milagros Leiva se mostró indignada y calificó de payasada a la actitud de la policía en este caso. “Me solidarizo con Rodrigo, porque aquí tiene que primar la libertad de expresión. Te puede o no gustar lo que dice Peluchín pero ¿por eso le vas a mandar 7 policías a detenerlo? Por algo que ni siquiera existe en la fiscalía y que ya fue archivado. 7 policías perdiendo su tiempo y hablando tonterías. Esto es una payasada”, sentenció.

CARLA GARCÍA

La hija del expresidente Alan García mostró su molestia con las autoridades. Carla García ironizó el momento y señaló que el Gobierno habría manipulado esta situación. “Lo que esperaba era que Fiscalía ordene la detención de Juan Silva y lo que hizo fue salir detrás de Peluchín. Me parece que han entendido mal el mensaje. Un mal momento producido por el Gobierno que lo que busca es generar titulares”, arremetió.

PHILLIP BUTTERS

El polémico conductor habló sobre la defensa de Gigi Mitre a su compañero de set. Para Butters, la amiga de Rodrigo dijo todo de la forma más clara posible para que todos los ciudadanos puedan conocer la verdadera situación. “Yo no he escuchado a nadie en la prensa hablando tan claro como Gigi Mitre. Ella no es política, pero ha dicho cosas bien sencillas de entender para la gente de a pie”, sentenció.

