Manuel Merino invita a marchar en contra de Pedro Castillo. Foto: Captura.

El expresidente del Perú Manuel Merino publicó un vídeo en su cuenta de Twitter para invitar a los ciudadanos a una marcha contra el gobierno del mandatario Pedro Castillo. De acuerdo a su publicación, esta manifestación es para recuperar la democracia y construir un “futuro mejor para todos los peruanos”.

Según se escucha en el clip, Merino de Lama precisó que la concentración de la movilización se realizará en el Campo de Marte, ubicado en el distrito de Jesús María, este sábado 4 de junio a las 3 de la tarde.

“La situación es insostenible. La incapacidad de este gobierno nos está llevando al fracaso. La ciudadanía convoca a una marcha por la democracia, la institucionalidad y la defensa de todos los peruanos. El día sábado 4 de junio, a las 3 de la tarde en Campo de Marte. ¡Te esperamos! ¡Por el Perú! ¡Por tus hijos! ¡Y por todos los ciudadanos que queremos un futuro mejor!”, dijo el excongresista Acción Popular.

Expresidente Manuel Merino invita a marcha contra gobierno de Pedro Castillo.

La reaparición de Manuel Merino, para invitar a los ciudadanos a la marcha, generó cientos de comentarios sarcásticos en las redes sociales. Algunos usuarios tomaron con humor que el exmandatario pida manifestarse por la “institucionalidad”.

“‘Por la institucionalidad’, dice Manuel Merino que vayan a la marcha. El mismo que cobra una pensión vitalicia de 15 mil 600 soles por haber sido presidente solo 5 días”, manifestó la usuaria @ChioRamosT.

Como se recuerda, el accionpopulista no duró ni una semana en el sillón presidencial. Renunció al cargo producto a la presión que generaron diversas marchas en su contra a nivel nacional. Una de ellas dejó como saldo las muertes de dos ciudadanos, Inti Sotelo y Brian Pintado, el 14 de noviembre del 2020.

MARCHA CONVOCADA POR RAFAEL LÓPEZ ALIAGA

Esta marcha es organizada por el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien hace unos días pidió la participación de organizaciones y movimientos sociales, partidos democráticos e, incluso, ciudadanos que votaron por el actual jefe de Estado que se sienten “decepcionados y engañados” por la gestión del profesor cajamarquino.

“El propósito es que sea una megamarcha, donde se exprese el sentir actual de distintos peruanos, incluso de los que votaron por Pedro Castillo en las Elecciones Generales 2021, y que, actualmente, se sienten decepcionados y engañados por las diferentes circunstancias nefastas de dicho Gobierno”, sostuvo el excandidato a la presidencia del Perú.

Entre los motivos para sacar a Castillo Terrones del poder, López Aliaga puntualizó que la economía de los peruanos no resistirá el alza de precio de alimentos y combustibles, así como el “cierre de empresas” locales, ya que dejan sin trabajo a los ciudadanos.

“El Perú que se destacaba por sus riquezas mineras, ve paralizados estos proyectos, como también el cierre de empresas peruanas, lo que significa menos trabajo, menos ingresos y más pobreza. Ni qué decir de la agricultura, otro de nuestros pilares económicos que cae en picada, por la ineficacia y el desgobierno actual de Pedro Castillo y de sus ministros”, alega.

“Lo último que debemos perder es la esperanza, salgamos a marchar, este es el momento. Lamentablemente, los gobiernos comunistas cómo este, generan pobreza, más corrupción y caos. Desgraciadamente, Castillo no tuvo la capacidad de rodearse de personas idóneas en todo sentido. Yo ya me moriré, pero mientras viva, no puedo dejar al Perú en manos del comunismo”, acotó el líder de Renovación Popular.

