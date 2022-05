Silvia Barrera fue retirada por la seguridad del Congreso tras protagonizar tenso momento ante la Comisión de Fiscalización

Este miércoles, Silvia Barrera se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por las investigaciones en su contra. Todo marchaba de manera tranquila, cuando de un momento a otro levantó la voz para emitir su defensa.

Como se recuerda, la exalcaldesa de Villa María del Triunfo, fue citada ante la comisión con el fin de esclarecer sus presuntos nexos en actos irregulares durante las elecciones del 2021 junto al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Fue el propio Zamir Villaverde, quien la mencionó en este caso de corrupción que también involucra a Pedro Castillo.

“Me llama la atención que estén investigando esos hechos porque yo ya he ido a la Fiscalía a dar mis manifestaciones en mi calidad de testigo y como investigada. Estoy dispuesta a colaborar con la justicia. Sin embargo, soy muy respetuosa de este Congreso y también de la investidura de los señores congresistas, también de la Comisión de Fiscalización de la Contraloría en la cual vengo a mirarlos con los ojos y decirles la verdad que yo no he cometido ningún acto ilícito con el señor Pedro Castillo ni con el señor Bruno Pacheco”, reafirmó.

Sin embargo, al pronunciar la segunda parte de su defensa, levantó la voz y pese a que le pidieron que se detuviera, la exburgomaestre continuó dirigiéndose a los parlamentarios. Tras esto, el legislador Enrique Wong intentó frenarla.

“De acuerdo a la condición del Congreso, usted en su condición de investigada, no está en condiciones de solicitar cuestión previa y ya se le informó porque está en condiciones de investigada, por lo tanto las nuevas preguntas que han aparecido es de acuerdo a esta investigación. Usted está en todo su derecho si desea guardar silencio pero nosotros le vamos a hacer las preguntas”, expresó el congresista Enrique Wong.

Sin embargo, la investigada aseguró que ha llegado hasta el Congreso para dejar en claro que ella es inocente y que pese a las acusaciones no se le ha demostrada nada.

“Señor presidente por su intermedio, esta Comisión Investigadora de Fiscalización y Contraloría, lo que quiero manifestarle a todo el país es que está abusando en mi caso porque a mí no se me demuestra nada justamente me voy a parar”, afirmó muy ofuscada.

Ante este comportamiento, Wong solicitó que se le apague el micro a la exalcaldesa para que no pueda dirigirse a los parlamentarios de dicha comisión. Pese a ello, Barrera siguió hablando en un tono de voz alto.

Luego de unos minutos, el parlamentario Vela exigió la cancelación de la sesión y precisó que Barrera será citada de grado fuerza en una siguiente oportunidad.

Sin embargo, los indecentes no acabaron ahí, ya que al ser invitada a salir del salón del Congreso, la exfuncionaria no quiso retirarse y tuvo que intervenir la seguridad del hemiciclo.

Exalcaldesa de Villa María del Triunfo tuvo que ser retirada por el personal de seguridad del Congreso de la República. | VIDEO: Canal N

SE DEFIENDE

Tras las revelaciones del empresario Zamir Villaverde, la ex autoridad edil de VMT, aseguró que su vinculación con Pedro Castillo solo fue de asesora junto a su colega Vladimir Meza.

“Con Vladimir le dábamos tips (a Bruno Pacheco), pero ad honorem, nosotros nunca hemos cobrado nada. Entonces, (Pacheco) me preguntó en algún momento si yo quería ser su asesora y le dije que no porque estoy en el sector empresarial. Había una especie de celos cuando estás en un grupo”, comentó Barrera en Punto Final.

Sobre la presunta relación amorosa con Pacheco, la exfuncionaria sostuvo que nadie debe inmiscuirse en la vida privada.

“Las cosas privadas de las personas lo tenemos que poner a un costado. El Perú no tiene por qué saber la vida privada de Silvia Barrera. Esas imágenes que sacó algún medio de comunicación la censuro porque se están metiendo en la vida privada, editando, cortando imágenes. No son reales”, sostuvo.

