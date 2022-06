Rafael López Aliaga: “La derecha peruana está muy ligada a la corrupción”

Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular. (Fuente: Agencia Andina)

El excandidato a la presidencia del Perú, Rafael López Aliaga, tuvo duros calificativos al referirse a la derecha en el Perú, de la cual dijo no formar parte debido a los actos de corrupción que han cometido sus aliados y miembros.

En una entrevista para Canal N, el líder de Renovación Popular consideró que la actual oposición del gobierno de Pedro Castillo ha coincidido en varias ocasiones con la forma de pensar que tienen miembros de Perú Libre, inclusive con su secretario general, el exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón.

“Yo no me catalogo como derecha. ¿Sabes por qué no lo hago? Porque la derecha peruana, lamentablemente, está muy ligada a la corrupción. Y se ha juntado con el otro extremo, de los gobernadores comunistas de Cajamarca, tipo Goyo Santos, Cáceres Llica, el mismo Vladimir Cerrón, de Junín, que es tremendo delincuente”, comentó esta noche.

“Yo conservo valores y principios, no robarle a la gente. Y la derecha que no quiero es la que pacta y busca su ley, que pacta con la corrupción. Veo que la derecha está ligada a Confiep, lamentablemente. No todos, hay gente buena, pero mucha otra gente sí. Esa es la percepción de la derecha en Perú”, agregó.

FRAUDE ELECTORAL

En cuanto a las nuevas versiones que salieron sobre un supuesto fraude electoral en las Elecciones Generales del 2021, donde salió electo Pedro Castillo como presidente del Perú, el ahora candidato a la alcaldía de Lima consideró que Keiko Fujimori perdió porque le jugaron sucio.

“Keiko perdió contra Castillo porque le cometieron fraude. Espérate unas semanas más y va a salir toda la pus del fraude”, dijo a Jaime Chincha.

Luego, consideró que la hija de Alberto Fujimori ya no debe presentarse más como candidata presidencial de Fuerza Popular. “Creo que ya no, lo he dicho públicamente. Fuerza Popular no es Keiko Fujimori, dale la oportunidad a otra gente. Hay mucha gente que podría hacerlo distinto, no tiene que ser una dinastía tampoco. Deja pues que surjan nuevos líderes en ese partido”, precisó.

“Todavía hay buenos recuerdos de lo que fue ese partido. Donde vayas tú, vas a escuchas que Fujimori les llevó un tractor, una cocina. No hay que ser injustos tampoco. Luego cayó en corrupción, sí, pero hay recuerdo de lo bien que lo hizo”, continuó.

