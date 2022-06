Edgar Alarcón solicita una indemnización de cuatro millones de soles a la Contraloría

Edgar Alarcón había sido denunciado por la presunta comisión de peculado doloso por apropiación agravada.

Edgar Alarcón estaría solicitando una indemnización millonaria a la Contraloría General de la República. Según el diario La República, el excongresista ha presentado un recurso de casación ante el Poder Judicial el pasado 31 de mayo para cobrarle una reparación al órgano de control por haber ejecutado un despido incausado en 2017.

Hace cinco años, el Congreso destituyó a Alarcón por haber cometido una serie de faltas graves en el marco de la Ley de la Contraloría: compró 90 vehículos para un negocio privado entre 2002 y 2014, coaccionó a un auditor que veía el tema antes mencionado, contrató a una pareja suya y le compró un auto a un proveedor de la Contraloría.

Pese a estas faltas, Alarcón presentó una demanda contra la Contraloría ante el Poder Judicial para ser repuesto en su puesto de gerente central de Operaciones. Entre sus argumentos, enfatizó que tenía la condición de trabajador a plazo indeterminado. Además, agregó que el Congreso lo sacó cuando era contralor, por lo que debería regresar a su puesto antes de asumir este cargo.

Por todo esto, el excontralor pide la suma de 398.220 soles por supuesto despido arbitrario. Sin embargo, también solicita 3.517.610 soles por “indemnización por daño moral”.

Las pretensiones de Alarcón, no obstante, ya fueron desestimadas en dos instancias del Poder Judicial.

El 16 de octubre del 2020, el Cuarto Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima declaró infundada la demanda de Alarcón en todos sus extremos. El excontralor decidió apelar y su caso pasó a la Cuarta Sala Laboral Permanente, donde también se falló en su contra en mayo pasado.

En las resoluciones judiciales se mencionan que Alarcón trabajó en la Contraloría hasta mayo de 2010 por renuncia voluntaria y, además, cobró sus beneficios laborales. Luego, a partir del 1 de junio de aquel año, se desempeñó en cargos de confianza antes de liderar la institución en 2017.

BLINDADO:

La semana pasada, el pleno del Congreso de la República decidió con 47 votos a favor, 0 en contra y 35 abstenciones archivar la acusación constitucional en contra del excontralor general de la República Edgar Alarcón por la presunta comisión del delito de peculado doloso por apropiación agravada.

En el informe final de la Denuncia Constitucional 372 formulada por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, se llegó a la conclusión de que se acusa a Alarcón por el presunto delito contra la administración pública en su condición de excontralor.

Asimismo, la Fiscalía precisó que el perjuicio ocasionado por Alarcón Tejada al Estado alcanzaría la suma total de S/ 490,877.95.

El acusado acotó en sus descargos que había sido víctima de muchas presión por presuntamente haber luchado en contra de una supuesta corrupción en el gobierno de Martín Vizcarra. Asimismo, culpó al anterior Congreso de no respetar el debido proceso.

“En la gestión anterior de este Congreso no hubo el debido proceso al administrar esta denuncia (...). Mi gestión dirigiendo la Contraloría General fue frontal y eso no es ajeno a nadie. Siempre cuestioné cualquier acto de corrupción o probable corrupción (...). He visto a los ojos a la corrupción y por luchar contra la corrupción me sacaron del cargo. Por denunciar a los corruptos me sacaron del cargo y de la institución donde trabajé 20 años”, dijo Alarcón durante su intervención en el pleno.

La defensa de Alarcón fue suficiente para que sea blindado por el Congreso.